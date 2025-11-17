Quand une enfant part seule dans la forêt… et découvre l’indicible

Il suffit d’ouvrir le livre pour sentir d’emblée une pulsation singulière, presque tellurique. Dès la première page, Bérengère Cournut confie à Élise une voix vive, fuselée, qui se déploie en vers libres : « Je suis une fille… Enfant des arbres, fille de l’eau » (p. 7). Ce souffle inaugural donne le ton : celui d’une poésie enracinée, vibrante, dont chaque image semble jaillir des sous-bois.

L’autrice orchestre une narration fluide, presque orale, où l’émerveillement se mêle à la gravité. La fratrie apparaît comme une tribu mouvante, animée d’élans farouches ; les scènes domestiques basculent constamment vers le fabuleux. Ainsi, lorsqu’Élise surprend sa mère converser avec un triton : « Triton, entends-tu le vent dans les ramures ? » (p. 15). Cette manière de glisser du quotidien vers l’inouï, sans jamais rompre la cohérence du monde, constitue l’un des charmes majeurs de l’ouvrage.

Cournut joue subtilement des ruptures : vers brefs, surgissements narratifs, respirations soudaines. Le texte semble marcher, escalader, dévaler — à l’image de sa jeune narratrice. Le poème s’étire, se contracte ; il s’anime d’une musicalité presque liquide. Certaines séquences frappent par leur densité sonore, comme lors de l’apparition de la Vouivre : « Ssssss sssssss ! » (p. 40). Cette frénésie phonétique enveloppe le lecteur, le happe, l’attire dans la clairière interdite.

Jamais la prose ne s’alourdit : Cournut privilégie la netteté, la nervure. Les images surgissent avec une fraîcheur parfois insolente — « sa bouche fine… sa gorge qui claquait » (p. 16) — et révèlent une syntaxe mobile, qui épouse les sensations. La poésie devient une peau : souple, grainée, frémissante. Même les dialogues, rares et sobres, tracent des lignes légères qui rythment la progression de la fable.

Une poésie de l’enfance, jamais candide

Le regard d’Élise demeure vif, curieux, sans naïveté. Lorsqu’elle raconte la disparition d’Élisée, un trouble sourd s’installe, nourri de pressentiments, de visions, de mots-météores. La carte dessinée par le frère — « zones vierges zébrées de minuscules éclairs » (p. 76) — devient véritablement une carte intérieure. La poésie fait alors surgir les peurs, les désirs, les mystères qui forment les seuils de l’adolescence.

En refermant le livre, demeure l’impression d’avoir traversé une forêt sensible, où chaque mot respire. Une aventure poétique à hauteur d’enfant, mais écrite pour les lecteurs qui n’ont pas perdu l’habitude de tendre l’oreille vers ce qui palpite sous les pierres.

Par Nicolas Gary

