En Iran, l'attaque contre la liberté académique se confirme

L'inquiétude est vive, après les arrestations simultanées ou successives de plusieurs intellectuels, universitaires et chercheurs, en Iran. Depuis le début du mois de novembre, une vague de répression s'abat et touche à présent Iran Academia, une plateforme qui propose des cursus en ligne sur des sujets souvent interdits par le régime.
Le 18/11/2025 à 16:02 par Antoine Oury
0 Réactions | 2 Partages
Publié le :
18/11/2025 à 16:02
0
Commentaires
2
Partages
En Iran, le régime des mollahs resserre sa mainmise sur la diffusion des savoirs et des connaissances, en particulier dans les domaines des sciences humaines et sociales. Il s'est d'abord attaqué à des figures respectées, en interpellant et en convoquant des intellectuels, auteurs ou chercheurs.
Début novembre, les autorités iraniennes ont ainsi visé les économistes Parviz Sedaghat et Mohammad Maljoo, la sociologue Mahsa Asadollanejad, la traductrice Shirin Karimi, l'auteur et traducteur Heyman Rahimi ainsi que le chercheur Rasoul Ghanbari. Leurs domiciles ont été perquisitionnés, certains effets personnels confisqués, et les personnes interpellées interdites de communiquer avec leurs familles.
Quelques jours plus tard, le 10 novembre, le traducteur et auteur Keyvan Mohtadi était à son tour convoqué, tandis que son domicile a été fouillé par les forces de l'ordre. En août 2023, Mohtadi avait été condamné en appel à une peine de 5 ans et 8 mois de prison, pour « entente et conspiration contre la sécurité nationale » et « propagande contre le régime ». Anisha Asadollahi, également écrivaine et traductrice, épouse de Keyvan Mohtadi, avait pour sa part écopé d'un an de prison, dont six mois avec sursis, et de 74 coups de fouet.
Les organisations non gouvernementales qui suivent la situation iranienne craignaient un nouvel emprisonnement pour Keyvan Mohtadi, qui a bénéficié d'une grâce en septembre 2024.
Le 12 novembre dernier, le groupe audiovisuel public Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) a relayé les éléments d'une enquête menée par le renseignement des Gardiens de la Révolution, l'organisation paramilitaire de la République islamique d'Iran, rapporte Iran International.
Selon ces rapports, environ 400 personnes liées à la plateforme Iran Academia « en Iran et en dehors » auraient été identifiées. « Certaines personnes ont été convoquées, arrêtées ou averties qu'elles devaient cesser toute collaboration avec cette communauté », ont précisé les médias d'État iraniens. Ces derniers ont qualifié l'opération de manœuvre pour « contrer la déstabilisation [du régime] par l'influence culturelle ou pédagogique ».
Fondée en 2012 par Raha Bahreini et Ali Reza Kazemi, la plateforme Iran Academia, qui opère depuis les Pays-Bas, propose des cours réguliers en farsi, dispensés par des professeurs, souvent d'origine iranienne, réfugiés dans le monde entier. Grâce à la visioconférence, ils interviennent auprès d'étudiants et d'étudiantes en Iran, contournant ainsi la censure étatique.
« Les étudiants réguliers sont majoritairement composés de quatre groupes : ceux qui n’ont pas accès à l’enseignement supérieur à cause de leur religion ; les étudiants expulsés d’Iran à cause de leurs opinions ou activités politiques ; les militants des organisations non reconnues ; ceux qui souhaitent faire leurs études supérieures dans un environnement universitaire respectueux de la liberté d’expression et de la liberté académique. Parmi les deux derniers groupes, on trouve un certain nombre d’étudiants ayant déjà obtenu un diplôme supérieur en présentiel dans une autre filière, souvent technique ou scientifique », expliquait Saeed Paivandi, intervenant pour la plateforme, professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Lorraine et directeur du LISEC-Lorraine, à L'Humanité en mars 2024.
