Paris : grève reconductible dans les bibliothèques à partir du 19 novembre

Déjà en juin dernier, les bibliothécaires de la Ville de Paris s’étaient mis massivement en grève pour dénoncer le second volet du plan Lire à Paris (PLAP 2). À dix jours de son examen en Conseil de Paris, et avant son adoption le 4 juillet, le mouvement avait paralysé une large partie du réseau : plusieurs dizaines de bibliothèques sur les 57 de la capitale avaient fermé leurs portes, et une assemblée générale rassemblant près d’une centaine de grévistes s’était tenue devant la Direction des affaires culturelles.

Les raisons de la colère

Le syndicat majoritaire SUPAP-FSU dénonçait déjà « un projet qui, sous couvert de moderniser le service, remet en cause les missions professionnelles ». Le plan municipal est en effet présenté comme visant à moderniser et uniformiser le réseau des bibliothèques parisiennes, avec comme ambition affichée d’accélérer la transition numérique, d’harmoniser les horaires d’ouverture et de mutualiser certaines structures, soit la fusion administrative des plus petites avec de plus grandes bibliothèques voisines. Pour la Ville, ces mesures visent à rationaliser et rendre cohérent un réseau jugé hétérogène.

Au cœur des inquiétudes de l'intersyndical figure l’augmentation annoncée des amplitudes horaires. L’administration souhaite aligner les horaires entre bibliothèques et sections : 13h à 19h les mardis, jeudis et vendredis, 10h à 19h les mercredis et samedis, et 13h à 19h pour les établissements ouverts le dimanche. À cela s’ajoute un objectif, fixé lors des entretiens d’évaluation, d’étendre les horaires d’ici septembre 2026. Or cette hausse des plages d’ouverture se ferait alors même que les effectifs diminuent, pointent les syndicats.

Les personnels rappellent qu’« il n’y aura pas de création de postes, que les recrutements en détachement sont gelés, qu’aucun concours ASBM ne sera organisé avant 2027 et que le prochain recrutement sans concours d’AASM n’aura lieu que fin 2026 ». Dans ces conditions, davantage d’agents quittent le réseau qu’il n’en arrive de nouveaux, affirment les mobilisés.

Pour compenser ce manque de personnel, les remplacements en urgence se multiplient, souvent imposés sans délai, témoignent-ils. Les petites bibliothèques sont particulièrement fragilisées : certaines directions se voient enjointes de refuser des formations, d’annuler des congés ou de renoncer à des actions culturelles faute d’effectifs suffisants. De nombreux agents y voient une évolution inquiétante, annonçant une fusion administrative progressive des petits établissements au sein de structures plus grandes, à l’image du modèle Musset-Tillion : une seule équipe de direction et une seule équipe opérationnelle répartie sur deux sites.

La Mairie justifie la fusion administrative des petites bibliothèques avec des établissements plus grands par la fragilité de certaines équipes composées de quatre ou cinq agents, plus exposées aux perturbations dès qu’un membre s’absente.

À cette crise de moyens humains s’ajoute une nouvelle série de restrictions budgétaires. Les budgets d’acquisition ont déjà reculé de 20 % en 2025, et une nouvelle baisse semble se profiler. Dans le PLAP2, l’administration demande également que la part du budget jeunesse passe de 30 à 45 %. Les responsables d’établissement y sont incités via leurs objectifs annuels. Par ailleurs, les budgets seraient désormais répartis selon des critères tels que le taux de rotation, la fréquentation ou les amplitudes horaires. Les personnels craignent que ces critères, « variables et décidés par le SBL », ne transforment les budgets en leviers destinés à récompenser les établissements les plus conformes aux injonctions de la direction.

Ils y voient « une politique du chiffre » jugée incompatible avec les missions de lecture publique, qui devraient privilégier la diversité culturelle plutôt que la rentabilité commerciale : « Nous devons refuser ces logiques de rentabilité commerciale, pour pouvoir continuer à promouvoir l’édition et la création indépendantes », partage l'intersyndical.

Plusieurs revendications

Les inquiétudes sont tout aussi vives concernant les collections Musique et Cinéma. Les équipes dénoncent « une destruction à bas bruit », alimentée par l’opacité de la direction et par les restrictions budgétaires qui obligent à sacrifier ces secteurs, ainsi qu’à redéployer les postes dédiés. Elles accusent l’administration de vouloir, sans l’assumer publiquement, réduire progressivement ces collections jusqu’à les rendre intenables.

La question salariale constitue un autre point d’achoppement majeur. La filière culturelle, et les personnels des bibliothèques en particulier, se sentent « lésés » par rapport aux autres fonctions publiques, alors même que le coût de la vie à Paris est largement supérieur au reste du pays. En 2024, l’administration avait reconnu un « décrochage » du régime indemnitaire, mais aucune avancée concrète n’a suivi, assurent les syndicats. Ils dénoncent un traitement inégal vis-à-vis d’autres filières municipales, alors que les loyers, l’alimentation et les transports atteignent des niveaux particulièrement élevés en région parisienne.

Réunis en assemblée générale le 6 novembre, les personnels ont formulé plusieurs revendications. Ils réclament la revalorisation immédiate du régime indemnitaire et de la prime du dimanche, une augmentation du budget jeunesse qui ne se fasse pas au détriment des autres missions, un moratoire sur l’augmentation des amplitudes horaires, le dégel des recrutements externes et des créations de postes, ainsi que le maintien des espaces Musique et Cinéma, la gratuité des supports, le prêt d’instruments, et des moyens humains et financiers garantissant une offre ambitieuse.

Ils ont appelé les équipes à se réunir dès le 18 novembre au matin lors d’heures d’information syndicale déposées pour chaque établissement, afin d’organiser une grève « durable ». Une première assemblée générale de grévistes se tiendra le 19 novembre à 14h30, cour de l'hôtel d'Albret, siège de la DAC, dans le 4ᵉ arrondissement. Un préavis couvre les journées des 19, 20, 21 et 22 novembre, permettant à chacun de faire grève toute la journée, une demi-journée, ou moins, sans obligation de se déclarer à l’avance.

Le budget des bibliothèques semble malgré tout en légère hausse dans le budget primitif – 4,4 millions d’euros en 2025, contre 4,3 millions en 2024 –, mais ne convainc pas. Pour Guillaume Floris, représentant du Supap-FSU, ce budget pourrait être revu à la baisse : il expliquait auprès de Libération que les équipes doivent déjà limiter leurs commandes de livres.

Les personnels mobilisés appellent aujourd'hui à la solidarité : « Face au flou entretenu par la direction (…) ne les laissons pas nous attaquer établissement par établissement : luttons collectivement. »

Contactés par ActuaLitté pour répondre aux affirmations et autres inquiétudes exprimées par les personnels sur les horaires, les effectifs et les budgets, le service presse de la mairie de Paris et Carine Rolland, adjointe à la Maire en charge de la Culture, n’ont pas donné suite à nos sollicitations au moment de la publication.

