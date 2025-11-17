Le monde du livre se dote enfin d’un médiateur indépendant : naissance de l’AMAEL

L’AMAEL est présentée comme une initiative structurante pour toute la filière du livre. Elle vise à instaurer un cadre neutre et efficace pour améliorer la qualité du dialogue entre auteurs et éditeurs, à la fois sur le plan individuel – lors de litiges précis – et collectif, en identifiant les problématiques récurrentes qui affectent les relations professionnelles. Une instance pensée pour résoudre les conflits sans passer par la justice, en somme.

L’association aura trois missions principales :

Faciliter le règlement des différends individuels

L’AMAEL propose un processus de médiation permettant d’apaiser et résoudre les litiges contractuels entre auteurs et éditeurs sans passer par un juge. Il s’agit d’une alternative volontaire, confidentielle et potentiellement plus rapide que la voie judiciaire.

Identifier les causes récurrentes de conflit

Les médiateurs dresseront chaque année un rapport d’activité listant les motifs de litige les plus fréquents. Ce document permettra aux organisations professionnelles d’engager des discussions interprofessionnelles pour y apporter des réponses concrètes, notamment sur les points de friction récurrents liés aux contrats d’édition.

Accompagner les réexamens des conditions d’exploitation numérique

L’AMAEL sera également compétente pour traiter les différends relatifs au réexamen des conditions d’exploitation des œuvres numériques, dans le cadre prévu par l’article 6 de l’accord du 1er décembre 2014 entre le Conseil permanent des écrivains et le SNE.

Des médiateurs indépendants dès 2026

La création de l’association constitue une première étape formelle. Dans les prochains mois, des médiateurs indépendants seront désignés et formés. Ils garantiront un traitement neutre, professionnel et équilibré des dossiers. Les premières médiations pourront être engagées à partir de 2026.

L’une des caractéristiques majeures de l’AMAEL, mises en avant par les organisations représentatives des auteurs, est son ouverture. Tous les auteurs, autrices et éditeurs de livres, qu’ils soient ou non membres des organisations signataires, pourront recourir à cette médiation s’ils sont confrontés à un conflit portant sur l’application d’un contrat d’édition à compte d’éditeur.

En posant les bases d’un dialogue régulé et structuré, l’AMAEL ambitionne de devenir un outil incontournable pour améliorer durablement les relations professionnelles dans le secteur du livre, dans un contexte où les tensions contractuelles et économiques se sont accentuées ces dernières années.

