Oulipo, les mathématiques, La Commune : Michèle Audin, une vie hors normes

Née le 3 janvier 1954 à Alger, Michèle Audin grandit au sein d’une famille de pieds-noirs, dans un contexte marqué par la disparition de son père, Maurice Audin, mort sous la torture en 1957 après son arrestation par les parachutistes du général Massu.

Ce drame familial et politique, comme l'engagement de sa mère, Josette Audin, professeure de mathématiques, irrigue sa formation intellectuelle. En 2009, fidèle à cet héritage, elle refuse la Légion d’honneur en raison du silence du président Nicolas Sarkozy envers une lettre envoyée par sa mère.

Les formules de Michèle Audin

Si Michèle Audin mène une brillante carrière de mathématicienne — enseignante à l’IRMA de l’université de Strasbourg de 1987 à 2014, spécialiste de géométrie dite symplectique et de systèmes intégrables —, c’est son œuvre littéraire qui occupe une place centrale. Elle publie romans, récits, biographies, éditions critiques, travaux historiques et contributions oulipiennes, façonnant une production où se rejoignent rigueur scientifique, invention formelle et sens aigu du récit.

Son entrée à l’Oulipo, en 2009, marque un tournant. Elle y explore les contraintes d’inspiration géométrique — comme la contrainte de Pascal ou la contrainte désarguesienne — qui consistent à organiser un récit selon la logique ou la structure d’une figure mathématique. Elle travaille aussi avec Ian Monk, disparu en septembre dernier, sur les « nonines », des variantes de la sextine : une forme poétique fondée sur un système de permutations, que Michèle Audin détourne et étend pour créer des mécanismes narratifs plus complexes. Ses livres reposent ainsi sur de véritables architectures combinatoires, où la forme dicte le mouvement du récit.

Cent vingt et un jours illustre parfaitement cette démarche. Le roman est bâti sur une « onzine », c’est-à-dire une structure à onze motifs qui se répondent : le dernier mot d’un chapitre devient le premier du suivant, créant une boucle permanente et un rythme imposé par la contrainte elle-même. Cette mécanique littéraire se mêle à un travail d’archives, notamment autour de la correspondance entre les mathématiciens Gaston Julia et Helmut Hasse.

Parmi ses ouvrages, on peut citer Mademoiselle Haas, où elle redonne chair à des vies féminines invisibles à travers une série de portraits sensibles ; Une vie brève, récit construit autour des rares traces laissées par son père, Maurice Audin ; ou encore Oublier Clémence, enquête littéraire qui fait revivre une femme presque effacée des archives. Avec Paris, boulevard Voltaire et Rue des Partants, elle explore l’histoire sociale et les mémoires populaires d’un quartier parisien en suivant les vies ordinaires qui l’ont habité. Son dernier livre, La Maison hantée, publié en janvier dernier aux éditions de Minuit, prend la forme d’une enquête strasbourgeoise sur les incorporés de force alsaciens et mosellans, mêlant archives, récits intimes et mémoire collective.

Historienne passionnée de la Commune de Paris, elle en explore les figures, les voix et les violences. Elle publie Comme une rivière bleue et Josée Meunier, 19 rue des Juifs, mais aussi quatre ouvrages chez Libertalia : Eugène Varlin, ouvrier relieur, C’est la nuit surtout que le combat devient furieux, présentant la correspondance d’Alix Payen, La Semaine sanglante : Mai 1871. Légendes et comptes, qui propose un nouveau décompte des morts, allant jusqu’à « certainement 15.000 morts », et La Semaine de mai, publié en 2022.

Son intérêt pour l’histoire des sciences donne naissance à de nombreux travaux consacrés aux mathématiciens : édition de la correspondance d’Henri Cartan et André Weil, biographie de Jacques Feldbau, étude de la dynamique holomorphe moderne autour de Pierre Fatou, Gaston Julia et Paul Montel, ainsi que son livre consacré à Sofia Kovalevskaya. À ces ouvrages s’ajoutent ses monographies mathématiques — de Holomorphic Curves in Symplectic Geometry aux Systèmes hamiltoniens et leur intégrabilité, en passant par Spinning Tops ou Théorie de Morse et homologie de Floer — qui témoignent de son apport scientifique.

« Quelle tristesse »

La disparition de Michèle Audin a suscité de nombreux hommages, témoignant de l’empreinte profonde qu’elle laisse dans les milieux littéraires, scientifiques et militants. Edwy Plenel a rappelé avec émotion combien l’histoire familiale des Audin demeure indissociable de l’engagement de Michèle. Après avoir évoqué la mort de son frère Pierre, également mathématicien, en 2023, il a souligné que Michèle n’avait que trois ans et son frère quelques mois lorsque leur père, Maurice Audin, fut torturé puis assassiné par l’armée française en 1957 à Alger.

Les éditions Libertalia, qui ont publié plusieurs de ses ouvrages consacrés à la Commune de Paris, ont rendu un hommage chaleureux : « Michèle, mon amie, tu vas me manquer. » La maison d’édition a salué celle qui fut pour elle bien davantage qu’une autrice, rappelant son rôle d’historienne de la Commune et de romancière oulipienne, et partageant un lien vers un texte dédié à sa mémoire.

L’historien Fabrice Riceputi a exprimé sa grande tristesse en apprenant la nouvelle. Il a salué une « écrivaine et historienne brillante ». Il souligne combien son œuvre et sa présence comptaient pour celles et ceux qui travaillent sur l’histoire coloniale et la mémoire algérienne.

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, a également réagi, rendant hommage à une « mathématicienne, romancière et exploratrice » qui « mariait les talents ». Il a insisté sur l’amour de la science, de la liberté et de la justice qu’elle portait, estimant que sa disparition représente « une perte pour les femmes et les hommes de progrès des deux rives de la Méditerranée ».

Sur les réseaux professionnels, l’éditrice Christine Marcandier a exprimé une peine particulièrement personnelle : « J’aimais beaucoup, beaucoup Michèle Audin. Quelle tristesse. »

Crédits photo : Michèle Audin (Francesca Mantovani, © Gallimard)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com