Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Auteurs

Qui sont les trois finalistes du Prix du livre Les Visionnaires 2026 ?

Lancé en 2022, le Prix du Livre « Les Visionnaires » de Saint-Quentin-en-Yvelines distingue chaque année une œuvre de fiction offrant un regard singulier sur notre monde, et explorant les interrogations contemporaines qui traversent notre présent ou esquissent les contours possibles de notre avenir. 

Le 17/11/2025 à 15:23 par Hocine Bouhadjera

| 7 Partages

Publié le :

17/11/2025 à 15:23

Hocine Bouhadjera

7

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Pour cette cinquième édition, trois romans ont été retenus parmi dix ouvrages présélectionnés par un comité composé de bibliothécaires, acteurs culturels — libraires, associations locales — et lecteurs du Réseau des médiathèques.

Les trois ouvrages toujours en compétition pour le Prix 2026 sont :

Hexa, de Gabrielle Filteau Chiba (Stock)

Le roman plonge au Québec, à Sainte-Foy, où Thalie, 16 ans, vit avec ses parents, Gabriel et Sandrine, dans une cité entièrement close. Le Mur qui entoure la ville protège ses habitants de la dévastation et du chaos du monde extérieur. Chaque printemps, Sandrine quitte son compagnon et sa fille pour participer au reboisement du Nord avec un groupe de femmes. Cette année, Thalie obtient l’autorisation de l’accompagner. En s’éloignant de toute forme de civilisation, au contact de ces planteuses d’arbres acharnées et solidaires, l’adolescente découvre un monde insoupçonné, sauvage et sororal, où tout semble encore possible.

Les promesses orphelines, de Gilles Marchand (Aux Forges de Vulcain)

Dans ce roman, Gilles Marchand revisite l’imaginaire des progrès annoncés au XXᵉ siècle : marcher sur la Lune, voyager en voiture volante, filer à toute vitesse sur un Aérotrain révolutionnaire. Mais comment croire à ces promesses quand on vit, comme Gino, dans un village reculé de l’Orléanais ? Quand les bulletins scolaires sont désastreux et que les préoccupations tournent plutôt autour de Roxane, la jeune femme entrevue autrefois au bal du village et dont il n’a jamais oublié le visage ?

Le mensonge suffit, de Christopher Bouix (Au Diable Vauvert)

Christopher Bouix propose un récit sous tension : un homme, Ethan Chanseuil, un androïde, Milo-128, cent-vingt minutes d’interrogatoire, puis un vote du public. À la clé, une question unique mais fondamentale : qui dit la vérité ? Le roman compose ainsi une mécanique dramatique où intelligence humaine et intelligence artificielle se confrontent sous le regard du lecteur-jury.

Les lecteurs souhaitant participer pourront voter pour leur roman préféré du 2 décembre 2025 au 11 avril 2026, sur le site du Réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Le résultat final reposera pour moitié sur le vote des lecteurs et pour moitié sur celui du jury, composé de la Présidente du jury, des bibliothécaires, des libraires, des membres d’associations œuvrant dans le domaine du livre, et des auteurs.

L’an dernier, le prix a été attribué à Delphine Minoui pour son roman Badjens, paru au Seuil. Comme le veut le fonctionnement du prix, elle en assure cette année la présidence du jury pour l’édition 2026.

Doté de 5000 €, le Prix poursuit trois objectifs : promouvoir le livre et la lecture, sensibiliser le public au regard visionnaire des écrivains, et valoriser l’action du Réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Gabrielle Filteau-Chiba (© Justine Latour) / Christopher Bouix / Gilles Marchand (© Philippe Matsas)

 
 
 
 
 
 
 

 

DOSSIER - Sélections, jurys, lauréats... Les prix de la rentrée littéraire 2025

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Hexa

Gabrielle Filteau-Chiba

Paru le 29/01/2025

368 pages

Stock

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782234096882
9782234096882
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Les Promesses orphelines

Gilles Marchand

Paru le 22/08/2025

274 pages

Aux Forges de Vulcain

20,00 €

ActuaLitté Fnac.com

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782373058482
9782373058482
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Le mensonge suffit

Christopher Bouix

Paru le 24/04/2025

175 pages

Au Diable Vauvert

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791030707250
9791030707250
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Céline Lapertot et Bertrand Leclair salués par la Fondation Charles Oulmont

La Fondation Charles Oulmont, sous l’égide de la Fondation de France, a présenté son palmarès 2025, qui vient récompenser 10 artistes dans quatre catégories (musique classique, théâtre, littérature et arts plastiques). Chacun d'entre eux reçoit une dotation de 4000 €.

