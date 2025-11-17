Laissez les singes tranquilles : le mpox se dit “variole B” en français

Appelez-la « variole B » : la Commission d'enrichissement de la langue française a publié son avis au Journal officiel de ce 15 novembre sur la zoonose virale « mpox » (pour « monkeypox », variole du singe). L'institution recommande l'usage de cette expression pour désigner la maladie.

Elle en fournit par ailleurs la définition suivante : « Maladie infectieuse provoquée par le virus orthopox simien, qui se transmet chez l'être humain par contact étroit avec une personne ou un animal infectés, ou avec des matériaux contaminés, et qui se manifeste généralement par une éruption cutanée ou des lésions des muqueuses, accompagnées d'autres signes comme la fièvre, les maux de tête, la fatigue ou le gonflement des nœuds lymphatiques. »

Elle rappelle que la variole B, « moins grave que la variole historique mais potentiellement sérieuse, peut être prévenue par la vaccination ». La commission déconseille l'utilisation des expressions « variole du singe » ou « variole simienne ».

Notons en effet que les singes ne sont pas à l'origine de la variole B, mais en sont seulement des hôtes accidentels, comme les humains. La dénomination « mpox » découle du fait que le virus « a été découvert pour la première fois chez un primate non humain, un macaque, dans un zoo de Copenhague à la fin des années 1950 », précise l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

Urgence levée

En 2022, une épidémie de variole B s'était déclarée dans plusieurs pays d'Afrique, où le virus est endémique, et dans des pays d’Europe et d’Amérique du Nord, où il ne l'est pas. Le 14 août 2024, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait déclenché une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) face à la circulation active du mpox en Afrique centrale.

Début septembre, l'OMS estimait que l'épidémie ne relevait plus d'une USPPI, constatant une « baisse soutenue » des cas et des décès dans les principaux pays concernés. La levée de cette alerte « ne signifie pas que la menace a pris fin, ni que notre réponse va s’arrêter », avait toutefois souligné Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, d'après l'AFP.

Ci-dessous, le tract d'information sur la variole B, facile à lire et à comprendre, diffusé par le ministère de la Santé français à partir de septembre 2024 et mis à jour en novembre 2025.

Photographie : Virus de la variole B (en violet) dans une cellule infectée (en vert) (NIAID, CC BY 2.0)

