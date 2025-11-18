Marie-Hélène Lafon et Laurent Gaudé, un tandem qui réinvente les Nuits de la lecture en 2026

Née dans le Cantal et longtemps enseignante à Paris, Marie-Hélène Lafon n’a jamais cessé de naviguer entre enracinement paysan et expériences citadines. Ses romans explorent les silences familiaux, la solitude contemporaine, la rudesse et la beauté des lieux. À ses côtés, Laurent Gaudé, Prix Goncourt 2004 pour Le soleil des Scorta, poursuit depuis plus de vingt ans une œuvre marquée par l’élan épique, les questions universelles et l’attention portée aux destins humains.

Leur association semble presque évidente : tous deux interrogent, chacun à leur manière, la relation intime que l’on entretient avec le territoire.

Cinq jours d’animations partout en France

Comme chaque année, le Centre national du livre orchestrera des milliers de rendez-vous — lectures, ateliers, performances, rencontres — dans tout le pays, mais aussi à l’international. Bibliothèques, librairies, écoles, théâtres, musées, espaces associatifs, instituts culturels : l’événement fédère une pluralité de lieux, parfois inattendus, pour rappeler que le livre peut s’inviter partout.

Lors de l’édition précédente, près de deux millions de participants avaient répondu présent. Une dynamique que le CNL entend amplifier grâce au thème 2026, pensé pour susciter dialogues, contrastes et circulations entre imaginaires urbains et campagnes réinventées.

Une soirée de lancement au Ground Control

Le 23 janvier, une soirée festive ouvrira officiellement l’événement à Paris. Trois temps forts la composeront :

– une table ronde réunissant Laurent Gaudé, Audrey Pleynet et Jean-Baptiste Del Amo autour de « la ville de demain » ;

– une performance mêlant lecture et musique, portée par le compositeur Molécule et l’auteur Simon Johannin ;

– un DJ set pour clore la soirée dans un esprit convivial.

Des ressources dédiées pour guider les participants

Comme chaque année, un livret de textes classiques et contemporains autour du thème sera mis à disposition. Véritable outil modulable, il pourra servir à des lectures d’extraits, à des mises en scène ou à des compositions plus libres. Le CNL proposera également une bibliographie de cinquante titres, sélectionnés par un collège d’experts, couvrant tous les âges et une diversité de genres.

Les structures souhaitant participer peuvent dès à présent inscrire leurs événements et commander leur kit de communication via le site officiel.

