La Légende d’Antar, roman de chevalerie et d’amour inspiré des contes des Mille et Une Nuits

Faire renaître un héros oublié : La Légende d’Antar, entre chevalerie, amour et liberté. Et si les héros de notre imaginaire ne venaient pas toujours d’Occident ? Si derrière les dunes d’Arabie se cachait l’un des plus grands poètes et chevaliers de l’Histoire ?

C’est le pari audacieux de La Légende d’Antar, un projet transmédia porté par l’autrice et illustratrice Najoua, qui fait revivre la figure fascinante d’Antar ibn Shaddad, héros de l’Arabie préislamique, à travers un roman illustré, un livre audio, et un court-métrage d’animation en préparation.

Un héros de chair, de feu et de mots

Antar, c’est l’histoire d’un homme né esclave, rejeté pour sa couleur de peau, qui s’impose par sa bravoure et son éloquence dans un monde dominé par la guerre et la fierté tribale. Guerrier redoutable, poète inspiré, amant fidèle, il se bat pour l’amour d’Abla, femme libre et noble qu’il n’a pas le droit d’épouser. Au fil de son épopée, Antar devient le symbole d’un combat universel : celui de la dignité, de la reconnaissance et de la liberté.

À mi-chemin entre L’Iliade et Les Mille et Une Nuits, La Légende d’Antar mêle la poésie du désert, la noblesse de l’amour impossible et la grandeur des récits épiques. Dans ce roman de chevalerie oriental, les mots résonnent comme des sabres et les vers d’Antar portent la mémoire d’un peuple tout entier.

Un projet culturel indépendant et engagé

Pensé comme une œuvre à la croisée de l’histoire, de la culture et de l’imaginaire, La Légende d’Antar est aussi un acte de transmission. Najoua explique : « Antar incarne la résistance face à l’injustice et la fierté d’être soi. Il parle d’amour, de liberté et d’émancipation — des valeurs qui résonnent plus que jamais aujourd’hui. »

Autofinancé jusqu’ici, le projet prend vie grâce à une campagne Ulule qui permet de soutenir la création du livre illustré et de préparer la bande-annonce du court-métrage d’animation.

Les contributeurs peuvent y précommander l’ouvrage, découvrir des illustrations exclusives et même goûter à des produits artisanaux inspirés de l’univers d’Antar, comme le thé « Arabie – Thé des Rois » ou la confiture « Fleur d’Arabie ».

Une invitation au voyage et à la réflexion

Au-delà du mythe, La Légende d’Antar invite à repenser notre rapport aux héros, à la diversité et à la culture. Elle redonne une voix à ceux qu’on a effacés, tout en offrant une évasion entre aventure, action et amour.

C’est un projet indépendant, fait avec passion, qui cherche à replacer la culture arabe dans le grand récit universel de l’humanité. « S’il y a un roman à lire pour voyager, rêver et réfléchir à la liberté, c’est bien celui-là. »

La campagne Ulule est ouverte du 6 octobre au 15 novembre. Les soutiens commencent à 1 €, et chaque contribution aide à faire naître un projet culturel inédit. Pour en savoir plus et précommander votre exemplaire.

