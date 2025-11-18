Une vie sans repères

Mais lorsque sa mère traverse à son tour une période de changements tumultueux, l’adolescente se retrouve livrée à elle-même et finit par tomber enceinte d’un homme de vingt ans, inconscient et cynique. Nous sommes en 1965 : Meredith a alors seize ans.

Expulsée de son lycée, rejetée par sa mère et envoyée vivre chez son père, dans une maison froide et vide, elle affronte seule sa grossesse. Elle accouche d’un enfant qui est aussitôt placé à l’adoption, sans qu’elle ait son mot à dire.

S’ensuivent vingt années de détresse et d’errance qui poussent Meredith à fuir toujours plus loin : en Europe, au Moyen-Orient, et jusqu’aux confins du monde. Même la naissance de deux autres enfants ne suffit pas à ranimer l’espoir d’un avenir meilleur… jusqu’au jour où son fils perdu retrouve sa trace. Grâce à lui, elle a le sentiment de se recomposer entièrement.

L’autrice du magistral Plus grands que le monde retrace ici son parcours avec sincérité et subtilité : rejetée si jeune par ses parents, elle finira pourtant par revenir auprès d’eux pour leur offrir son aide à la fin de leur vie, malgré la douleur de leur histoire commune. Voyage inoubliable, Sans carte ni boussole bouleverse en posant avec luminosité la question du pardon au sein d’une famille meurtrie.

Les éditions Philippe Rey nous en offrent les premières pages en avant-première :

Par l’autrice de Plus grands que le monde (Philippe Rey, 2024), paru en format poche en septembre 2025. Meredith Hall livre ici des mémoires d’une grande beauté, portées par une écriture juste, authentique, au plus près des événements et des émotions. Publié en 2008 aux États-Unis, ce texte est déjà considéré comme un classique du genre. Vendu à plus de 60.000 exemplaires, il a figuré sur la liste du New York Times et a été élu livre de l’année 2008 par les lectrices du magazine Elle (USA).

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurence Richard.

Parution le 8 janvier 2026.

