Agnieszka Holland retrace le parcours d'un certain Franz K.

Franz K. — clin d'œil à Joseph K., protagoniste principal du Procès (1925), un des romans les plus célèbres de Franz Kafka — propose de parcourir la vie de l'auteur austro-hongrois, de son enfance à Prague jusqu’à sa disparition à Vienne.

Le scénario du long-métrage a été coécrit par Agnieszka Holland avec Marek Epstein, qui avait déjà collaboré avec elle sur un précédent film, Le Procès de l’herboriste (2020).

Franz Kafka, ici interprété par Idan Weiss, a déjà été au cœur d'autres films, à savoir Kafka, de Steven Soderbergh (1991), et Kafka, le dernier été de Judith Kaufmann et Georg Maas (2024).

Par Antoine Oury