Dans un communiqué publié le même jour, Iran Academia a dénoncé une campagne médiatique « cherchant à créer une atmosphère de peur au sein du public, des chercheurs et des universitaires iraniens ». Son comité de direction rappelle que « la recherche et l'expérience montrent que les régimes autoritaires n'apprécient pas la liberté académique et la pensée critique. Confrontés à une crise de légitimité, ils se contentent de menaces et d'intimidations contre les intellectuels, les chercheurs, les universitaires et les institutions académiques indépendantes. »
Le 11 novembre dernier, 300 écrivains et universitaires du monde entier, dont Fatemeh Shams, Ervand Abrahamian et Judith Butler, cosignaient une pétition réclamant la fin des opérations d'intimidation contre le monde académique iranien.
« Il n'y a rien de criminel à mener une recherche universitaire, traduire un article scientifique ou exprimer de manière pacifique ses opinions, contrairement à ce que le gouvernement iranien semble vouloir faire croire au monde entier », soulignait à cette occasion Karin Deutsch Karlekar, chargée des Écrivains en danger au sein de l'ONG PEN America et signataire de cette pétition. « Nous appelons les autorités iraniennes à libérer immédiatement tous les écrivains injustement emprisonnés dans le pays. »
À LIRE - Colloque sur la Palestine : 300 universitaires dénoncent une “ère de censure”
À date, l'organisation PEN America indiquait que certains universitaires et auteurs arrêtés quelques jours auparavant n'avaient toujours pas pu communiquer avec leurs proches.
« L'attaque récente contre le milieu intellectuel en Iran n'est pas seulement une violation des droits humains, mais aussi une campagne malavisée, puisque toutes ses victimes, journalistes, universitaires et auteurs, se sont toujours exprimées en faveur des intérêts légitimes du peuple iranien », commente pour sa part Ervand Abrahamian, professeur émérite d'histoire à l'université de New York.
Photographie : L'ancienne prison de Towhid à Téhéran (illustration, ZarlokX, CC BY-SA 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
À quelques mois de l’échéance du 30 décembre 2025, l’inquiétude gagne l’ensemble de la filière graphique européenne. Intergraf, qui fédère quelque 100 000 entreprises de l’impression à travers le continent, appelle ouvertement la Commission européenne à « stopper le compte à rebours » afin de réévaluer la mise en œuvre du règlement européen sur la déforestation (EUDR).
13/11/2025, 17:55
Au Québec, la lecture demeure largement pratiquée : selon un récent bilan de Institut de la statistique du Québec (ISQ), environ 82 % des personnes âgées de 15 ans et plus ont lu au moins un livre (papier ou numérique) au cours de l’année écoulée. Pourtant, derrière ce taux élevé se profilent des mutations fortes : numériques, audio, générationnelles et socioculturelles.
13/11/2025, 17:03
Ce mardi 11 novembre, le poète contestataire Mohamed Tadjadit a été condamné à cinq années de prison pour « apologie du terrorisme », selon son avocate Fetta Sadat. Une sentence qui s'inscrit dans une procédure en justice abusive, comme l'ont dénoncé une vingtaine d'organisations non gouvernementales.
13/11/2025, 12:38
L’Institut français ouvre la seconde édition de son programme PAIR, destiné à soutenir les structures culturelles françaises accueillant en résidence des artistes étrangers. L’appel à projets est ouvert jusqu’au 9 janvier 2026. Ce dispositif, élargi à l’ensemble des zones géographiques après une première édition centrée sur l’Afrique, vise à renforcer les échanges entre les scènes artistiques françaises et internationales.
10/11/2025, 15:06
En août 2025, l’Indonésie est secouée par une vague de protestations – motivées par la montée des inégalités, le coût de la vie et la perception d’un pouvoir peu à l’écoute. Les forces de l’ordre interviennent dans plusieurs provinces, arrêtant des dizaines de manifestants pour « incitation à l’émeute ». Parallèlement à ces arrestations, les autorités procèdent à des saisies surprenantes : des ouvrages littéraires et politiques sont présentés comme preuves matérielles de radicalisation.
10/11/2025, 11:51
Un homme de 41 ans, habitant à Castrezzato (province de Brescia), a été arrêté en flagrant délit après avoir quitté la bibliothèque communale de Rovato avec plusieurs DVD cachés sous son manteau. Lors de la perquisition de son domicile, les agents ont découvert 195 livres et 925 DVD volés, provenant d’au moins trente-deux bibliothèques de la région, pour une valeur estimée à environ 25.000 €.
