Grégory Gadebois incarne Jean Valjean pour Éric Besnard

Plus de 150 ans après sa publication, Les Misérables, de Victor Hugo, continue d'inspirer et de fasciner. Le réalisateur Éric Besnard en propose ainsi une nouvelle vision cinématographique, en adaptant lui-même le récit original en scénario.

Devant sa caméra, Grégory Gadebois, pour incarner Jean Valjean, mais aussi Bernard Campan, Alexandra Lamy ou encore Isabelle Carré.

Notons que le roman Les Misérables aura droit à une autre adaptation, cette fois réalisée par Fred Cavayé et avec Vincent Lindon, Tahar Rahim et Camille Cottin, dont la sortie est attendue en fin d'année 2026. Quant à Éric Besnard, il participe également à l'écriture de Quasimodo, une relecture du roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo attendue sur Netflix en 2026, avec Jean-François Richet à la réalisation.

Par Antoine Oury

