Des motifs et des échos

Litanie calfeutrée entre le mythe du retour, comme une « maison du temps » :

Ainsi pleurent les dieux

devant la statue des Heures… (p. 21)

Elle est également nourrie de la présence ou de l’absence du poète, qui se dédouble :

J’approche pourtant quelquefois d’une fenêtre, image

inverse du miroir, cet autre que je suis et que je ne suis

pas…

(Présence/absence, p. 36)

Ce Temps, désormais, est passé : il n’est pour Lionel Ray qu’une trace, une empreinte, une « couleur de l’oubli ». Il laisse place à un nouvel être, errant et « guetteur de crépuscules », une ombre née du premier « je », mais qui n’habite plus que la nuit et son « ombre souveraine » (p. 28) :

Ô voyageur !

Il n’y a plus de gares,

les noms s’effacent et les silhouettes

s’éloignent dans la nuit.

(Je suis un guetteur de crépuscules…, p. 28)

Cette ombre ne remplace pas seulement le « je » (non universel) du poète : elle prolonge aussi la réflexion qu’Homère nous transmet avec L’Iliade et L’Odyssée. Deux visions s’y opposent : celle d’Achille, héros de la gloire qui doit mourir jeune, et celle d’Ulysse, héros du retour et de la vie simple à Ithaque, où il vieillira :

[…] un château sans gloire,

un miroir sans personne.

(p. 29)

Ce miroir tendu, celui d’un Ulysse-aède, nous montre qu’il n’est plus lui-même qu’une empreinte, une « poussière du temps » :

J’étais

l’infertile errant du sommeil, croyant avoir commerce

avec les morts et la neige éternelle.

(Odyssée II, p. 41)

Devenu Autre, le poète doute à la fois de son identité et de la réalité du monde. Entre illusion lyrique et possibilités poétiques du réel, les mots deviennent à la fois sujets et spectateurs du drame. Comme Rimbaud tendant « des cordes de clocher à clocher », le poète de Lionel Ray peine à discerner :

[...] si c’était le jour

ou bien la nuit, tout ce désordre en moi,

des échos et des reflets, tout ce théâtre

de voix vives et soudain froides :

la vie avec tous ces gens derrière les murs,

ce temps repeint aux couleurs de mes lilas anciens,

ces haillons d’or…

(Ces lilas tremblants, p. 46)

À travers l’errance de ce nouvel être, la mémoire se répète (« Mémoire envahie d’ombres et de feuilles froissées », p. 49), au rythme d’une nature ancienne et romantique. Le thème hugolien et baudelairien de la « nature parlante » trouve ici un nouvel essor :

Serait-ce un nouveau langage, une forêt

de signes qui resurgit avec le jour, avec

l’orchestre des échos, l’harmonie des accords…

(Les Heures, p. 59)

Cet écho finit pourtant par se perdre dans l’oubli, dans le Néant, dans le « Rien » :

Tu t’approches d’une nouvelle

frontière… dans l’opaque et l’épaisseur. Il n’y a plus que

cela : le flamboyant oubli –

et Rien.

(Le flamboyant oubli, p. 48)

Cet écho ou ce reflet perdu ramène finalement à l’enfance et à la jeunesse :

Moi qui ne suis que mots de simple enfance,

mots de soif et d’azur qui ont l’air de chats curieux…

(Mémoire, p. 49)

Il est accompagné des motifs symbolistes de « pays perdus », où le double du poète trouve toujours sa place :

Je suis venu d’un matin clair

envahi de silences, d’un miroir aux yeux bleus

et d’un pays perdu.

(Un pays perdu, p. 57)

Ce que dit le poète, c’est que tout passe — tout, sauf le Rien : cette empreinte effacée mais transmise, répétée dans la nuit, dans l’ombre :

Que reste-t-il ?

Le souvenir des horizons parcourus, l’anneau

des promesses, un sourire très ancien,

un parfum d’alcôve et de lilas

et l’effacement des traces. Rien.

Sauf la nuit en nous qui s’accumule,

mesure parfaite et sans alarme.

(Ces lointains qui sont en nous…, p. 61)

Dans Hiver (pp. 22-23), la voix du poète dit de l’« étrange musique » qu’elle cherche :

[…] un mot,

une leçon de ténèbres,

une langue sans oreille

qui fasse écho.

(p. 23)

Désormais, cette voix est devenue « le drapeau flamboyant des vagues » (Les Voix, p. 60), aussi flamboyante que l’oubli.

La dualité entre le poète-errant et l’ombre — le Rien — instaure un dialogue avec un ailleurs inconnu et vorace, un Double du poète. Parfois, ce dialogue prend la forme du discours direct :

Je ne me souviens pas, j’invente », disais-tu…

(La vie possible, p. 40) Qui êtes-vous ?

C’est un jour sans voix…

(Sans mémoire, p. 51) Le soleil comme un chien jaune, disait-il…

(L’Éphémère, p. 58)

Mais ces échanges prennent surtout la forme de distiques, particulièrement présents dans ces « poussières du temps », où se produit la métamorphose du poète et où le dialogue avec le Double conduit à la nuit et aux sources.

