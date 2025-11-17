Alain Guiraudie, Anya Nousri et Raphaël sur France Culture

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

12h La Critique

Mardi 18 novembre : Poésie, avec Anne Dujin et Romain de Becdelièvre

- Le Livre de Frank de CAConrad (P.O.L)

- Transhumaner et organiser de Pier Paolo Pasolini (Lanskine)

13h La Rencontre

Mardi 18 novembre : Avec Marie Richeux, écrivaine, productrice à France Culture de l’émission Le Book Club, pour son récit Officier radio (disponible chez Sabine Wespieser)

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 17 novembre : Un roman de chair et d’esprit signé Alain Guiraudie

Avec Alain Guiraudie pour Persona non grata (POL)

Mardi 18 novembre : Premiers romans : écritures performatives, avec Chouf et Anya Nousri

Avec Chouf pour Vie mort vie (Tumulte) et Anya Nousri pour On m’a jeté l’oeil (Le Castor Astral)

Mercredi 19 novembre : Hors-champ : l’art de ne pas tout montrer

Avec Marie Kondrat pour Le hors-champ (Seuil)

Jeudi 20 novembre : Sur les traces de la Vénus noire, avec Robin Coste Lewis

Avec Robin Coste Lewis pour Odyssée de la Vénus noire (Gallimard)

Vendredi 21 novembre : Dans la bibliothèque de Raphaël

La Série Fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas

Réalisation Sophie-Aude Picon / Adaptation Sylvie Granotier

“1815 : Edmond Dantès est ce jeune marin à qui tout réussit. Promu capitaine, il est sur le point d’épouser la belle Mercédès, quand il se voit dénoncé comme conspirateur bonapartiste et enfermé au secret dans les geôles du château d’If, au large de Marseille. Il tombe de haut. Victime d’une injustice incompréhensible, abandonné de tous, Edmond s’obstine à reconstituer la conspiration qui a anéanti ses rêves et à en démasquer les auteurs. À quoi bon puisque la vengeance reste hors de sa portée ? Le destin en décide autrement. Quatorze ans plus tard, un homme puissant et mystérieux s'installe à Paris : le comte de Monte Cristo. Nul ne se doute qu’il vient venger ce jeune marin à qui tout fut enlevé et qui n’a rien oublié.”

Avec notamment Mehdi Dehbi (le Comte de Monte Cristo), Luciano Travaglino (l’Abbé Faria), Louis-Robinson Stevenin (Fernand de Morcerf), Suliane Brahim (Mercédès de Morcerf), Gonzague Van Bervesselès (Albert de Morcerf)



6/10 Coups du sort

L’épouse de Fernand de Morcerf, la belle Mercédès, donne un bal auquel toute la bonne société est conviée.

7/10 Révélations

Le projet de mariage de Valentine de Villefort avec Franz d’Épinay semble attirer le malheur sur la famille du procureur. Son beau-père puis sa belle-mère meurent coup sur coup éveillant des soupçons d’empoisonnement.

8/10 Le sacrifice

Albert défie Monte Cristo publiquement à l’Opéra. En ce début de matinée, le comte prépare ses armes pour le duel dont l’issue ne peut qu'être fatale au fils de Mercédès.

9/10 Justice

Fernand de Morcerf, apprenant la véritable identité du comte de Monte Cristo, abandonné par sa femme et par son fils, s’est tiré une balle dans la tête. Danglars vient de quitter la France, ruiné. Enfin, la fille de Villefort, Valentine, meurt d’un mal mystérieux. Le comte de Monte Cristo est vengé.

10/10 Rédemption

Le ciel laisse luire dans son azur matinal les dernières étoiles. On distingue le bateau de Monte Cristo sur la ligne d’un bleu foncé qui sépare l’horizon et le ciel de la Méditerranée. Sa voile blanche est grande comme l’aile d’un goéland.