08/11/2025, 18:26
À l’heure où le Canada réévalue sa stratégie sur l’intelligence artificielle et le fonctionnement de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACÉUM), l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) multiplie les interventions publiques. L’organisme, qui regroupe la majorité des maisons d’édition francophones du pays, a récemment déposé deux mémoires à Ottawa.
08/11/2025, 15:12
En l'espace de quelques jours, une dizaine d'intellectuels, de traducteurs et d'auteurs ont été interpelés en Iran, tandis que leurs domiciles étaient fouillés et certains de leurs effets personnels confisqués. Des intimidations inadmissibles de la part des services de sécurité iraniens, dénoncent plusieurs organisations non gouvernementales.
06/11/2025, 13:22
Le cinéaste oscarisé Guillermo del Toro a permis de récolter 100.000 $ pour la Library Foundation of Los Angeles lors d’un événement caritatif organisé le 3 octobre dernier au Netflix Tudum Theater. Les fonds serviront notamment à la reconstruction de la bibliothèque de Pacific Palisades, détruite par les incendies de janvier, dans un contexte de fortes tensions budgétaires pour les bibliothèques californiennes.
04/11/2025, 14:44
Depuis 2023, la chapelle Saint-Pierre de Lucerne, en Suisse, abrite une bible queer, rédigée par Mentari Baumann, directrice de l'organisation « Allianz Gleichwürdig Katholisch » (« Alliance Égalité catholique ») et Meinrad Furrer, théologien et responsable de l'établissement. Parce qu'il prône un message d'ouverture et d'inclusion des communautés LGBTQIA+ dans la foi, l'ouvrage a été volé et détérioré à de nombreuses reprises.
04/11/2025, 10:43
La récente condamnation de European Court of Human Rights (ECHR) à l’encontre de Turquie pour interdiction de livres en détention met en lumière un pan troublant de la liberté d’expression en milieu pénitentiaire. Cet arrêt, rendu le 2 septembre 2025 dans l’affaire Aktaş and Others v. Turkey, estime que les autorités turques ont violé l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme en refusant aux détenus l’accès à certaines publications.
01/11/2025, 08:30
Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre, les représentants du secteur du livre – éditeurs, auteurs, libraires, diffuseurs et bibliothécaires – appellent le gouvernement à renoncer à toute augmentation de la TVA sur les livres. Le texte, cosigné par les principales organisations professionnelles, alerte sur les conséquences économiques et culturelles d’une telle mesure, jugée « injuste et contre-productive ».
01/11/2025, 08:17
L’intelligence artificielle représente désormais un nouvel enjeu éthique pour le monde du livre. La Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) vient de franchir une étape décisive : elle publie sa Charte sur l’intelligence artificielle, un texte fondateur qui pose un cadre éthique à l’usage de ces technologies dans l’écosystème du livre.
31/10/2025, 12:00
La lecture comme acte citoyen et moteur de cohésion : c’est l’esprit de l’initiative annoncée par la Région du Latium. Tous les résidents de moins de 30 ans et les élèves des écoles du Latium recevront un bon d’une valeur de dix euros à dépenser pour l’achat de livres auprès des exposants présents.
30/10/2025, 15:56
Le chanteur italien Cesare Cremonini, connu pour préserver sa vie personnelle des feux des projecteurs, s’est retrouvé brusquement au cœur d’un débat public à la suite de la parution d'un livre signé par son ancienne compagne, Martina Maggiore. Une relation de quatre ans et demi, certes protégée, mais que l'ouvrage déballe un peu trop...
29/10/2025, 17:17
Coup de tonnerre dans l’univers de la littérature enfantine : un manuscrit jusqu’ici jamais publié de Dr. Seuss, intitulé Sing the 50 United States!, sortira le 2 juin 2026. Il s’agit du premier texte complet de l’auteur découvert depuis What Pet Should I Get? (2015) .
29/10/2025, 16:54
C’était attendu comme un événement littéraire — et voilà que l’édition vire au couac. Le nouvel ouvrage de l’écrivain alpiniste et sculpteur de bois de la vallée du Vajont, I sentieri degli aghi di pino, publié par Mondadori le 21 octobre 2025, se retrouve au cœur d’une querelle éditoriale. Selon l’auteur, la version imprimée « est sortie » incomplète.