17/11/2025, 12:33

ActuaLitté

L’Observatoire des inégalités se dote d'un prix littéraire

Le jury de l’Observatoire des inégalités a rendu publique la liste des trois finalistes du « Prix du livre contre les inégalités ». Pour cette première édition, trois ouvrages parus en 2025, marquants et accessibles, ont été retenus pour éclairer les fractures sociales contemporaines. 

17/11/2025, 11:50

ActuaLitté

Biographie politique : le prix 2025 consacre un destin aussi brillant que troublé

Le Grand Prix de la biographie politique du Touquet Paris-Plage 2025 a consacré, samedi 15 novembre, Jusqu’au bout de la nuit, les vies de Jacques Benoist-Méchin d’Éric Roussel, publié chez Perrin. Réuni comme chaque année au restaurant Les Canailles, le jury a distingué une œuvre dense, minutieuse, qui plonge dans l’itinéraire complexe d’un intellectuel brillant mais engagé dans des choix politiques qui continuent de susciter le malaise.

17/11/2025, 09:47

ActuaLitté

Voir de près : Adèle Yon et Marie Pavlenko en grands caractères

Le Prix des lecteurs de livres en grands caractères est une initiative portée par l’Association des Amis des Grands Caractères, en partenariat avec la Librairie des Grands Caractères. Ce prix met à l’honneur la qualité éditoriale des ouvrages publiés en grands caractères et donne la parole aux lecteurs concernés. Il a pour ambition de faire connaître cette édition encore trop méconnue, pensée pour rendre la lecture accessible à tous.

17/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Festival du livre Gourmand de Périgueux : trois prix sous l'égide de Pierre Gagnaire

La remise des prix du Festival du Livre Gourmand de Périgueux 2025 a mis à l’honneur trois ouvrages qui, chacun à leur manière, interrogent notre rapport à l’alimentation, célèbrent les savoirs culinaires ou invitent à redécouvrir les territoires à travers leurs saveurs. Sur scène, les autrices, auteurs et jurys se sont succédé pour dévoiler un palmarès révélant la diversité des écritures gourmandes contemporaines. Le tout sous le regard bienveillant de Pierre Gagnaire.

16/11/2025, 16:45

ActuaLitté

L’ACBD suspend l’attribution de son Grand Prix au FIBD 2026

Au regard de la situation chaotique concernant le prochain FIBD de janvier 2026 et sans un changement rapide et radical de gouvernance, l'ACBD ne remettra pas son Grand Prix de la Critique lors de la prochaine édition du Festival, apprend-on d'un communiqué.

16/11/2025, 10:58

ActuaLitté

RueLaplace éditions, l’histoire en grands caractères

Le Prix des lecteurs de livres en grands caractères est une initiative portée par l’Association des Amis des Grands Caractères, en partenariat avec la Librairie des Grands Caractères. Ce prix met à l’honneur la qualité éditoriale des ouvrages publiés en grands caractères et donne la parole aux lecteurs concernés. Il a pour ambition de faire connaître cette édition encore trop méconnue, pensée pour rendre la lecture accessible à tous.

15/11/2025, 09:00

ActuaLitté

Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau

Le nouveau Prix Philippe Sollers n’a pas encore son premier lauréat, et pourtant il s’est déjà offert des remous dignes des meilleures années Goncourt... 

14/11/2025, 19:33

ActuaLitté

Prix ALÉ! et Prix JMJE : deux lauréates pour l'édition 2025, à Cognac

Le Festival Littératures Européennes Cognac (LEC) a lancé sa nouvelle édition (du 12 au 16 novembre), marquée par les premières remises de prix et l’arrivée des scolaires au centre des congrès La Salamandre. Comme chaque année, l’événement met en lumière la création littéraire européenne, tout en donnant une place centrale aux jeunes lecteurs.

 

14/11/2025, 12:22

ActuaLitté

Imaginaire : le nouveau Prix Gargantua révèle ses finalistes

Le jury de l'a première édition du Prix Gargantua a annoncé les finalistes 2025 des catégories « meilleur roman francophone » et « meilleur roman étranger ». Six titres ont été retenus. Créé pour célébrer les auteurs et les personnalités des littératures de l’Imaginaire, la récompense littéraire souhaite s’ancrer dans la région des Hauts-de-France afin de dynamiser ce domaine, localement comme à l’échelle nationale.

