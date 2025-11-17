« On ne dirait pas, mais c’est sacrément lourd, un lingot d’or. Quatre cents onces, soit environ douze kilos et demi d’or pur moulé en une espèce de barre – à mi-chemin entre la brique étroite et la pyramide. Par une soirée frisquette de septembre, Jake, trente ans, tenait dans sa main un tel objet et s’émerveillait de sa densité, du contact bizarre bien que naturel des faces et des arêtes inflexibles entre ses doigts. »



Quelque part dans le Yorkshire, en Angleterre. Un homme est assommé par un lingot d’or dans une ferme squattée par une communauté anarchiste improvisée qui veut vivre à la marge. Mais qui est le suspect principal, Jake Leonard, et que faisait-il sur place ? Surtout, à qui appartient ce lingot d’or ? C’est tout du moins ce que nous présente l’article qui ouvre ce nouveau roman de Natasha Brown. Hannah, jeune journaliste, est à l’origine de cet article. Derrière elle, la présence de Lenny, essayiste qui n’a jamais eu son heure de gloire. Bien plus que la vérité, il semblerait que l’intrigue de cette histoire est ce qui compte réellement : il faut la rendre intéressante, afin qu’elle puisse happer l’attention des lecteurs… Quitte à mettre la société et ses jolies règles en danger.

Les Universalistes est un roman polyphonique qui nous pousse à interroger le pouvoir de potentielle manipulation des médias. Qui croire vraiment ? Comment ne pas succomber aux charmants discours qui se jouent de notre sens critique ? Incisive, Natasha Brown s’amuse avec les apparences et se moque d'une société britannique contemporaine qui avale des demi-vérités…

Traduit de l'anglais par Marguerite Capelle