29/10/2025, 16:05
Wole Soyinka, premier auteur africain couronné par le Nobel de littérature, en 1986, a annoncé à Lagos que le consulat des États-Unis avait annulé son visa de non-immigrant. Il a rendu publique une lettre du consulat, datée du 23 octobre, lui demandant de présenter son passeport pour y faire annuler le visa, au motif de “nouvelles informations” apparues après sa délivrance.
29/10/2025, 12:44
La Grove City Community Library (Pennsylvanie) se trouve aujourd’hui une nouvelle fois sous les projecteurs : mi-octobre 2025, la police a annoncé enquêter sur un deuxième cas de détournement de fonds au sein de l’institution.
28/10/2025, 17:33
Le Programme d’accueil en urgence des scientifiques et des artistes en exil (PAUSE), porté par le
Collège de France, lance un appel urgent à l'État français et à la société civile.
28/10/2025, 16:51
Fondée en 1985 par l’éditeur égyptien Samir el-Atar, la librairie Dar al-Taqwa, située face à la station Baker Street à Londres, pourrait fermer d’ici un an. La baisse de fréquentation et la concurrence du commerce en ligne menacent la survie de ce lieu emblématique de la vie culturelle musulmane britannique. Depuis la mort de son fondateur en 2022, son épouse, Noora el-Atar, tente de maintenir l’activité avec l’aide de quelques employés.
27/10/2025, 16:16
En Géorgie, l'auteur et éditeur Zviad Kvaratskhelia a été condamné à trois jours de rétention administrative pour avoir participé au blocage de l'avenue Roustavéli, une des principales artères de Tbilissi. L'Union internationale des éditeurs s'inquiète de « restrictions apparentes à la liberté de manifester ».
27/10/2025, 15:26
La charmante ville toscane de Pistoia vient d’être désignée comme Capitale italienne du livre 2026 — une consécration qui dit beaucoup sur le rôle culturel que veut assumer cette cité au carrefour de l’histoire et de la création contemporaine.
26/10/2025, 15:05
Alors que s’ouvre la 27ᵉ Semaine des bibliothèques publiques du Québec, l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et le Réseau BIBLIO du Québec dévoilent le quatrième Portrait des investissements dans les bibliothèques publiques québécoises. L’étude, fondée sur les données de 2024, accorde une note globale de 68 % aux investissements municipaux — une amélioration de deux points par rapport à l’année précédente, mais encore « à peine la note de passage ».
26/10/2025, 09:08
Sous l’égide de filtrages stricts portant sur les thématiques de genre et de race, un geste d’autorité est désormais remis en cause : Department of Defense Education Activity (DoDEA), l’organisme dépendant du United States Department of Defense pour l’éducation des enfants de militaires, a été contraint à restaurer des centaines d’ouvrages retirés de ses rayonnages. Un rebond culturel qui soulève des questions essentielles sur la liberté de lecture et l’identité de l’institution éducative.
26/10/2025, 08:49
Le monde de la littérature jeunesse vient de connaître une alliance pour le moins surprenante : les célèbres détectives de l’écrivaine britannique Agatha Christie (Hercule Poirot et Miss Marple) se retrouvent plongés dans l’univers pétillant de Mr Men and Little Misses – ou Monsieur Madame en France. Un mélange — à la fois insolite et réjouissant — qui redessine les contours du polar pour enfants.
24/10/2025, 16:07
Le 47e président des États-Unis a attaqué en justice quatre journalistes du New York Times, le quotidien et le groupe éditorial Penguin Random House, pour une enquête consacrée à son sens des affaires, qu'il juge « diffamante ». Sa première plainte rejetée par le tribunal en raison d'une rédaction peu orthodoxe, Donald Trump revient à la charge.
21/10/2025, 09:27
Dans la loi de finances proposée pour 2026, le gouvernement italien prévoit d’introduire la Carta Valore — un crédit culturel à destination des jeunes diplomés. Elle remplacerait les dispositifs antérieurs Carta della Cultura Giovani et Carta del Merito.
