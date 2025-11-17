Qui sont les trois finalistes du Prix du livre Les Visionnaires 2026 ?

Pour cette cinquième édition, trois romans ont été retenus parmi dix ouvrages présélectionnés par un comité composé de bibliothécaires, acteurs culturels — libraires, associations locales — et lecteurs du Réseau des médiathèques.

Les trois ouvrages toujours en compétition pour le Prix 2026 sont :

Hexa, de Gabrielle Filteau Chiba (Stock)

Le roman plonge au Québec, à Sainte-Foy, où Thalie, 16 ans, vit avec ses parents, Gabriel et Sandrine, dans une cité entièrement close. Le Mur qui entoure la ville protège ses habitants de la dévastation et du chaos du monde extérieur. Chaque printemps, Sandrine quitte son compagnon et sa fille pour participer au reboisement du Nord avec un groupe de femmes. Cette année, Thalie obtient l’autorisation de l’accompagner. En s’éloignant de toute forme de civilisation, au contact de ces planteuses d’arbres acharnées et solidaires, l’adolescente découvre un monde insoupçonné, sauvage et sororal, où tout semble encore possible.

Les promesses orphelines, de Gilles Marchand (Aux Forges de Vulcain)

Dans ce roman, Gilles Marchand revisite l’imaginaire des progrès annoncés au XXᵉ siècle : marcher sur la Lune, voyager en voiture volante, filer à toute vitesse sur un Aérotrain révolutionnaire. Mais comment croire à ces promesses quand on vit, comme Gino, dans un village reculé de l’Orléanais ? Quand les bulletins scolaires sont désastreux et que les préoccupations tournent plutôt autour de Roxane, la jeune femme entrevue autrefois au bal du village et dont il n’a jamais oublié le visage ?

Le mensonge suffit, de Christopher Bouix (Au Diable Vauvert)

Christopher Bouix propose un récit sous tension : un homme, Ethan Chanseuil, un androïde, Milo-128, cent-vingt minutes d’interrogatoire, puis un vote du public. À la clé, une question unique mais fondamentale : qui dit la vérité ? Le roman compose ainsi une mécanique dramatique où intelligence humaine et intelligence artificielle se confrontent sous le regard du lecteur-jury.

Les lecteurs souhaitant participer pourront voter pour leur roman préféré du 2 décembre 2025 au 11 avril 2026, sur le site du Réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Le résultat final reposera pour moitié sur le vote des lecteurs et pour moitié sur celui du jury, composé de la Présidente du jury, des bibliothécaires, des libraires, des membres d’associations œuvrant dans le domaine du livre, et des auteurs.

L’an dernier, le prix a été attribué à Delphine Minoui pour son roman Badjens, paru au Seuil. Comme le veut le fonctionnement du prix, elle en assure cette année la présidence du jury pour l’édition 2026.

Doté de 5000 €, le Prix poursuit trois objectifs : promouvoir le livre et la lecture, sensibiliser le public au regard visionnaire des écrivains, et valoriser l’action du Réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Crédits photo : Gabrielle Filteau-Chiba (© Justine Latour) / Christopher Bouix / Gilles Marchand (© Philippe Matsas)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com