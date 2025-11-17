Vanessa Lavergne quitte Editis pour rejoindre Les Nouveaux Éditeurs

Elle y contribuera à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie marketing globale du groupe et de ses filiales d’édition, en lien avec les objectifs éditoriaux et commerciaux fixés par leurs fondateurs. Elle travaillera à la construction d’une stratégie de marque claire pour chaque entité, ainsi qu’à l’élaboration des plans marketing par maison d’édition, segment et canal de distribution.

Ses missions couvriront également le pilotage des lancements éditoriaux — positionnement, outils d’aide à la vente, communication —, la coordination des actions promotionnelles, des partenariats et de l’événementiel, ainsi que l’analyse des performances pour ajuster les plans d’action.

À cela s’ajoute la définition de la stratégie numérique (réseaux sociaux, lettres d'information, sites web) et le développement des outils CRM destinés à renforcer la relation avec les lecteurs. Elle constituera et encadrera l’équipe marketing, travaillera avec les pôles commerciaux, éditoriaux et communication, et assurera une veille active pour favoriser l’innovation en matière de marketing et d’expérience lecteur.

Un départ marquant après un parcours ascendant chez Editis

Avant de rejoindre Les Nouveaux Éditeurs, Vanessa Lavergne évoluait chez Editis, d’abord comme responsable Marketing et Communication Digitale des éditions Récamier, puis comme directrice Marketing de cette maison et de plusieurs autres : Belfond, Le Bruit du Monde, Plon, Les Presses de la Cité, Bouquins et sa collection, sous la direction de Sofia Bengana.

Elle y définissait et déployait la stratégie marketing du pôle, accompagnait les auteurs Best (Michel Bussi, Harlan Coben, Raphaëlle Giordano, Haruki Murakami, Karine Giebel, Danielle Steel…), et réfléchissait aux stratégies pour les auteurs « à potentiel ». Elle coordonnait équipes marketing, éditeurs, relations presse, supervisait quatre personnes et collaborait avec la direction Marketing Groupe.

Chez Récamier, elle a piloté la stratégie de lancement de la maison, le positionnement des auteurs et l’ensemble des actions marketing, en ligne comme hors ligne, incluant production de contenus, campagnes publicitaires, couvertures, formation des auteurs aux réseaux sociaux, et supervision de trois community managers.

Elle avait auparavant occupé la fonction de responsable Marketing aux éditions Plon, où elle avait contribué à la stratégie de positionnement et aux plans média, incluant réseaux sociaux, influence et campagnes numériques, pour les nouveautés de Raphaëlle Giordano ou Françoise Bourdin.

Avant cela, elle avait exercé la même fonction chez Belfond et Bouquins, participant notamment au lancement de projets autour d’auteurs comme Haruki Murakami, Douglas Kennedy, Sophie Kinsella ou Harlan Coben.

En parallèle de ses fonctions en maison d’édition, Vanessa Lavergne a été consultante indépendante en stratégie marketing digital et social media, spécialisée en littérature et édition — une expérience qui nourrit son approche globale du marketing éditorial.

Déjà sept maisons

Les Nouveaux Éditeurs constituent un groupe indépendant qui rassemble des maisons d’édition portées par une même volonté : offrir aux éditeurs les moyens très concrets de lancer leur propre structure. Le groupe met à leur disposition un cadre, un accompagnement, fait de soutien financier, de conseils ou encore d’appui opérationnel.

Récemment, la création de Morgen a été annoncée, septième structure des Nouveaux Éditeurs, une maison de bande dessinée fondée par Sullivan Rouaud, aux côtés de Thomas Ragon, Arthur Huignard et Victorine Gay, dont les premiers titres paraîtront au début de l’année 2026 entre Paris et Marseille dans une démarche artisanale centrée sur les auteurs.

Le développement s’appuie sur un partenariat stratégique avec Artemis, entrée au capital début 2025, sans synergie envisagée avec Tallandier. Sur le plan opérationnel, le groupe collabore avec Union Distribution pour la logistique, Flammarion pour la diffusion et Gallimard pour la fabrication, tandis qu’un accord de type first look deal [accord de première option, NdR] a été établi avec Simon & Schuster pour favoriser la circulation des projets.