20/10/2025, 16:26
Ce lundi 20 octobre, la Fédération Wallonie-Bruxelles organisait une journée autour de la lecture en tant qu’enjeu de société et de santé. Coconstruisons le futur de la lecture en Fédération Wallonie-Bruxelles aura rassemblé de nombreux partenaires des secteurs du livre et de la famille. Ce fut, entre autres, l’occasion de présenter des initiatives déjà existantes au profit de la lecture. Et de regarder vers l'avenir.
20/10/2025, 16:25
Depuis octobre 2015, le cas de Gui Minhai, libraire et éditeur sino-suédois, cristallise les inquiétudes quant à l’état des libertés de publication à Hong Kong et en Chine continentale. Disparu en Thaïlande puis réapparu en détention chinoise, il figurait parmi les cinq employés de la librairie Causeway Bay Books, spécialisés dans la diffusion d’ouvrages critiques vis-à-vis du pouvoir chinois. Plus d’une décennie après son arrestation, un nouvel appel réclame sa libération.
20/10/2025, 16:00
Après 32 années d’incarcération, Nasser Abu Srour, écrivain palestinien et auteur du récit Je suis ma liberté, publié chez Gallimard le 16 janvier dernier, a enfin retrouvé le monde extérieur. Sa libération, le lundi 13 octobre 2025, s’inscrit dans le cadre du plan de paix du président américain Donald Trump, qui prévoit la libération de 2000 prisonniers palestiniens en échange de 20 otages israéliens.
20/10/2025, 15:28
Le mythe arthurien prend une forme inédite dans The Lost Book of Lancelot, roman de John Glynn attendu pour le 12 mai 2026 chez Grand Central Publishing. L’ouvrage ne revisite pas simplement la quête du Graal ou la gloire chevaleresque : il opère une relecture audacieuse, résolument queer, du personnage de Lancelot.
18/10/2025, 18:27
Longtemps cantonnées à des “fenêtres” calendaires — un panneau en septembre, un coup de projecteur en octobre —, les voix hispaniques américaines s’installent dans la durée. Auteurs, libraires et associations aux Etats-Unis poussent en chœur pour que la diversité cesse d’être une case à cocher.
18/10/2025, 14:24
À Washington D.C., là où l’on s’attend plutôt à voir des snacks ou des boissons sortir d’une machine automatique, c’est un petit miracle littéraire qui est opéré. Le dispositif s’appelle LitBox : un automate installé dans le hall du Western Market, près de l’université George Washington, qui vend exclusivement des livres d’auteurs de la région de D.C. — et ce, dans un contexte de coupes budgétaires sévères dans les arts.
18/10/2025, 13:25
Dans un monde où les livres s’empilent — et parfois se dissipent — comme des flux de données, une nouvelle initiative d’édition fait bande à part. Un petit start-up britannique, Books By People, vient de lancer un label inédit intitulé Organic Literature : un tampon censé garantir que tel ouvrage a bien été écrit « par un humain », ou du moins que l’intention première est humaine, et non générée par un algorithme.
18/10/2025, 10:18
Autres articles de la rubrique Métiers
Les bibliothèques parisiennes entreront en grève reconductible à partir du mercredi 19 novembre. Les syndicats SUPAP-FSU, CGT et FO dénoncent une accumulation de décisions jugées « opaques, verticales et autoritaires » dans la mise en œuvre du Plan Lire à Paris 2 (PLAP2), porté par le Service des bibliothèques et de la lecture (SBL) et la Direction des affaires culturelles (DAC).
18/11/2025, 16:23
D'ici quelques semaines, le Centre national du livre (CNL) ouvrira un nouveau partenariat avec l’Association des maires ruraux de France (AMRF), pour installer des mini-bibliothèques dans les centres de loisirs. Une opération qui s'inscrit dans la politique d'incitation à la lecture du gouvernement, en direction des plus jeunes.
18/11/2025, 16:02
À Strasbourg, la librairie Le Tigre a été rachetée par la société Le 36, possédée par Laurent Singer, le président du parc animalier de Sainte-Croix (Lorraine), a appris ActuaLitté. Le montant de la transaction s'élèverait à 150.000 €.
18/11/2025, 12:00
L'emploi de directeur régional des affaires culturelles de la région Centre-Val de Loire est susceptible d'être vacant à compter du 1er avril prochain, annonce le ministère de la Culture. Christine Diacon, l'actuelle directrice, est en poste depuis 2022.
