Biographie politique : le prix 2025 consacre un destin aussi brillant que troublé

Le livre retrace le parcours multiple de Benoist-Méchin — journaliste, historien, homme politique — dont la trajectoire traverse les fractures du XXᵉ siècle. Selon le jury, Roussel parvient à offrir un « réel bonheur de lecture » tout en dévoilant, sans détour, les errances qui ont mené ce personnage cultivé vers la tentation totalitaire. Une manière, aussi, de rappeler que les grandes intelligences ne sont jamais à l’abri des failles idéologiques.

Cette édition du prix s’inscrit dans une année particulièrement riche en biographies politiques. Françoise Mélonio, finaliste avec son Tocqueville, signe un travail monumental éclairant toutes les facettes de l’auteur de De la démocratie en Amérique, figure visionnaire dont les analyses résonnent encore aujourd’hui. Emmanuel Rondeau, autre finaliste, revisite quant à lui l’épopée des frères d’Astier de La Vigerie, offrant le portrait d’une fratrie engagée dans les heures les plus sombres de la Résistance.

À LIRE - Festival du livre Gourmand de Périgueux : trois prix sous l'égide de Pierre Gagnaire

Éric Roussel a reçu sa distinction des mains de Daniel Fasquelle, maire du Touquet et président d’honneur du jury. La scène s’est déroulée devant un public nombreux, réuni dans le cadre du Salon du livre du Touquet-Paris-Plage, où un débat animé par Joseph Macé-Scaron réunissait également les finalistes Mélonio et Rondeau.

Fondé en 2007 par Patrick-Olivier Picourt et Anne Méaux, le prix récompense chaque année une biographie politique écrite ou traduite en français. Doté de 10.000 € par la ville du Touquet-Paris-Plage, il compte parmi ses précédents lauréats Simon Sebag-Montefiore, Julian Jackson, ou encore Lorraine de Meaux — autant d’auteurs ayant signé des ouvrages de référence.

L'année dernière, le Grand Prix de la biographie politique du Touquet Paris-Plage avait salué Germaine Tillion : Une certaine idée de la résistance, de Lorraine de Meaux, publié chez Perrin

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com