14/11/2025, 12:00

ActuaLitté

Le Prix Des Racines et des Mots dévoile ses finalistes 2025

La récompense « Des Racines et des Mots – Prix de la littérature de l’exil » sera remise le 6 décembre 2025 à Lille. Pour cette 11e édition, cinq œuvres finalistes ont été retenues et la cérémonie se déroulera en présence de la journaliste et écrivaine Paula Jacques, marraine de l’édition.

 

14/11/2025, 11:24

ActuaLitté

Claire Huynen remporte le "Goncourt belge" 2025

Le Prix Victor Rossel 2025 de la littérature a été attribué jeudi à Claire Huynen pour son roman Les femmes de Louxor, publié aux éditions Arléa. Coup double même pour la dessinatrice : elle décroche en parallèle le Rossel des Lecteurs, créé en 2023 pour marquer les 80 ans du « Goncourt belge ». 

14/11/2025, 11:21

ActuaLitté

Parole et Prière : un éditeur engagé pour une lecture spirituelle accessible à tous

Le Prix des lecteurs de livres en grands caractères est une initiative portée par l’Association des Amis des Grands Caractères, en partenariat avec la Librairie des Grands Caractères. Ce prix met à l’honneur la qualité éditoriale des ouvrages publiés en grands caractères et donne la parole aux lecteurs concernés. Il a pour ambition de faire connaître cette édition encore trop méconnue, pensée pour rendre la lecture accessible à tous.

14/11/2025, 10:00

ActuaLitté

Célestin de Meeûs, lauréat d'un autre Prix Goncourt, celui du métro

Paru aux éditions du Sous-Sol en août 2024, le premier roman de Célestin de Meeûs, Mythologie du .12, vaut à son auteur le Prix [du métro] Goncourt. Le trophée lui sera décerné le mardi 2 décembre prochain, dans le 11e arrondissement de Paris, à deux pas de la fameuse entrée du transport souterrain parisien.

14/11/2025, 09:27

ActuaLitté

Arthur Cahn lauréat du Prix International du Roman Gay 2025

Ce 13 novembre, le jury du Prix International du Roman Gay a révélé au Tango, à Paris, les lauréats de sa sélection 2025. Trente-huit auteurs et maisons d’édition ont été distingués dans une quarantaine de catégories, illustrant la diversité des écritures LGBTQI+. 

13/11/2025, 19:00

ActuaLitté

Le Prix Renaudot des Lycéens 2025 couronne Nathacha Appanah

Le Prix Renaudot des Lycéens 2025 a été remis ce jour à Loudun à Nathacha Appanah pour son roman La nuit au cœur (Gallimard). Déjà lauréate du prix Femina, l’autrice viendra en décembre à Loudun rencontrer les 400 lycéennes et lycéens jurés de cette 34ᵉ édition. Elle succède à Olivier Norek, lauréat 2024 avec Les guerriers de l’hiver (Michel Lafon).

13/11/2025, 16:36

ActuaLitté

Le prix Jean Giono 2025 a été attribué à Antoine Wauters

Le prix Jean Giono 2025 distingue Antoine Wauters pour son roman Haute-Folie, paru aux éditions Gallimard. L’auteur s’est imposé au premier tour avec six voix, devant Pauline Dreyfus, créditée de quatre voix pour Un pont sur la Seine (Éditions Grasset), après être également à un cheveux du Prix de l'Académie française.

13/11/2025, 13:27

ActuaLitté

La meilleure page 111 de la rentrée est signée Hélène Laurain

À l’issue de la cérémonie qui s’est déroulée mercredi 12 novembre 2025 sur la Péniche Anako (Paris 19e), le Prix de la Page 111 2025 est attribué à Hélène Laurain pour la page 111 de son roman Tambora, paru aux Éditions Verdier. 

13/11/2025, 11:16

ActuaLitté

Éditions du Palémon, le polar en grands caractères à l’ancre bretonne

Le Prix des lecteurs de livres en grands caractères est une initiative portée par l’Association des Amis des Grands Caractères, en partenariat avec la Librairie des Grands Caractères. Ce prix met à l’honneur la qualité éditoriale des ouvrages publiés en grands caractères et donne la parole aux lecteurs concernés. Il a pour ambition de faire connaître cette édition encore trop méconnue, pensée pour rendre la lecture accessible à tous.