18/11/2025, 09:22
Le comité du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) annonce la nomination de Sabine Madeleine au poste de directrice générale et gérante, à compter du 17 novembre 2025. Administratrice du CFC pendant sept ans, dont deux en qualité de présidente, « elle en connait parfaitement les enjeux et le fonctionnement », assure le comité.
18/11/2025, 09:08
L’histoire d’Antar ibn Shaddad, né esclave, devenu poète et guerrier, et dont la bravoure a traversé les siècles. Ce récit vous fera voyager à travers les déserts d’Arabie, entre aventures, combats, poésie et passion interdite. Mais plus qu’une épopée, La Légende d’Antar est une ode à la dignité, à l’émancipation et à la quête de liberté. Parce qu’il y a des héros qu’on ne croise qu’une fois dans une vie. Antar en fait partie. Projet présenté par painyverse.
18/11/2025, 09:00
Le 6 novembre, les principales organisations représentatives des auteurs – SGDL, SNAC, SAJ, ADAGP, SAIF et La Scam – ainsi que le Syndicat national de l’édition (SNE) ont officiellement créé l’AMAEL, l’Association de Médiation des Auteurs et des Éditeurs de Livres. Cette assemblée générale constitutive marque l’aboutissement de longues années de travail interprofessionnel, mené d’abord en 2014, puis en 2023, sous l’égide du ministère de la Culture.
17/11/2025, 17:44
Écrivaine d’une rare exigence, membre de l’Oulipo, historienne passionnée de la Commune de Paris et des mathématiques, Michèle Audin est morte à Strasbourg le 14 novembre 2025, à l’âge de 71 ans. Elle laisse derrière elle une œuvre littéraire abondante, inventive et profondément marquée par la rigueur scientifique autant que par la mémoire.
17/11/2025, 13:33
Après plusieurs années au sein du groupe Editis, où elle avait gravi les échelons jusqu’à piloter la stratégie marketing de plusieurs maisons, Vanessa Lavergne entame un nouveau chapitre professionnel : elle rejoint Les Nouveaux Éditeurs en tant que directrice marketing et membre du comité de direction.
17/11/2025, 12:36
La Commission d'enrichissement de la langue française, dispositif interministériel dont la principale mission consiste à faciliter l'utilisation du français, a fourni un équivalent « officiel » au « mpox », qui désigne une zoonose virale principalement transmise par les rongeurs et les singes.
17/11/2025, 10:56
À l’approche des fêtes, la consultante en créativité et enseignante certifiée Zentangle®, Karen Rutter dévoile un tout nouveau calendrier de l’Avent pensé comme un voyage créatif. La campagne Ulule ouvre du 28 octobre 2025 jusqu’au 12 décembre 2025 : l’occasion pour les contributeurs d’embarquer dans un univers visuel et ludique, et d’offrir (ou s’offrir) un objet unique, fait main, en édition limitée. L'occasion de faire une pause et prendre un moment pour soi pendant le rush des fêtes de fin d’année.
16/11/2025, 08:00
Spiritus Maximus est une saga de romans SF/Fantasy en 6 Tomes, représentant plus de 10 ans de travaux de créations audio-visuels réadaptés au format écrit. Avec une thématique centrée sur le Voyage dans le Temps et le Multivers, cette saga s'encre parfaitement dans la méta SF du moment. Projet présenté par Samuel Montesanti.
15/11/2025, 09:00
Philosophe du langage, sémioticien, théoricien du postfordisme, éditeur engagé et figure intellectuelle centrale de l’opéraïsme italien, Paolo Virno s’est éteint à Rome le 7 novembre 2025, à l’âge de 73 ans. Sa disparition clôt le parcours d’un penseur dont l’existence et l’œuvre furent indissociablement liées, nourries d’engagement politique, d’expériences existentielles radicales et d’un travail théorique d’une grande ampleur.
14/11/2025, 18:11
Une nouvelle adresse dédiée entièrement à la romance a ouvert dans le 5ᵉ arrondissement de Paris. Son nom : Plan Cœur. Sa mission : devenir un lieu chaleureux où les passionnés du genre peuvent se retrouver, échanger, découvrir, « et se sentir chez eux ».
