Le Prix François Sommer 2026 révèle sa sélection de huit ouvrages

Doté de 15.000 €, le prix offre également au ou à la lauréat·e une participation à la 8ᵉ édition du festival Lire la Nature, prévue au Musée de la Chasse et de la Nature. Ce rendez-vous réunira écrivains, scientifiques et passionnés autour d’ouvrages faisant dialoguer culture et environnement.

La sélection 2026 met en lumière huit titres qui explorent chacun à leur manière le rapport que les sociétés humaines entretiennent avec la nature.

Poussière d’oiseaux de Julien Bondaz (B42)

Le visage de la nuit de Cécile Coulon (L’Iconoclaste)

Des vies océaniques de Fabien Clouette (Seuil)

Alaska – L’usure du monde de Charlotte Fauve et Claire Houmard (Seuil / Villa Albertine)

Voyage en France australe de Bruno Fuligni (Allary)

Le Palmier de Valentine Goby (Actes Sud)

Le bleu des flammes d’Alice Minier (Éditions Passiflore)

Aimer comme un albatros de Jean-Noël Rieffel (Les Équateurs)

Un jury pluridisciplinaire

Le jury 2026 est présidé par l’écrivain Xavier Patier. Il réunit des personnalités issues de domaines variés, dans le but d’aborder les rapports humains-nature sous des angles multiples. Y siègent notamment Sara Buekens, professeure de littérature française et francophone, ainsi que Jean-Luc Chapin, photographe. Leur regard croisé permet de valoriser des œuvres qui articulent réflexion, récit et sensibilité artistique.

S’ajoutent à cette composition Nicolas Chaudun, écrivain, documentariste et éditeur d’art, et Léa Filiu, normalienne, agrégée d’histoire et docteure en ethnologie. La présence de profils issus de la recherche et des sciences humaines renforce l’attention portée à la profondeur des analyses proposées par les auteurs et autrices sélectionnés. Cette diversité façonne une dynamique de jury attentive aux récits du vivant.

Le comité comprend également l’écrivaine et éditrice Sibylle Grimbert, Dorian Jude, responsable de la librairie du musée de la Chasse et de la Nature, ainsi que Franck Maubert, lauréat du prix en 2025. À leurs côtés figurent Léon Mazzella, écrivain, Éric Neuhoff de l’Académie française, journaliste et essayiste, et Thierry Gausseron, directeur du musée national de la Marine. Le Master Gouvernance de la transition, écologie et sociétés (AgroParisTech/Paris-Saclay) est représenté par Jules Guerin.

Un festival pour prolonger le dialogue

La proclamation du prix aura lieu le jeudi 11 décembre à 19h30, à l’hôtel de Guénégaud, situé rue des Archives à Paris. La cérémonie permettra de révéler l’auteur ou l’autrice dont l’œuvre a été jugée la plus éclairante sur les relations entre humains et nature. La dotation de 15.000 € viendra accompagner la diffusion et la reconnaissance de l’ouvrage primé. Ce moment constitue également un temps de rencontre entre les finalistes, le jury et le public.

Le ou la lauréat·e prendra part à la 8ᵉ édition de Lire la Nature, le festival littéraire organisé par la Fondation François Sommer. Cette manifestation se tiendra au Musée de la Chasse et de la Nature le week-end du 31 janvier et du 1ᵉʳ février 2026.

À LIRE - Montréal dévoile les finalistes de ses prix littéraires 2025

Elle offrira un espace de dialogue entre écrivains, scientifiques et lecteurs autour de livres qui interrogent l’environnement, la biodiversité et les dynamiques du vivant.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com