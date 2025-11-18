Le podcast Partir explore Dinard avec Aurélie Valognes

Dans cet épisode, Aurélie Valognes guide les auditeurs à travers son Dinard, une ville située entre la Rance et la Manche, face à Saint-Malo. Elle raconte comment ce lieu est devenu central dans sa vie quotidienne et dans son processus d’écriture. Rêvant d’être écrivaine, de vivre face à la mer et d’avoir un chien, elle explique comment ce cadre breton s’est imposé naturellement dans son parcours.

L’épisode s’attarde sur trois étapes de son itinéraire local : la plage du Prieuré comme point de départ, le centre-ville comme coup de cœur, et la cave à manger Ritournelle, nichée dans le Parc de Port-Breton, comme activité à tester. Ces lieux reflètent l’ambiance d’une ville qui nourrit son imaginaire depuis de nombreuses années. La visite sonore se construit ainsi comme une promenade entre habitudes personnelles et coups de cœur gourmands.

Pour ICI Armorique, cet épisode s’inscrit dans la volonté de donner la parole à celles et ceux qui connaissent leur territoire de l’intérieur. En suivant Aurélie Valognes, l’auditeur accède à une vision intime et vécue de Dinard. Le format permet de croiser découverte touristique, immersion quotidienne et regard d’autrice sur les lieux qui l’entourent.

Un podcast pour voyager autrement

« Partir » est présenté comme un guide sonore touristique du réseau ICI, composé de 44 radios locales de Radio France. Le podcast propose une manière différente de parcourir la France, fondée sur les recommandations de professionnels qui observent leurs territoires au quotidien. « Partir » se distingue par l’expertise de ces équipes, animateurs, journalistes ou techniciens, décrits comme des « observateurs » attentifs à la vie locale.

La collection d’épisodes ambitionne d’inspirer les auditeurs en mettant en lumière des villes et des villages à travers celles et ceux qui les connaissent le mieux. Le réseau ICI mise sur la sincérité et la précision de ces témoignages pour offrir une immersion authentique. Chaque épisode se présente ainsi comme une invitation à explorer un lieu en écoutant ceux qui le vivent.

Aurélie Valognes est une autrice française de littérature contemporaine révélée par le succès de son premier roman, Mémé dans les orties, publié en 2014 en auto-édition avant d’être repris en édition traditionnelle.

Ancienne cadre dans la communication et le marketing, elle a choisi de se consacrer à l’écriture lors d’un séjour à Milan, où elle a commencé à développer les intrigues et personnages qui marqueront ses débuts. Depuis, elle a enchaîné les titres devenus best-sellers. Installée avec sa famille à Dinard, elle y puise aujourd’hui une partie de son inspiration.

Le podcast Partir… à Dinard avec Aurélie Valognes est accessible sur le site ici.fr, l’application ICI et la plateforme Radio France. Les auditeurs souhaitant découvrir d’autres destinations peuvent retrouver l’ensemble des épisodes sur ces mêmes supports.