14/11/2025, 17:49
Après plusieurs tentatives infructueuses, la continuité des revenus des artistes auteurs sera bel et bien débattue au Parlement. Le groupe Écologiste du Sénat a en effet inscrit à l'ordre du jour du 18 décembre prochain, à l'occasion de sa niche parlementaire, la discussion en séance publique de la proposition de loi de Monique de Marco (Gironde, Écologiste - Solidarité et Territoires), déposée il y a plus d'un an.
14/11/2025, 12:41
À partir du 1er janvier 2027, Thomas Coesfeld sera le nouveau président-directeur général du conglomérat allemand Bertelsmann, propriétaire, notamment du groupe éditorial international Penguin Random House. Aujourd'hui à la tête de la filiale musicale BMG, Coesfeld est le petit-fils de Reinhard Mohn, à l'origine de l'internationalisation de Bertelsmann.
14/11/2025, 11:35
La Société civile des éditeurs de langue française (SCELF) propose, à l'occasion du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, une nouvelle édition de Shoot the Book ! Jeunesse. Cet événement permet aux professionnels de l’audiovisuel de découvrir des projets d’adaptation « aux univers visuels forts, et [des] propositions éditoriales audacieuses ».
14/11/2025, 10:15
Nouveau projet de TWprod, le BD-zine Mondes-Croisés se propose de vous faire découvrir de nouveaux auteurs dans différents genres. SF, historique, humour, jeunesse... Des histoires courtes, des histoires longues (dont la suite se trouvera alors dans le numéro suivant) Mondes-Croisés ne s'interdit rien! Le 1er numéro vous plongera dans 7 projets portés par 9 artistes. 1 revue pour 7 projets de jeunes talents à découvrir. C'est un appel à l'aventure! Projet présenté par TWProd.
14/11/2025, 09:30
Le Bicentenaire de la Photographie, de septembre 2026 à septembre 2027, célèbrera tout un art, dans ses déclinaisons esthétiques, son patrimoine et sa création. L'édition photographique sera de la partie, annonce le ministère de la Culture, avec l'ouverture d'un fonds exceptionnel dédié, géré par le Centre national du livre, en mars 2026.
14/11/2025, 09:19
Fermée depuis le 2 mars, dans le sillage de la fermeture progressive du Centre Pompidou - devenue totale le 22 septembre -, la Bibliothèque publique d’information (Bpi) a retrouvé son public dès le mois d’août, désormais installée dans l’immeuble Lumière, avenue des Terroirs de France. À quelques encablures de la bibliothèque François-Mitterrand ou de la Cinémathèque française, elle s’inscrit dans un quartier vivant et bien desservi : un environnement pratique, même si elle y perd sa centralité.
13/11/2025, 19:04
Directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne–Franche-Comté en 2020, entrée en poste en 2021, Aymée Rogé prend à présent la tête de la Direction régionale des affaires culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, annonce le ministère de la Culture.
13/11/2025, 09:24
L'Assemblée nationale a commencé, en commission, l'examen du projet de loi de finances de fin de gestion (PLFG) pour 2025, présenté par le gouvernement lors du conseil des ministres du 10 novembre dernier. Ce texte, qui « a pour objectif principal d’assurer un atterrissage de la dépense de l’État conforme aux arbitrages rendus », annule 48 millions € de crédits de paiement du ministère de la Culture.
12/11/2025, 14:48
La présidence algérienne a annoncé, ce mercredi 12 novembre, qu’elle « accept[ait] » de gracier Boualem Sansal, selon un communiqué. L’écrivain franco-algérien, 80 ans, incarcéré depuis le 16 novembre 2024 et condamné à cinq ans de prison - peine confirmée en appel -, devrait retrouver la liberté au titre d’une grâce présentée comme humanitaire. Il doit être transféré en Allemagne.
12/11/2025, 14:19
L’Institut français a annoncé la nomination de Ludovic Guillot au poste de directeur de la création artistique et des industries culturelles. Il a pris ses fonctions le 3 novembre 2025, succédant à Chloé Samaniego. Ancien responsable du Pavillon France à l’Exposition universelle d’Osaka et directeur de l’Institut français de Corée du Sud, Ludovic Guillot entend poursuivre la mission de rayonnement culturel international portée par l’institution.
