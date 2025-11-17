Céline Lapertot et Bertrand Leclair salués par la Fondation Charles Oulmont

Dans la catégorie « Littérature », Céline Lapertot a été saluée pour Des beaux jours qu'à ton front j'ai lus, chez Viviane Hamy (catégorie Romans) et Bertrand Leclair pour Transformations chez Actes Sud (catégorie Essais).

Le jury de cette année était présidé par Cécilia Dutter, écrivain, critique littéraire, conférencière et animatrice radio.

Du côté du « Théâtre », Adrien Melin obtient un prix pour Pauvre Bitos et Les Garçons de la bande, quand Hervé Devolder est salué pour Virginie et Paul et « pour l’ensemble de sa carrière ».

Cette année, le jury « Théâtre » avait pour présidente Marie-Hélène Brian, attachée de presse de théâtre.

La catégorie « Arts plastiques » a honoré Quentin Spohn, Barbara Schroeder et Huang Wanbing, tous plasticiens, quand Tom Carré (piano), Gaspard Thomas (piano) et Julien Beautemps (accordéon et composition) se sont distingués en « Musique classique ».

La Fondation décernera ses prix aux lauréats lors d’une cérémonie le samedi 13 décembre 2025 à 11h au Musée des Avelines à Saint-Cloud, sous la présidence d’honneur d'Anne Baquet, chanteuse, comédienne, lauréate Théâtre de la Fondation en 1997.

Fondée il y a plus de 40 ans par Charles Oulmont, la Fondation a pour vocation d’aider les créateurs et les artistes dans quatre domaines, la littérature, la musique classique, le théâtre et les arts plastiques. Chaque jury, composé de personnalités qualifiées dans leurs domaines, sélectionne et détermine ses lauréats selon des critères de qualité, en gardant à l’esprit l’ambition de son fondateur d’agir comme mentor et d’encourager la ferveur de la jeunesse et l’insolence du talent.

Charles Oulmont (1883-1984), « gentilhomme des lettres et des arts », était à la fois musicien, écrivain, auteur dramatique, collectionneur d’art, conférencier, journaliste, ami des artistes. Né à Mulhouse au sein d’une famille bourgeoise, il a vécu à Paris où il reçut une éducation musicale et littéraire poussée.

Il a dédié sa vie aux arts et lettres ainsi qu'aux artistes pour lesquels il crée en 1982, au soir de sa vie, un « centre d’aide » dont la dotation initiale est constituée par le dédommagement financier reçu de la RFA en réparation des spoliations subies pendant la guerre. Ce « centre d’aide » est devenu en 1984 la « Fondation Charles Oulmont ».

Le palmarès 2024 de la Fondation Charles Oulmont est accessible à cette adresse.

