Le Cercle des Écrivains Sigma de Florian Mazé : le cercle des poètes inconnus.

C’est une écriture brute qui ne cherche pas à séduire ni à nous angoisser sur un futur régressif, Florian Mazé aime raconter des histoires, brosser avec appétit des portraits de nos descendants sans concession, mais en bon professeur qu’il est, ses romans sont ponctués de références philosophiques pour lesquelles il nous donne des clés de compréhension.

Le Cercle des Écrivains Sigma est une association d’écrivains marseillais qui, à la fin des années 2180, décident de créer une revue littéraire. Pas une revue qui flatterait comme tant d’autres les écrivains à la mode insipides, mais une revue franche, engagée et sans langue de bois.

Dans ce nouveau roman, Florian Mazé égratigne les auteurs qui n’ont rien à dire, mais qui écrivent pour le seul plaisir commercial des éditeurs et d’un lectorat peu regardant sur le fond des propos, qui malmènent l’Histoire au profit d’une narration badine et sans intérêt. On reconnaît là Florian Mazé dans ses agacements, derrière ses irritations, on devine un professeur fatigué des faux-semblants de notre société.

Voici donc les sept membres de cette noble association en roue libre dans cette partie de la France, celle du Sud, sous domination espagnole, une dictature dans laquelle, si la technologie est absente, il fait bon vivre. Pour les habitants de cette époque, dans cette région, la démocratie de la France du Nord apparaît comme une corruption de la société, car elle ne sert que les élites attachées à leurs pouvoirs, subventionnant la population pour avoir une certaine et discutable paix sociale.

Dans le sud de la France, c’est l’inverse : une dictature raisonnée et morale, dans un Marseille convivial où règne la simplicité malgré la découverte d’un cadavre dans une zone inaccessible.

Et comme à son habitude, Florian Mazé nous embarque en voyage avec ses personnages. Dans ce roman, ce sera l’Allemagne, un périple durant lequel nos auteurs méridionaux vont devoir traverser l’autre France, celle qui exaspère même les Germains. L’occasion est toute trouvée pour dénoncer ce qui, par des incivilités et le manque d’éducation, aboutit à une société invivable. Heureusement qu’en Allemagne, nos compagnons de route vont profiter d’un climat plus tranquille, et pour l’une d’entre eux, d’une romance très physique.

De retour dans la cité Phocéenne, la découverte d’un manuscrit des années 2020 va conforter la population qu’on vit mieux en 2180 qu’au XXIe siècle, malgré l’indigence technologique. Passage très drôle sur un effet de mode qui parodie notre époque un peu partout ; loin de toute nostalgie, ces soirées festives raillent ces années d’avant le grand basculement.

Saluons l’imagination de l’auteur pour les solutions de remplacement de nos technologies actuelles et la projection de ce futur proche. Quant au cadavre mystérieusement découvert au début du livre… eh bien, contre toute attente, ce sont nos romanciers qui vont donner la solution à la police, une enquête surprenante qui n’est pas si éloignée que ça du milieu littéraire…

Pour les lecteurs de Florian Mazé, c’est un plaisir de retrouver la verve de l’auteur ; pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c’est l’occasion de découvrir un auteur qui dans ce roman, prône la pensée libre, s’amuse de nos défauts et accorde une grande importance à une société apaisée, loin des vanités et des technologies qui abêtissent plus qu’elles libèrent.

Par Christian Dorsan

