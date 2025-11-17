Aux États-Unis, le géant chinois Shein cassera les prix des livres

Le géant de la vente en ligne Shein, connu pour sa production de vêtements de piètre qualité vendus à des tarifs très faibles sur sa propre plateforme, investit le marché du livre d'occasion. La multinationale chinoise s'est associée avec Alibris, entreprise basée en Californie et fondée par Richard Weatherford et Martin Manley en 1997.

Cette enseigne en ligne, qui met à disposition de vendeurs de livres des outils de commercialisation via une marketplace, revendique 150 millions de références dans ses rayons virtuels, dont des ouvrages rares ou épuisés.

La boutique Alibris sur la marketplace Shein (capture d'écran)

Alibris s'est en réalité rapproché de la propre marketplace de Shein, simplement intitulée Shein Marketplace et ouverte aux États-Unis depuis mai 2023. Cette déclinaison du site principal de Shein accueille des vendeurs tiers, à l'instar des propositions de ses concurrents, Aliexpress, Temu ou encore Amazon. Les vendeurs, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, peuvent s'appuyer sur l'infrastructure de ces géants, moyennant une commission sur les ventes réalisées.

Une « boutique » Alibris s'est ainsi ouverte sur la marketplace de Shein, qui compte une catégorie « Livres et magazines ». Outre Alibris, quelques autres vendeurs tiers y proposent leurs articles, comme « Elegant Editions », le grossiste Pleminnyk Trading LLC, basé à Miami, ou encore « acquire knowledge » — difficile de déterminer si des sociétés ou des particuliers sont derrière certaines enseignes.

Entre un et trois livres par mois

Le communiqué de presse de Shein assure que cette nouvelle catégorie d'articles « répond à une demande de ses acheteurs ». « Le client type de Shein lit entre un et trois livres par mois », indique George Chang, directeur de Shein Marketplace aux États-Unis, en se basant sur les données d'une étude interne. « Ce n'est pas une mode, c'est un mode de vie. Nous sommes heureux de venir nourrir cet amour de la lecture et de la connaissance en faisant équipe avec Alibris pour offrir de nombreux livres à notre clientèle, pour la première fois. »

Les articles mis en avant par la plateforme vont piocher dans les parutions récentes en matière de romance et de fantasy, deux genres particulièrement prisés des adolescents et des jeunes adultes. Ces catégories d'âges sont le cœur de cible de Shein, même si des études récentes montrent que les femmes âgées de 31 à 44 ans, en France du moins, ont tendance à peser plus fortement dans son chiffre d'affaires.

Dans leur communication, Shein et Alibris mettent l'accent sur les fêtes de fin d'année, mais aussi sur la présence de manuels scolaires et autres ouvrages universitaires au sein de l'offre. Ces livres restent particulièrement onéreux aux États-Unis, à l'image des études supérieures, des tarifs qui obligent généralement les étudiants ou leurs familles à s'endetter.

De la fast fashion au fast reading ?

L'intérêt de Shein pour le livre n'est pas une surprise : à l'instar des vêtements, cette catégorie d'articles compte des centaines de milliers de références susceptibles de venir nourrir un algorithme de propositions et d'incitations à l'achat.

La logique du partenariat permet au géant chinois de mettre un pied dans la porte d'un marché important, qui nécessite toutefois de conséquentes infrastructures de stockage et une logistique bien huilée. Des investissements qu'il est difficile de rentabiliser à court terme, pour cause de marges assez faibles sur les ventes d'ouvrages d'occasion.

Notons qu'Alibris dispose d'une filiale britannique, ce qui laisse la perspective, pour Shein, de développer ses activités sur d'autres territoires anglophones...

Évidemment, le marché du livre d'occasion présente aussi des atouts, avec un intérêt renouvelé des lecteurs et lectrices, renforcé par la praticité offerte par la recherche en ligne. En France, une étude conjointe de la SOFIA et du ministère de la Culture, parue début 2024, révélait ainsi qu'un livre sur cinq était acheté d'occasion en 2022, pour un chiffre d'affaires estimé à 351 millions €. La même année, celui du livre neuf s'élevait à 2,911 milliards €, en recul de 5,4 %.

Photographie : illustration, Dick Thomas Johnson, CC BY 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com