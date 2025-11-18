Fictions audio : France Culture et la SACD lancent un nouvel appel à projets

France Culture et la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) ouvrent la cinquième édition de leur appel à projets consacré à la création de séries audio inédites. Pour 2025-2026, les auteurs et autrices sont invités à proposer des fictions autour du thème « L’amour dans tous ses états », tous genres confondus. Quatre projets seront soutenus par le Fonds Podcasts Originaux pour un montant total de 50.000 € et accompagnés par le Service des Fictions de France Culture.
France Culture et la SACD renouvellent une initiative lancée en 2017 pour encourager l’écriture et la production de fictions audio. Les deux institutions affirment vouloir soutenir l’émergence de nouvelles voix dans un format qui connaît une forte évolution des usages numériques. Le thème choisi pour cette édition, « L’amour dans tous ses états », ouvre largement le champ des possibles pour les créateurs et créatrices.
Les porteurs de projets pourront proposer des récits relevant de la comédie, du drame, du thriller ou encore de la dystopie. Les quatre œuvres sélectionnées bénéficieront d’un financement partagé entre la SACD et France Culture, dans le cadre du Fonds Podcasts Originaux. Un accompagnement éditorial personnalisé sera assuré par le Service des Fictions, afin d’aider à la mise en forme et à la production des séries retenues.
L’annonce s’accompagne de prises de parole des représentantes des deux institutions. Pour la SACD, Corinne Klomp salue ce rendez-vous annuel : « Ardent soutien de l’audiovisuel public et des créations de fictions originales, la SACD est fière de s’associer une nouvelle fois à France Culture pour la cinquième saison de leur appel à projets de séries audio. » Elle évoque également l’attente suscitée par les futures propositions autour du thème choisi.
France Culture rappelle que la fiction tient une place centrale dans sa mission de service public. Sa directrice, Emelie de Jong, souligne l’importance de cet espace de création : « Au cœur de notre mission de service public, la fiction est l’une des grandes singularités de France Culture : un espace d’émergence de nouvelles écritures, porté par l’exigence et la qualité. » Elle insiste sur la capacité des fictions audio à accompagner et rassembler les auditeurs.
Chaque soir, la case de 20h accueille La Série fiction, l’un des podcasts les plus écoutés de la plateforme Radio France. Le programme rassemble plus d’un million d’écoutes mensuelles. Plusieurs œuvres issues des précédents appels à projets figurent au catalogue.
Parmi elles figure Projet Orloff, lauréate 2017, écrite par Tanguy Blum, Christian Brugerolle et Antoine Piombino. Réalisée par Pascal Deux puis par Baptiste Guiton, la série a trouvé un large public et cumule plus de trois millions de téléchargements. Une troisième saison est actuellement en écriture et doit être produite en mai 2026, poursuivant ainsi son développement.
Le dispositif a également permis l’émergence de Le Beau divorce, lauréat 2020, écrit par Victoria Kaario et réalisé par Louise Loubrieu. La série, récemment diffusée, reste accessible sur le site de France Culture et l’application Radio France. L'autrice explique sa démarche : « Lorsque j’ai lu l’appel à projets de France Culture et la SACD, j’ai immédiatement eu envie d’écrire une série autour de la question des droits des femmes. » Elle rappelle avoir situé son récit en 1975, année de la promulgation de la loi autorisant le divorce par consentement mutuel.
À l’occasion du lancement de cette nouvelle édition, France Culture et la SACD déploient également une campagne de communication intitulée « J’aime la fiction audio ». Diffusée sur les réseaux sociaux, elle réunit des autrices et auteurs qui partagent leurs recommandations et leurs œuvres sonores marquantes. L’objectif est de valoriser la diversité de la création audio contemporaine.
Cette campagne accompagne l’appel à projets afin de renforcer la visibilité de la fiction sonore et de toucher de nouveaux publics. Selon Emelie de Jong, il s’agit d’imaginer « les fictions qui feront vibrer le public d’aujourd’hui et de demain ».
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 14 janvier 2026 à 23h59.
