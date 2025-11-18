La région Centre-Val de Loire cherche une direction pour sa Drac

Elle avait notamment supervisé la relocalisation de la Drac au sein de la cité administrative Coligny à Orléans, en fin d'année 2024 : Christine Diacon, nommée directrice des affaires culturelles de la région Centre-Val de Loire, est sur le départ, apprend-on du ministère de la Culture. Son poste devrait être vacant le 1er avril 2026.

La ministre de la Culture de l'époque, Rima Abdul Malak, l'avait nommé pour une durée d'occupation de quatre ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation de six ans.

Un avis de vacance a été publié au Journal officiel de ce 18 novembre, pour trouver son ou sa successeure.

À LIRE - Aymée Rogé devient directrice de la Drac Auvergne-Rhône-Alpes

Service déconcentré relevant du ministère chargé de la Culture, doté de 116 emplois, la direction régionale des affaires culturelles du Centre-Val de Loire est placée sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de leurs compétences, des préfets de département.

La direction régionale des affaires culturelles est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région et les départements qui la composent : connaissance, protection, conservation et valorisation du patrimoine, promotion de l'architecture, soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, développement du livre et de la lecture, éducation artistique et culturelle et transmission des savoirs, promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, promotion de la langue française et des langues de France.

Plus d'informations sur le poste à cette adresse.

Photographie : La Cité administrative Coligny, à Orléans, qui abrite la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre-Val de Loire (illustration, Croquant, CC BY-SA 3.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com