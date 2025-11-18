On nous a volé notre retraite !” : la colère noire des artistes-auteurs après 40 ans de mensonges

Le 5 novembre 2025, l’Assemblée nationale a mis des mots sur ce naufrage moral en votant pour clarifier la gouvernance et instaurer des élections professionnelles. Les députés ont « reconnu que le système avait floué les créateurs ». Plusieurs députés, dont Danielle Simonnet, ont rappelé en séance les principes universels de la Sécurité sociale, qui doivent s’appliquer aux artistes-auteurs comme à tout bénéficiaire.

La députée Camille Galliard-Minier a évoqué sans détour « le scandale Agessa/SSAA, révélant les graves dysfonctionnements d’un système qui, pendant quarante ans, a omis de prélever les cotisations vieillesse de près de 190.000 auteurs ». Pour ce qui est des alertes de la Cour des comptes qui pointe opacité, déficits de gouvernance et absence de contrôle, on en reste là.

Nous le savons tous, la Cour des comptes présente les éventuels dysfonctionnements constatés, mais elle n’émet que des recommandations pour améliorer la gestion !!! On nous a saignés, et pendant ce temps-là, certains se gavaient. Maintenant, ça suffit.

Vous voulez du vrai ? Du brut ? Du sans filtre ?

Durant quarante ans, l’AGESSA a pompé l’argent des artistes-auteurs comme une machine à broyer. On cotisait, ils encaissaient. On payait, ils planquaient notre argent dans un système pourri jusqu’à la moelle. Et pendant que nous, photographes, auteurs, illustrateurs, écrivains, crevions socialement… Certains là-haut s’arrogeaient des indemnités à six chiffres.

Des « compensations », des « départs négociés », des montants qui donnent la nausée. Les artistes qui se faisaient dépouiller doivent, eux, racheter leurs trimestres manquants, à leurs frais, dans un dispositif kafkaïen. Vous mettez en place ce système de rachat des trimestres non cotisés… Une blague (et pourquoi pas aussi un aveu) ! Sur les milliers d’auteurs bernés, lésés, moins de 1 % ont pu régulariser leurs droits, faute d’info, de moyens, ou simplement d’un dossier correctement traité. Est-ce que l’on peut imaginer pire insulte ? Pire gifle ? Pire crachat dans le visage de ceux qui créent ?

Le scandale n’est pas derrière nous, il continue tant qu’aucun responsable ne répond. On nous a volés. Et on a gratifié ceux qui supervisaient le vol. Des auteurs ruinés socialement, un système défaillant, une direction récompensée. Que l’on arrête de nous prendre pour des pigeons, un système ne produit pas quarante ans de dégâts par hasard. Quelqu’un savait, quelqu’un couvrait, quelqu’un laissait filer. Des rapports ? Ils les avaient. Des alertes ? Ils les ont reçues.

Des chiffres ? Ils les ont lus. Des ministères successifs qui reçoivent les alertes et les classent dans un tiroir, des directions qui voient les chiffres et haussent les épaules, des responsables qui savent que les artistes paient dans le vide. Il ne s’agit pas seulement d’un dysfonctionnement administratif. Il s’agit d’un échec politique et moral d’un état qui tolère, voire encourage, un système qui spolie une génération entière d’auteurs.

Et pendant que des auteurs perdaient 10, 15, 20 trimestres… Pendant que d’autres découvraient à 60 ans qu’ils n’avaient pas les droits promis… Pendant que certains terminent leur vie dans la misère… des dirigeants reçoivent des chèques indécents en guise de sortie.

C’est ça, la réalité. L’art n’est pas précaire. Ce sont ceux qui le gèrent qui nous précarisent. On a profité de nous. On nous a menti. On nous a volés. Et en plus, on nous a humiliés. Car oui, voir un système incapable de valider nos trimestres, mais capable de signer des indemnités délirantes, c’est une insulte, une honte, un pied de nez administratif.

Pendant que nous, on signait des chèques sociaux qui ne servaient à rien, d’autres signaient des chèques de départ à six chiffres. Nous, on payait pour rien, eux, ils recevaient pour tout. Le contraste est obscène. On ne peut pas parler de « maladresse ». C’est de la prédation organisée. Qui peut croire que pendant quarante ans personne n’a rien vu ? Personne n’a rien compris ? Personne n’a pu agir ? C’est impossible.

Il fallait du silence, de la complaisance, de la couverture. Il fallait toute une chaîne de responsabilités pour que rien n’explose avant. Et ce silence, ils l’ont bien entretenu. Un silence confortable, gras, payé à prix d’or. C’est ça, l’équation. C’est ça, le scandale. C’est ça, le mépris.

La justice et la réparation sont désormais une exigence, pas une option. La restitution des droits perdus, la transparence dans la gestion des organismes sociaux, la reconnaissance officielle du préjudice : voilà ce que les artistes réclament.

Je suis photographe. Je suis auteur.

Ce que vous avez fait ? Vous m’avez volé ma retraite. Vous avez détruit mes droits. Vous avez sali ma confiance. Vous avez trahi votre mission. Et en plus, il a fallu payer ceux qui ont laissé pourrir ce système, il a fallu les « indemniser ». Indemniser la faillite morale, l’incompétence, la trahison. Insupportable, indéfendable, indécent. Demandons des comptes, que l’on ouvre les dossiers, que l’on expose les pratiques, que l’on mette en lumière les montants indécents versés en haut pendant qu’on dépouillait la base.

Que l’on arrête de protéger ceux qui ont coulé la confiance des auteurs. Que l’on restitue ce qui peut l’être. Que l’on reconnaisse officiellement l’ampleur du désastre.

Et je veux le dire très clairement. Vous n’aurez plus jamais notre silence. Vous n’aurez plus jamais notre docilité. Vous n’aurez plus jamais notre naïveté.

Un photographe-auteur, qui continuera jusqu’à ce que l’on nous rende ce que l’on nous a pris.

