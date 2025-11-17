Montréal dévoile les finalistes de ses prix littéraires 2025

Comme chaque année, les prix littéraires de la Ville de Montréal mettent à l’honneur les voix qui nourrissent notre imaginaire collectif. Avec l’annonce des finalistes du Grand Prix du livre de Montréal et du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal, la Ville invite les lectrices et lecteurs de tous âges à découvrir des œuvres qui marquent l’esprit et font vibrer la métropole.
Le 17/11/2025 à 17:34 par Hocine Bouhadjera
Publié le :
17/11/2025 à 17:34
Pour la première fois, les deux titres gagnants seront proclamés lors d’une même cérémonie, organisée le 10 décembre à l’hôtel de ville de Montréal.
Cette formule inédite réunira en un seul moment celles et ceux qui portent la littérature d’ici, qu’elle s’adresse aux jeunes publics ou aux amateurs de grandes voix romanesques. Les deux distinctions visent à célébrer l’excellence et la diversité de la création littéraire québécoise.
Créé en 1965, le Grand Prix du livre de Montréal récompense chaque année l’originalité et la qualité exceptionnelle d’une œuvre littéraire.
Les cinq finalistes 2025 :
Awards, de Maxime Brillon, Les Herbes rouges
Les traits difficiles, d’Evelyne de la Chenelière, Les Herbes rouges
The Capital of Dreams, de Heather O’Neill, HarperCollins Canada
Soleil d'abandon, de Mathieu Rolland, Les Éditions du Boréal
Un carré de poussière, d’Olivia Tapiero, Les Éditions de la rue Dorion
Le jury 2025 rassemble plusieurs voix représentatives de la vie littéraire montréalaise. Il est présidé par l’écrivain Stanley Péan. Les autres membres sont :
Oana Avasilichioaei, poète
Jeannot Clair, traducteur
Jan J. Dominique, auteure
Josianne Létourneau, libraire
Akos Verboczy, auteur
La Ville remettra une bourse de 15.000 $ à la personne lauréate. Les quatre autres finalistes recevront 1000 $ chacun.
Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2025
Créé en 2005, ce prix met en lumière les œuvres destinées aux 17 ans et moins. Il souligne le talent des auteures, auteurs, créatrices et créateurs qui s’adressent aux jeunes lecteurs, tout en reconnaissant la richesse de la création locale en édition jeunesse. Il rappelle aussi l’importance de la lecture comme vecteur d’éveil, d’émotion et de découverte.
Les cinq finalistes 2025 :
L’homme aux araignées, de Jocelyn Boisvert, La courte échelle
Hugo, de Catherine Braun-Grenier, Éditions Fonfon
Bonjour, mon cœur, de Fanny Britt, Le Cheval d’août
Déménager au ciel, de Mélodie Bujold-Henri et Jean-Guy Forget, La courte échelle
Un cadeau de Noël en novembre, de Stéphane Laporte (texte) et Jacques Goldstyn (illustrations), Les Éditions De la Bagnole
Le jury est composé de cinq bibliothécaires jeunesse :
Émilie Chastel (bibliothèque Père-Ambroise)
Isabelle Jameson (bibliothèque Le Prévost)
Julie Sélesse-Desjardins (bibliothèque Robert-Bourassa)
Marie Simard (bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent)
Stéphanie Simard (bibliothèque de Parc-Extension)
La personne lauréate recevra une bourse de 5000 $ de la Ville. Les autres finalistes obtiendront 500 $, remis par Les Amis de la Bibliothèque de Montréal.
Élise Turcotte a remporté pour la seconde fois le Grand Prix du livre de Montréal l'éditions précédente, pour Autoportrait d’une autre (Éditions Alto). Roxane Brouillard et Cathon est lauréate 2024 du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2025 pour Le dessin trop mignon (Fonfon).
Les finalistes des deux prix seront présents au Salon du livre de Montréal, au cours d’activités organisées par les Bibliothèques de Montréal.
Événements :
Jeudi 20 novembre à 16 h : une table ronde réunira les finalistes du Grand Prix du livre de Montréal autour des grandes thématiques de leurs œuvres (société, culture, identité). Trois activités jeunesse permettront aux familles et aux jeunes lecteurs de découvrir les finalistes dans un cadre ludique et convivial, en partenariat avec Les Amis de la Bibliothèque de Montréal.
Des détails supplémentaires sur ces activités sont disponibles ici et ici.
L’entrée au Salon sera gratuite le jeudi 20 novembre pour toutes les personnes abonnées aux Bibliothèques de Montréal. Tous les ouvrages en lice pour les deux prix sont disponibles dans les Bibliothèques de Montréal.
Crédits photo : Evelyne de la Chenelière (Katya Konioukhova, prix littéraires de la Ville de Montréal)
