L’Observatoire des inégalités se dote d'un prix littéraire

Ces trois titres portent des regards complémentaires sur la France des inégalités, que le jury départagera en janvier. Le lauréat sera désigné le 15 janvier, avant une remise officielle en mars, lors de la « Semaine de l’égalité » organisée à Tours.

Les trois ouvrages finalistes :

François Dubet, Le Mépris, Seuil

Sociologue reconnu, François Dubet analyse la montée du mépris qui fragilise la cohésion nationale. Il montre comment une partie croissante de la population se sent invisibilisée et rejetée par les élites et les institutions.

Rose Lamy, Ascendant Beauf, Seuil

Essayiste remarquée, autrice du compte Instagram « Préparez-vous pour la bataille », Rose Lamy signe un texte acéré qui assume la figure du « beauf » pour révéler les formes ordinaires de mépris social dissimulées dans l’humour et les clichés. Elle interroge les mécanismes de domination présents dans la vie quotidienne et les médias.

Clément Reversé, La vie de cassos. Jeunes ruraux en survie, Le bord de l’eau

À partir d’une enquête de terrain, Clément Reversé explore la vie de jeunes ruraux sans diplôme et précaires, souvent stigmatisés. Il décrit leurs parcours, leur donne la parole et cherche à comprendre leurs logiques.

L’Observatoire des inégalités a décidé de franchir un cap en créant son propre prix littéraire. Destiné à récompenser un ouvrage traitant des inégalités, il sera remis en mars lors de la « Semaine de l’égalité ». Le jury, composé de membres de l’organisme et présidé par Gérard Grosse, portera une attention particulière à la manière dont le sujet est traité, à l’originalité et à la lisibilité des textes. Le prix couronnera un essai — témoignage ou travail de recherche — permettant de mieux comprendre les fractures sociales.

Pour être éligible, un livre doit avoir été publié entre début 2024 et octobre 2025, en français, les traductions étant acceptées. Les recueils d’articles sont exclus, de même que les ouvrages dont les auteurs sont des personnalités politiques, syndicales ou religieuses, ou encore les textes visant exclusivement à défendre un programme politique.

À LIRE - Journée défense et citoyenneté : 13 % des jeunes ont des difficultés en lecture

En créant ce prix, l’Observatoire souhaite offrir une caisse de résonance à celles et ceux qui contribuent à mieux comprendre les inégalités. L’objectif est de souligner l’engagement d’auteurs et d’autrices dont les analyses nourrissent le débat public et peuvent contribuer à faire évoluer les mentalités.

Fondé en 2003, l’Observatoire des inégalités se consacre à dresser un état des lieux fidèle des inégalités en France, en Europe et dans le monde, afin de donner des clés pour comprendre la société. Il estime que les services publics ne remplissent pas suffisamment leur mission de mesure et de diffusion des données, ce qui constitue en soi une inégalité. Face à des niveaux d’inégalités jugés contraires aux valeurs républicaines et favorisant scepticisme civique et cynisme social, l’Observatoire veut lever le voile sur les mécanismes qui les produisent.

L’Observatoire des inégalités dresse un état des lieux complet des inégalités en France, publie des analyses factuelles et un rapport biennal, et diffuse ses travaux via son site, la presse, des formations, des ouvrages et un programme destiné aux jeunes. Il revendique une indépendance totale, l’accès à l’information pour tous, une approche pluridisciplinaire et la pluralité des opinions appuyées sur des faits. Refusant toute dramatisation militante, il cherche un état des lieux équilibré.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : JMSuarez (CC BY 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com