L'Instant Poésie

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

De Éric Ruf

Lundi 17 novembre : “Le vin des Chiffonniers” de Charles Baudelaire, lu par Laure Werckmann

Mardi 18 novembre : Extrait de Tous les matins du monde de Pascal Quignard, lu par Bakary Sangaré

Mercredi 19 novembre : Extrait de la 4ᵉ journée du Soulier de Satin de Paul Claudel, lu par Bakary Sangaré et Lou Chauvain

Jeudi 20 novembre : Extrait de Comment Wang-Fô fut sauvé de Marguerite Yourcenar, lu par Sophie Daull

Vendredi 21 novembre : Chantier du poème, d’Andrée Chedid, lu par Laure Werckmann

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Novembre de Gustave Flaubert

Réalisation Mélanie Péclat / Lu par Clovis Fouin Agoutin

Pourquoi le cœur de l’homme est-il si grand, et la vie si petite ? Il y a des jours où l’amour des anges même ne lui suffirait pas, et il se fatigue en une heure de toutes les caresses de la terre. Dans ce court roman autobiographique, dont le titre, « Novembre » dit à lui seul toute la mélancolie, un homme se rappelle ses années de jeunesse, où les désirs d’absolu, d’amour et de volupté le plongent dans un véritable désarroi. Le poids de sa lucidité l’étouffe.

Il cherche les causes de sa solitude : une éducation sans religion, sans passion ni rêve. C’est un jeune homme qui semble avoir vécu des siècles. Au cours de ses errances, tout autant métaphysiques que réelles, il découvre l’amour avec une prostituée, Marie, qui par sa sensualité et son honnêteté, dissipe ce brouillard. Mais il n’a pas le courage de construire une vie avec elle. Il la fuit, la regrette et finit par la chercher partout.

1/5 Le vertige des années

Il n’y a pas longtemps que je suis né, mais j’ai à moi des souvenirs nombreux dont je me sens accablé, comme le sont les vieillards de tous les jours qu’ils ont vécus ; il me semble quelquefois que j’ai duré pendant des siècles et que mon être renferme les débris de mille existences passées.

2/5 Manquer sa vie

Travailler, tout sacrifier à une idée, à une ambition, ambition misérable et triviale, avoir une place, un nom ? après ? à quoi bon ? Et puis je n’aimais pas la gloire, la plus retentissante ne m’eût point satisfait parce qu’elle n’eût jamais atteint à l’unisson de mon cœur.

3/5 Vivre, jouir et aimer

Comment faire ? qui aimer ? qui vous aimera ? quelle sera la grande dame qui voudra de vous ? la beauté surhumaine qui vous tendra les bras ? Qui dira […] tous les soupirs des cœurs gonflés partis vers les étoiles, pendant les chaudes nuits où la poitrine étouffe !

4/5 Perdre une colombe

À ce moment-là, elle s’éveilla, elle sourit, les yeux encore à demi fermés, en même temps qu’elle étendait ses bras autour de mon cou et m’embrassait d’un long baiser du matin, d’un baiser de colombe qui s’éveille.

5/5 L’inventer partout

À mesure que le temps s’éloignait, je l’en aimais de plus en plus ; avec la rage que l’on a pour les choses impossibles, j’inventais des aventures pour la retrouver, j’imaginais notre rencontre, j’ai revu […] la couleur de sa figure dans les feuilles du tremble, quand l’automne les colore.

Théâtre et Cie

Le dimanche de 20h à 22h

L’affaire Crochette de Jean-Noël Jeanneney

Réalisation Sophie-Aude Picon

À la veille de la Première Guerre mondiale, Henri Crochette, tel Madoff de nos jours, fonde sa prospérité sur la naïveté d’épargnants qu’il convainc en les rétribuant grâce à la création de nouvelles affaires creuses qu’il lance sans relâche. Crochette a fini par se persuader lui-même de son propre génie de bienfaiteur.

L’intrigue bascule au moment où il trébuche et où s’effondre son château de cartes…

L’idée de cette pièce m’a été inspirée par un épisode historique qui a agité la Troisième République avant la Grande guerre et qui est aujourd’hui bien oublié. Il s’agit d’un scandale que j’avais étudié jadis, curieux de ce qu’il avait à nous dire sur les mœurs d’une époque et le fonctionnement de la Justice, de la finance, de la presse et de la politique.

Avec notamment Vladislav Galard (Henri Crochette), Gonzague Van Bervesselès (Etienne Darbaud), Juliette Poissonnier (Crapotte), Jean-Luc Vincent (Jules Arnaudin)

