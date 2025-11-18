Sabine Madeleine nommée directrice générale du CFC

Sabine Madeleine succède à la direction de transition qui accompagne le CFC depuis janvier 2025. Le comité tient à saluer l’importance et la qualité du travail réalisé par Laurent Maille et le remercie chaleureusement pour sa pleine implication avec les équipes. Sous l’impulsion des administrateurs, l’année écoulée a ainsi permis d’engager des actions visant à renforcer la capacité du CFC à répondre avec rigueur et transparence aux attentes des auteurs et des éditeurs.

En lien étroit avec le comité, Sabine Madeleine aura notamment pour missions de piloter les chantiers structurants, engagés au service d’une gouvernance renforcée, d’une organisation optimisée et d’une modernisation des outils et systèmes d’information ; de conduire la stratégie de développement du CFC face aux enjeux de l’évolution des usages numériques, et de renforcer les synergies avec les professionnels du livre et de la presse ainsi qu’avec ses partenaires institutionnels.



Ces orientations sont au cœur de l’engagement du CFC pour faire reconnaitre la valeur des œuvres et pour garantir une juste rémunération aux auteurs et aux éditeurs.

« Je me réjouis de l’arrivée de Sabine Madeleine à la direction du CFC. Sa connaissance approfondie du monde du livre et de la presse, son expertise du droit d’auteur et son sens du management comme des relations institutionnelles sont des atouts majeurs pour affirmer la robustesse du CFC, accompagner son adaptation continue aux besoins des ayants droit et aux évolutions constantes des usages, et poursuivre sa croissance », explique Guillaume Montegudet, président du CFC.

Sabine Madeleine, pour sa part, souligne : « Ma priorité sera de développer les actions du CFC en faveur du droit d’auteur et de la valorisation des œuvres, dans le respect des valeurs de transparence et de collaboration, au service de tous les auteurs et les éditeurs. »

Sabine Madeleine débute sa carrière à la Direction Générale de la Concurrence, la Consommation et la Répression des Fraudes (DGCCRF). Elle rejoint le groupe Prisma Media en 1996, comme Responsable juridique adjointe puis le groupe Springer en 2007 en qualité de Directrice juridique.

C’est en 2008 qu’elle intègre le groupe Bayard au poste de Directrice juridique adjointe. Nommée Directrice juridique du groupe en mai 2010, elle en devient Secrétaire générale en septembre 2018, prenant également en charge à ce titre les questions de gouvernance, conformité et audit interne. Tout en conservant ses fonctions au secrétariat général, elle est nommée Directrice des ressources humaines du groupe en 2023.

Administratrice du CFC de 2016 à 2023, Sabine Madeleine en a assuré la présidence de 2020 à 2022. Elle a également été administratrice de la Sofia de janvier 2022 à juin 2023 et membre de la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse (CPPAP) d’octobre 2018 à septembre 2025.

Le CFC est l’organisme qui gère collectivement les droits d’auteur de la presse et du livre pour les rediffusions de leurs contenus dans tous les secteurs d’activité, depuis 1983. 80.000 organisations sont couvertes aujourd’hui par une licence CFC. 58,2 millions € ont été reversés aux auteurs et aux éditeurs en 2024.

