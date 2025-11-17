Les artistes-auteurices, derniers travailleurs sans chômage ?

Exclus de l’assurance-chômage et soumis à une précarité croissante, les artistes-auteurices pourraient enfin bénéficier d’un filet de sécurité grâce à la proposition de loi instaurant une allocation minimale équivalente à 85 % du SMIC entre deux activités. Une mesure clé dans un secteur fragilisé par la baisse des revenus, l’intensification du travail et la pression de l’IA. Par Rose Labourie, traductrice littéraire de l’allemand vers le français.
17/11/2025
Je soutiens la proposition de loi sur la continuité des revenus des artistes-auteurices parce qu’elle viendrait combler l’une des multiples lacunes de ce statut par nature précaire, sans assurance chômage, sans congés payés, sans temps de travail hebdomadaire maximum, sans tarif plancher, sans médecine du travail, sans jours fériés, sans droit de grève.
Traductrice littéraire à plein temps depuis 2014, j’ai transposé une quarantaine d’ouvrages vers le français pour le compte de différentes maisons d’édition, au gré des contrats de traduction que je signe et pour lesquels je suis rémunérée en droits d’auteurice. Au fil des années, j’ai vu nos revenus et nos conditions de travail déjà fragiles se détériorer dangereusement.
Les délais imposés par les maisons d’édition se resserrent, les tarifs ne sont négociables qu’à la marge – à coup de cinquante centimes d’euros le feuillet et de demi-point d’intéressement sur le prix de vente –, et tandis que l’inflation s’envole, notre niveau de vie est en chute libre. Je vois chez mes consœurs et confrères les sacrifices personnels aller croissant, les jours de relâche se réduire comme une peau de chagrin, les cernes se creuser sous l’effet d’un rythme de traduction toujours plus infernal.
Ce constat est confirmé par l’enquête 2025 de l’ATLF sur nos conditions de travail qui rappelle, parmi d’autres chiffres éloquents, que le revenu annuel moyen des traducteurices était de 19.500 euros net en 2024. Le SMIC, lui, était de 16.540 euros net, mais à la différence du statut d’artiste-auteurice, il est basé sur la durée légale de travail de 35 heures par semaine, et il ouvre des droits au chômage et aux congés payés.
En 2024, la durée moyenne des congés annuels (non rémunérés donc) pour les traducteurices d’édition était de 3,2 semaines, et 40 % des participant·es à l’enquête avaient déjà vécu un burn-out. À cela s’ajoute la menace de plus en plus présente de l’IA, dont on nous prédit qu’elle va purement et simplement faire disparaître la traduction humaine – et si je refuse d’y croire, je vois en revanche ce sinistre épouvantail exacerber déjà notre vulnérabilité face aux grands groupes d’un monde de l’édition toujours plus concentré.
L’instauration d’une continuité des revenus permettrait de remédier à une injustice fondamentale de notre métier : l’absence de filet de sécurité en cas de baisse d’activité.
Pourquoi les artistes-auteurices exerçant cette activité à titre professionnel n’en bénéficieraient-ils pas au même titre que la population salariée ? La publication de littérature étrangère étant soumise à de multiples aléas, tous les traducteurices chevronné·es sont confronté·es, à un moment ou à un autre de leur parcours, à des périodes sans contrat qui vont de quelques semaines à plusieurs mois, où nous ne touchons rien, même pas le RSA.
Ces phases dites creuses sont généralement consacrées à la face cachée de notre métier, qui ne donne lieu à aucune contrepartie financière, à savoir la recherche de textes étrangers à proposer aux maisons d’édition, tâche chronophage et trop rarement récompensée par une publication.
Dès que la réalité matérielle de notre travail est évoquée, le contre-argument du « métier passion » n’est en général jamais loin : il nous faudrait serrer les dents parce que nous avons la chance de vivre (tant bien que mal) de ce qui nous anime. Ce raisonnement ne saurait résister à un examen honnête, car il existe toutes sortes de métiers captivants qui n’en sont pas moins assortis d’une rémunération et d’une protection correctes, et même plus.
Je crois que si les traducteurices sont effectivement tous sans exception des gens passionnés par ce qu’ils font, ce n’est pas parce que leur métier est le seul digne d’intérêt, mais au contraire parce qu’il faut être sacrément acharné·e pour accepter de naviguer à vue dans l’océan d’incertitude qui fait notre quotidien. Il y a effectivement de quoi préférer la sécurité du salariat, où l’épanouissement intellectuel peut être d’autant plus grand qu’il ne s’accompagne pas d’une perpétuelle angoisse face à la fin du mois qui approche, et à tous les mois qui suivront.
Les traducteurices littéraires sont des artisan·es du texte, rémunéré·es à la tâche, épuisé·es par un métier dont la précarité s’accroît à une vitesse vertigineuse. Nous ne souhaitons en vérité qu’une chose : que la traduction littéraire soit reconnue pour ce qu’elle est, c’est-à-dire une profession à part entière qui mérite d’être traitée comme telle.
Rappelons qu’en France, et contrairement aux idées reçues, l’édition est l’une des industries culturelles les plus lucratives, capable de rémunérer dignement toute une chaîne de professionnel·les, à l’exception – et c’est là le paradoxe – du tout premier maillon sans lequel les autres n’auraient aucune raison d’être : les auteurices pour la littérature française, et les traducteurices pour la littérature étrangère.
Nous sommes les éternelles variables d’ajustement des fameux comptes d’exploitation prévisionnels, et lorsque le prix du papier augmente, c’est à nous qu’on explique sans ciller qu’il va falloir se serrer la ceinture.
L’adoption de cette loi pour la continuité des revenus des artistes-auteurices serait enfin et surtout, pour les pouvoirs publics, un moyen fort et nécessaire de marquer leur engagement en faveur d’une création libre et humaine face à ces algorithmes qui nous entravent insidieusement. Si nous nous racontons des histoires depuis la nuit des temps, c’est peut-être parce que la transmission et l’imagination répondent à un besoin fondamental de l’humanité. Et il serait périlleux de l’oublier maintenant, dans le fracas d’un monde où l’art et la littérature sont plus nécessaires que jamais.
