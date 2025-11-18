En Iran, l'attaque contre la liberté académique se confirme

En Iran, le régime des mollahs resserre sa mainmise sur la diffusion des savoirs et des connaissances, en particulier dans les domaines des sciences humaines et sociales. Il s'est d'abord attaqué à des figures respectées, en interpellant et en convoquant des intellectuels, auteurs ou chercheurs.

Début novembre, les autorités iraniennes ont ainsi visé les économistes Parviz Sedaghat et Mohammad Maljoo, la sociologue Mahsa Asadollanejad, la traductrice Shirin Karimi, l'auteur et traducteur Heyman Rahimi ainsi que le chercheur Rasoul Ghanbari. Leurs domiciles ont été perquisitionnés, certains effets personnels confisqués, et les personnes interpellées interdites de communiquer avec leurs familles.

Quelques jours plus tard, le 10 novembre, le traducteur et auteur Keyvan Mohtadi était à son tour convoqué, tandis que son domicile a été fouillé par les forces de l'ordre. En août 2023, Mohtadi avait été condamné en appel à une peine de 5 ans et 8 mois de prison, pour « entente et conspiration contre la sécurité nationale » et « propagande contre le régime ». Anisha Asadollahi, également écrivaine et traductrice, épouse de Keyvan Mohtadi, avait pour sa part écopé d'un an de prison, dont six mois avec sursis, et de 74 coups de fouet.

Les organisations non gouvernementales qui suivent la situation iranienne craignaient un nouvel emprisonnement pour Keyvan Mohtadi, qui a bénéficié d'une grâce en septembre 2024.

Iran Academia, pour contourner la censure

Le 12 novembre dernier, le groupe audiovisuel public Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) a relayé les éléments d'une enquête menée par le renseignement des Gardiens de la Révolution, l'organisation paramilitaire de la République islamique d'Iran, rapporte Iran International.

Selon ces rapports, environ 400 personnes liées à la plateforme Iran Academia « en Iran et en dehors » auraient été identifiées. « Certaines personnes ont été convoquées, arrêtées ou averties qu'elles devaient cesser toute collaboration avec cette communauté », ont précisé les médias d'État iraniens. Ces derniers ont qualifié l'opération de manœuvre pour « contrer la déstabilisation [du régime] par l'influence culturelle ou pédagogique ».

Fondée en 2012 par Raha Bahreini et Ali Reza Kazemi, la plateforme Iran Academia, qui opère depuis les Pays-Bas, propose des cours réguliers en farsi, dispensés par des professeurs, souvent d'origine iranienne, réfugiés dans le monde entier. Grâce à la visioconférence, ils interviennent auprès d'étudiants et d'étudiantes en Iran, contournant ainsi la censure étatique.

« Les étudiants réguliers sont majoritairement composés de quatre groupes : ceux qui n’ont pas accès à l’enseignement supérieur à cause de leur religion ; les étudiants expulsés d’Iran à cause de leurs opinions ou activités politiques ; les militants des organisations non reconnues ; ceux qui souhaitent faire leurs études supérieures dans un environnement universitaire respectueux de la liberté d’expression et de la liberté académique. Parmi les deux derniers groupes, on trouve un certain nombre d’étudiants ayant déjà obtenu un diplôme supérieur en présentiel dans une autre filière, souvent technique ou scientifique », expliquait Saeed Paivandi, intervenant pour la plateforme, professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Lorraine et directeur du LISEC-Lorraine, à L'Humanité en mars 2024.

Dans un communiqué publié le même jour, Iran Academia a dénoncé une campagne médiatique « cherchant à créer une atmosphère de peur au sein du public, des chercheurs et des universitaires iraniens ». Son comité de direction rappelle que « la recherche et l'expérience montrent que les régimes autoritaires n'apprécient pas la liberté académique et la pensée critique. Confrontés à une crise de légitimité, ils se contentent de menaces et d'intimidations contre les intellectuels, les chercheurs, les universitaires et les institutions académiques indépendantes. »

Un appel à la raison

Le 11 novembre dernier, 300 écrivains et universitaires du monde entier, dont Fatemeh Shams, Ervand Abrahamian et Judith Butler, cosignaient une pétition réclamant la fin des opérations d'intimidation contre le monde académique iranien.

« Il n'y a rien de criminel à mener une recherche universitaire, traduire un article scientifique ou exprimer de manière pacifique ses opinions, contrairement à ce que le gouvernement iranien semble vouloir faire croire au monde entier », soulignait à cette occasion Karin Deutsch Karlekar, chargée des Écrivains en danger au sein de l'ONG PEN America et signataire de cette pétition. « Nous appelons les autorités iraniennes à libérer immédiatement tous les écrivains injustement emprisonnés dans le pays. »

À date, l'organisation PEN America indiquait que certains universitaires et auteurs arrêtés quelques jours auparavant n'avaient toujours pas pu communiquer avec leurs proches.

« L'attaque récente contre le milieu intellectuel en Iran n'est pas seulement une violation des droits humains, mais aussi une campagne malavisée, puisque toutes ses victimes, journalistes, universitaires et auteurs, se sont toujours exprimées en faveur des intérêts légitimes du peuple iranien », commente pour sa part Ervand Abrahamian, professeur émérite d'histoire à l'université de New York.

