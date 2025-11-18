À Strasbourg, la librairie Le Tigre a un nouveau propriétaire

Installée à Strasbourg depuis 2018, au 36, quai des Bateliers, la librairie indépendante Le Tigre, spécialisée dans la bande dessinée, prenait alors la place de JD BD, elle-même inaugurée à cette adresse en 2015 par Jean-Daniel Delrue.

Depuis quelques mois, le gérant de la boutique, Nicolas Deprez, signalait des difficultés économiques, à l'instar d'autres librairies strasbourgeoises, mais aussi, plus largement, en France. Fin 2024, le libraire expliquait à Pokaa que son chiffre d'affaires du mois de juillet précédent était « trois fois inférieur à la normale quotidienne » tandis que les charges, elles, avaient « doublé ».

« On a des difficultés financières dues à des années d’inflation ; les gens ont moins d’argent, font plus attention et la première chose qui saute dans un foyer c’est la culture », ajoutait-il. « En plus, cette année, il y avait des élections et, dans le commerce, avec l’incertitude qui les entoure, c’est toujours des années pourries. »

Nicolas Deprez avait alors lancé un appel à sa clientèle et aux amateurs de bande dessinée, en leur proposant de « capitaliser » sur la librairie. Autrement dit, créer un compte client, puis le créditer d'une certaine somme, « qu’ils vont pouvoir ensuite dépenser à n’importe quel moment », expliquait-il alors.

Un tigre et un parc animalier

ActuaLitté a appris l'acquisition de la librairie, pour un montant de 150.000 €, par la société Le 36. Cette dernière a été constituée par Le Saule, société de gestion de fonds de Laurent Singer, président du parc animalier de Sainte-Croix, situé en Lorraine, à Rhodes, et Fanny Lemarechal.

La société Le Saule est détentrice à 90 % du capital social de la société Le 36, tandis que Fanny Lemarechal, épouse de Laurent Singer, détient les 10 % restants.

Difficile de connaitre les conséquences concrètes de ce rachat pour l'enseigne, ainsi que le projet du nouveau propriétaire. Nous avons tenté de joindre Nicolas Deprez, sans succès, tandis que Laurent Singer n'a pas donné suite à nos demandes de précisions.

Photographie : La librairie Le Tigre, au 36, quai des Bateliers (Nguyễn Mai Trang, CC BY-SA 4.0)