13/11/2025, 10:00

ActuaLitté

Prix Le Temps retrouvé 2025 : plus que 5 livres en lice

Le jury du Prix Le Temps retrouvé s'est à nouveau penché sur la première sélection, de 9 titres, pour la réduire à seulement 5 ouvrages. Il faudra encore les départager, afin de désigner un lauréat. L'annonce sera faite le 8 décembre prochain et le prix sera remis le 10 décembre à l’Hôtel de Crillon, dans le 8e arrondissement de Paris.

13/11/2025, 09:27

ActuaLitté

Éditions de La Loupe, lire pleinement en grands caractères

Le Prix des lecteurs de livres en grands caractères est une initiative portée par l’Association des Amis des Grands Caractères, en partenariat avec la Librairie des Grands Caractères. Ce prix met à l’honneur la qualité éditoriale des ouvrages publiés en grands caractères et donne la parole aux lecteurs concernés. Il a pour ambition de faire connaître cette édition encore trop méconnue, pensée pour rendre la lecture accessible à tous.

 

12/11/2025, 16:12

ActuaLitté

Louis-Henri de la Rochefoucauld remporte le Prix Interallié 2025

Le jury du Prix Interallié 2025 a couronné Louis-Henri de La Rochefoucauld pour son roman L’Amour moderne, publié aux éditions Robert Laffont. Le jury, fidèle à la tradition qui veut que cette distinction soit la dernière remise parmi les grands prix littéraires d’automne, s’est réuni pour départager les quatre finalistes encore en lice. La proclamation officielle a eu lieu ce mercredi 12 novembre, à 13 heures, dans le cadre feutré du restaurant Lasserre, à Paris.

12/11/2025, 13:09

ActuaLitté

Qui a remporté le Grand Prix de Littérature Américaine 2025 ?

Le Grand Prix de Littérature Américaine 2025 consacre cette année la journaliste et romancière Taffy Brodesser-Akner pour son roman Le Compromis de Long Island, publié en France par Calmann-Lévy, dans une traduction de Diniz Galhos. Ce prix, créé en 2015, distingue chaque année un roman américain traduit en français, choisi pour la richesse et l’originalité de son style.

12/11/2025, 11:28

ActuaLitté

David Szalay, Booker Prize 2025 pour Flesh : triomphe d’un roman viscéral

C’est un roman à la fois charnel et dépouillé qui a conquis le jury du Booker Prize 2025 : Flesh de David Szalay. L’écrivain hongrois-britannique, déjà remarqué en 2016 pour All That Man Is, devient le premier auteur de cette double nationalité à décrocher le prestigieux prix littéraire britannique. Il reçoit la somme de 50 000 livres sterling, un trophée baptisé Iris – en hommage à Iris Murdoch – et surtout, une reconnaissance internationale qui transforme souvent la carrière d’un écrivain.

11/11/2025, 07:54

ActuaLitté

La première édition du Prix Nos Humanités : les dix finalistes

Le Prix Nos Humanités 2026, lancé conjointement par La Sofia et la revue Page des libraires, met à l’honneur les sciences humaines sous toutes leurs formes. Il entend valoriser des ouvrages à la fois accessibles et exigeants, qui ouvrent la réflexion, bousculent les idées reçues et impliquent la médiation des libraires et bibliothécaires. 

10/11/2025, 16:23

ActuaLitté

Salman Rushdie récompensé pour son oeuvre et son combat pour la paix

L’écrivain Salman Rushdie a reçu le Lifetime Achievement Award lors de la cérémonie du Dayton Literary Peace Prize à Dayton, dans l’Ohio. Cette distinction vient saluer l’ensemble de sa carrière et son engagement en faveur de la liberté et de la paix, trois ans après l’attaque au couteau qui l’a grièvement blessé lors d’une conférence à New York. 

10/11/2025, 11:25

ActuaLitté

Le Prix Gouincourt récompense quatre lauréates pour sa première édition

Le tout premier Prix Gouincourt, créé pour visibiliser la littérature lesbienne francophone, a été attribué le vendredi 7 novembre 2025 à quatre autrices.

10/11/2025, 11:13

ActuaLitté

Aux Ombres de Simon Vansteenwinckel lauréat du Prix Nadar 2025

Le photographe belge Simon Vansteenwinckel remporte le Prix Nadar 2025 pour son ouvrage Aux Ombres, publié aux éditions lamaindonne. Ce prix, attribué depuis 1955 par l’association Gens d’images, distingue chaque année un livre consacré à la photographie ancienne ou contemporaine, édité en France. Il est remis en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et le musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône, sous le parrainage du ministère de la Culture.

