Première édition du Prix des lecteurs de livres en grands caractères : mode d’emploi

Comment participer ?

Le vote pour le Prix des lecteurs de livres en grands caractères se fait exclusivement en ligne, sur le site dédié. Il suffit de s’y connecter, de renseigner son adresse email, puis de choisir les titres de son choix parmi les livres en lice.

La Librairie des Grands Caractères mettra à disposition une connexion pour permettre à ses visiteurs de voter directement sur place. Les établissements partenaires, tels que les médiathèques et bibliothèques disposant d’un accès libre à Internet, pourront également proposer cette solution à leurs usagers.

L’objectif est d’encourager une participation la plus large possible et de faire entendre la voix de tous les lecteurs attachés à une lecture accessible et inclusive.

Deux tours pour élire le lauréat

Le vote se déroulera en ligne, en deux étapes.

Du 20 novembre au 17 décembre (minuit) se tiendra le premier tour : chaque participant pourra sélectionner trois ouvrages parmi tous les titres en compétition.

Le 18 décembre seront annoncés les cinq finalistes. Un second tour, ouvert du 18 décembre 2025 au 14 janvier 2026 (minuit), permettra ensuite à chaque votant de choisir trois titres parmi les finalistes.

Le 15 janvier 2026 sera proclamé le lauréat du Prix, c’est-à-dire l’ouvrage ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Un seul vote par personne sera autorisé à chaque tour, avec une vérification de l’adresse email afin de garantir l’unicité de la participation.

En cas d’égalité, plusieurs cas de figure sont prévus. Si plusieurs ouvrages obtiennent le même nombre de voix au premier tour, ils seront tous retenus pour la sélection finale. Si une égalité survient au second tour, le Prix sera attribué à l’ouvrage dont la taille de police est la plus grande. Et si cette taille est identique, le Prix sera partagé entre les deux ouvrages, désignés ex æquo.

Une aventure littéraire et humaine

Avec cette première édition du Prix des lecteurs de livres en grands caractères, l’Association des Amis des Grands Caractères et la Librairie des Grands Caractères souhaitent rassembler tous ceux qui partagent le plaisir de lire autrement. Ce prix marque une étape importante dans la reconnaissance du livre en grands caractères comme une véritable édition à part entière, porteuse d’inclusion, d’autonomie et de découverte.

Au-delà de la compétition, cet événement est une invitation à célébrer la diversité des écritures et l’accessibilité de la lecture pour tous. Rendez-vous sur www.prixgrandscaracteres.fr

