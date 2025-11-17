La Grande Librairie invite Margaret Atwood

Événement de la semaine : la grande autrice canadienne Margaret Atwood, connue entre autres pour La Servante écarlate (traduit par Michèle Albaret-Maatsch, Robert Laffont), vendu à plus de 10 millions d’exemplaires, publie ses Mémoires avec Le Livre des vies (traduit par Michèle Albaret-Maatsch, Christine Evain et Anna Gibson, Robert Laffont). Elle y revient sur son métier d’écrivaine, ses engagements féministes et sa célèbre dystopie, qui paraît aujourd’hui moins éloignée de la réalité qu’on ne l’imagine…

L’émission posera une question centrale : le futur est-il déjà arrivé ? C’est ce que soutient la politologue Asma Mhalla dans son essai Cyberpunk – Le nouveau système totalitaire (Seuil), l’un des grands succès de cette rentrée. Un texte percutant, lucide et inquiétant, qui analyse notre passage vers un nouveau régime… et offre des clés pour y résister.

Asma Mhalla dialoguera avec le sociologue Gérald Bronner. Dans À l’assaut du réel (PUF), à la croisée de la science et de la philosophie, il explore une époque où l’on semble pouvoir repousser toujours plus loin les limites du réel. À l’heure des technologies émergentes et de la désinformation généralisée, existe-t-il encore une vérité commune ? Une réflexion saisissante et lumineuse.

Avec Ultima (Gallimard), qui clôt la fresque policière entamée avec Quai des enfers, Ingrid Astier transforme ces interrogations en matière romanesque. Spécialiste des immersions de terrain, elle entraîne cette fois le lecteur dans les coulisses du numérique et des complots politiques, au cœur d’un meurtre mystérieux qu’un tireur d’élite doit élucider. Un thriller haletant.

Depuis des années, Enki Bilal raconte les dérives du présent et pressent les contours du futur. Le quatrième tome de sa série Bug nous transporte en 2042, dans un monde privé de numérique où les humains se retrouvent désemparés. Avant-dernier volume de cette fable visionnaire sur la mémoire, la technologie et la nécessité d’humanité.

Si on lisait à voix haute : Adeline Dieudonné lit La Servante écarlate

Direction le théâtre de la Manufacture, à Nancy, où l’autrice Adeline Dieudonné a lu, avec une classe de première du lycée Frédéric-Chopin, un extrait de La Servante écarlate.

Le choix des libraires : Jérôme Calais, Camille Goudeau et Pascal Corseaux

Puis cap sur les quais de Seine, à Paris, où les bouquinistes composent une immense librairie en plein air longue de quatre kilomètres. Trois d’entre eux — Jérôme Calais, Camille Goudeau et Pascal Corseaux — racontent les défis de cette institution vieille de plusieurs siècles.

Donnez à lire fête ses 10 ans

Enfin, rappelons que l’opération « Donnez à lire », parrainée par Augustin Trapenard, touche bientôt à sa fin : achetez un livre jeunesse, confiez-le à votre libraire, et il sera offert à un enfant. Un geste solidaire pour transmettre le goût de la lecture.