10/11/2025, 10:37

ActuaLitté

Prix Wepler-Fondation La Poste 2025 : Bernard Bourrit et Hélène Laurain récompensés

Le Prix Wepler-Fondation La Poste 2025 a été attribué à Bernard Bourrit pour Détruire tout, publié aux éditions Inculte / Actes Sud, tandis que la Mention spéciale du jury revient à Hélène Laurain pour Tambora, paru aux éditions Verdier.

10/11/2025, 09:31

ActuaLitté

La Maison de l’Afrique et le Salon du livre africain lancent la 3ᵉ édition du Prix du Beau Livre Africain

Créé en 2023, le Prix du Beau Livre Africain distingue les professionnels de l’édition qui valorisent la création africaine à travers des ouvrages richement illustrés, conjuguant qualité graphique et exigence éditoriale. Ouvert aux éditeurs d’Afrique, d’Europe et d’ailleurs, il s’adresse aux livres parus en 2024 et 2025, toutes langues confondues.

08/11/2025, 11:28

ActuaLitté

Laure Hinckel remporte le Grand Prix de traduction de la Ville d’Arles 2025

Porté par ATLAS, l’Association pour la promotion de la traduction littéraire, le Grand Prix de traduction de la Ville d’Arles, doté de 5000 €, a été attribué cette année à Laure Hinckel pour sa traduction du roumain de Théodoros, de Mircea Cărtărescu (Noir sur Blanc, 2024). La remise du prix s’est tenue le vendredi 7 novembre 2025, à la Chapelle du Méjan à Arles, dans le cadre des 42es Assises de la traduction littéraire, organisées sur le thème « Traduire sous contraintes ».

07/11/2025, 17:44

ActuaLitté

Grand Prix de l’Essai Michel Reybier 2025 : six voix en quête d’idées

Le Grand Prix de l’Essai Michel Reybier 2025 sera remis le 17 novembre au Château Cos d’Estournel, à Saint-Estèphe (Gironde). Créé pour distinguer un essai qui éclaire notre époque avec exigence et liberté, le prix s’inscrit désormais parmi les rendez-vous littéraires marquants de la rentrée d’hiver.

07/11/2025, 11:16

ActuaLitté

Anépigraphe Éditions, récits de vies et mémoires retrouvées

Le Prix des lecteurs de livres en grands caractères est une initiative portée par l’Association des Amis des Grands Caractères, en partenariat avec la Librairie des Grands Caractères. Ce prix met à l’honneur la qualité éditoriale des ouvrages publiés en grands caractères et donne la parole aux lecteurs concernés. Il a pour ambition de faire connaître cette édition encore trop méconnue, pensée pour rendre la lecture accessible à tous. 

07/11/2025, 09:45

ActuaLitté

15e Salon de l’Histoire : les ouvrages en lice pour les prix

Le 15e Salon de l’Histoire, qui se déroulera le mercredi 26 novembre, de 18h30 à 21h, au Cercle National des Armées, dans le 8e arrondissement de Paris, sera l'occasion de décerner plusieurs récompenses. 8 ouvrages sont en lice.

07/11/2025, 09:38

ActuaLitté

Un roman qui éclaire les ombres de l’Afrique contemporaine

Le Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d’Expression Francophone 2025 a été attribué à Véronique Tadjo pour son roman Je remercie la nuit (Mémoire d’Encrier, 2024). L’annonce a été faite à Abidjan par un jury présidé par l’écrivaine et dramaturge Werewere Liking-Gnépo, qui a salué dans l’ouvrage « cette lumière hurlée qui s’imprègne dans l’esprit du lecteur ».

07/11/2025, 09:36

ActuaLitté

Benoît Jacques, Grande Ourse 2025 : l’éloge d’un  touche-à-tout

Le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis a décerné la Grande Ourse 2025 à Benoît Jacques, en partenariat avec l’Institut français. Cette distinction consacre l’ensemble de la carrière d’un créateur inclassable, aussi auteur qu’illustrateur, aussi éditeur que conteur, dont l’esprit libre et l’humour singulier marquent la littérature jeunesse depuis plus de trente ans.

06/11/2025, 19:15

Top Articles

Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.