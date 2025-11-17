Le texte littéralement le plus incandescent de l’année

La narration progresse par fragments, associant mémoire, érudition et introspection. Emmanuelle Favier explore la manière dont l’imaginaire du feu s’enracine dans les premières représentations : une véritable « image refuge » qui, enfant, associait déjà le foyer au bonheur absolu, comme l’atteste son dessin légendé « MON BONHEUR ». Cette structuration par réminiscences donne au livre une architecture souple, où chaque chapitre devient une strate de significations.

L’autrice excelle à mêler érudition et sensibilité, convoquant Bachelard pour rappeler combien « le scientifique […] pense en fonction de ses représentations, de ses fantasmes et de ses souvenirs », ou Stendhal, auquel elle emprunte l’image des « craquements minuscules du feu de bois ».

La trame n’est pas narrative mais réflexive : elle suit les métamorphoses du feu comme objet esthétique, technique et mythique, jusqu'à la mythologie domestique que l’écrivaine construit autour de sa propre cheminée parisienne, où « chaque soir […] j’allume un feu ».

Les personnages sont moins des figures que des présences : le père, gardien involontaire d’un foyer condamné ; Zénon, compagnon discret dont le geste, « tracer des figures dans la cendre », devient une scène révélatrice de la dimension rituelle du feu ; ou encore la mère, « Salamandre fidèle », dont le souvenir nourrit la dimension initiatique du texte.

Le style, ample et sinueux, se caractérise par une syntaxe déployée, volontiers digressive. L’autrice manie avec élégance le vocabulaire technique du foyer – « serviteur, tenailles, pincettes »– comme les registres poétiques et érudits. Les dialogues rares cèdent la place à une voix intérieure résolument littéraire, dont les volutes rappellent la danse même des flammes.

Ce Petit éloge du feu de cheminée est en effet incandescent : un autoportrait oblique où le foyer devient prisme sensible, outil de pensée et mémoire vive. À travers lui, Emmanuelle Favier célèbre la persistance d’un imaginaire ancestral, celui d’un feu qui n’a cessé de structurer nos gestes, nos mythes et nos histoires.

