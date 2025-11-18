Apprendre à vivre sans toi

Comment reprendre goût à la vie lorsque l’être aimé a disparu ? Dans ce roman autobiographique, Mathieu revient sur les années qui ont suivi la disparition de son mari, Benoît, mort d’un grain de beauté ayant dégénéré en cancer. Il cherche à retrouver un équilibre pour prolonger leur relation fusionnelle tout en demeurant du côté des vivants.
18/11/2025
Il décide alors de mener une enquête pour découvrir le Benoît qu’il ne connaissait pas. Dans une forme d’urgence, il consulte les écrits laissés par son mari, interroge des proches dont il n’avait jamais entendu parler et découvre que Benoît avait une personnalité bien plus complexe qu’il ne l’imaginait.
En parallèle, Mathieu se lie d’amitié avec des parents endeuillés au cimetière, déménage, modifie sa vie professionnelle et multiplie les relations sexuelles dans l’espoir de retomber amoureux.
Avec vitalité et humour, il brosse un portrait intime, émouvant mais sans complaisance, de Benoît et de leur histoire d’amour de quinze ans. Tel un miroir, ce roman invite chacun à conquérir ce que Mathieu appelle la « liberté du deuil » et propose une réflexion subtile sur ce qui constitue un couple.
Les éditions Philippe Rey nous en offrent les premières pages en avant-première :
Le précédent texte de Mathieu Simonet, La fin des nuages, a rencontré un beau succès critique. Une enquête sur l’être disparu, qui montre à quel point ceux que l’on croit connaître le mieux conservent toujours leur part de mystère. Une réflexion profonde sur le deuil, sur la manière dont chacun le traverse, et sur ce qui fait un couple.
Parution le 8 janvier 2026.