12/11/2025, 13:18
Acteur indépendant du marché du livre depuis 1987, le Groupe DG Diffusion annonce la création de DG Distribution, une nouvelle branche dédiée à la distribution d’ouvrages pour les éditeurs indépendants. Une solution pour renforcer l'engagement de l'entreprise auprès de ces maisons.
12/11/2025, 12:39
Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne depuis 2017, a appelé son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune à un « geste humanitaire » en libérant Boualem Sansal, détenu depuis novembre 2024 en Algérie. Une demande qui aurait été entendue par la présidence, sans précision aux suites données, cependant.
12/11/2025, 10:35
Chaque année, plus de 1300 projets liés au livre et à la lecture voient le jour grâce à Ulule, première plateforme de financement participatif en France. Pour offrir à ces initiatives une visibilité renforcée et maximiser leurs chances de réussite, Ulule et ActuaLitté, média de référence dans le secteur du livre, annoncent le renforcement de leur partenariat éditorial.
12/11/2025, 06:00
Ces dernières années, le Congo est confronté à un grave problème de criminalité urbaine, devenue une menace pour la sécurité publique et la stabilité de l’État.
11/11/2025, 13:04
Journaliste, écrivain, essayiste et éditeur, Jean-Claude Guillebaud est mort le 8 novembre 2025, à Angoulême, à l’âge de 81 ans. Lauréat du prix Albert-Londres en 1972, grand reporter sur les théâtres de guerre comme sur les crises du monde moderne, il fut aussi cofondateur des éditions Arléa, maison née du même élan intellectuel et indépendant que son œuvre : une pensée libre, nourrie de foi dans la parole, la culture et l’humain.
10/11/2025, 16:07
Récemment, l'Assemblée Nationale a reconnu le scandale Agessa/SSAA. A été voté à une large majorité (à l'exception du Rassemblement National) le rétablissement des élections professionnelles, tout comme le principe d'un Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs. Est-ce qu’enfin, une page se tourne pour les artistes-auteurs ?
10/11/2025, 11:55
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) avait infligé à la chaine CNews (groupe Canal+, Bolloré), en juillet 2024, une amende de 60.000 € pour des propos incitant à la haine et à des comportements discriminatoires. « L'immigration tue » avait en effet déclaré l'auteur et polémiste Vincent Roy, sur le plateau de « La Matinale Week-End ». La sanction a été confortée par une décision du Conseil d'État, le 6 novembre dernier.
10/11/2025, 11:08
L’Université de Lorraine accueille à Nancy, d’octobre 2025 à janvier 2026, le poète et journaliste palestinien Najwan Darwish dans le cadre de la septième édition de la résidence internationale ARIEL. Portée par l’UFR Arts, Lettres et Langues et l’IUT Nancy-Charlemagne, cette résidence met à l’honneur chaque année un auteur venu du monde entier, favorisant le dialogue entre cultures et la rencontre avec les publics du Grand Est.
10/11/2025, 10:31
Ouverte lors de l'été 2024 par Maxence et Maël Colinet, la librairie Infinity Shop, spécialisée en mangas, mais aussi comics et bandes dessinées, a fermé ses portes. Elle était installée au 5, rue Jules Siegfried au sein de la cité Océane.
10/11/2025, 09:15
Mediatransports, la régie publicitaire de la SNCF et de la RATP, a logé à la même enseigne le président du Rassemblement national et l'économiste Gabriel Zucman, qui a donné son nom à une proposition de taxe des ultra-riches. Elle a ainsi retoqué une campagne de publicité pour un livre paru aux éditions du Seuil, au nom de la « neutralité politique ».
07/11/2025, 12:40
La maison d'édition jeunesse Les Rêves d'Ily annonce qu'elle confie sa diffusion et sa distribution à DG Diffusion, renforçant ainsi l'accès de son catalogue jeunesse dans les librairies partout en France.
07/11/2025, 11:38
Le budget fédéral canadien 2025, déposé le 4 novembre, entend investir près de 280 milliards $ sur cinq ans dans des infrastructures et des « investissements de génération ». Dans ce contexte, les acteurs culturels étaient particulièrement attentifs : après une période marquée par des réductions explicites des programmes culturels, notamment, le secteur du livre jugeait ses conditions fragiles.
07/11/2025, 10:53
Commenter cet article