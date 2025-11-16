Festival du livre Gourmand de Périgueux : trois prix sous l'égide de Pierre Gagnaire

La grande scène de L’Odyssée a servi de cadre, ce vendredi 14 novembre, à la proclamation des lauréats des prix littéraires Dame Tartine, La Mazille et du prix de l’engagement, nouvelle distinction créée pour célébrer la 20ᵉ édition du Festival du Livre Gourmand.

Prix Dame Tartine

Sacrés banquets de Justine Gautier et Sarah Loulendo (Éditions Thierry Magnier)

La cérémonie s’est ouverte avec la remise du Prix Dame Tartine, consacrant Sacrés banquets, un ouvrage signé Justine Gautier et Sarah Loulendo. Dans ce bel album-jeunesse à paraître le 19 novembre 2025 aux éditions Thierry Magnier, les autrices invitent les lecteurs à un « grand banquet des divinités ». Elles imaginent que des dieux et déesses issus de six grandes mythologies (grecque, égyptienne, nordique, japonaise, hindoue, inca) se réunissent pour concocter des plats inspirés de leurs mondes respectifs.

Chacune des recettes est associée à une figure divine et à une mythologie particulière. Les jeunes lecteurs sont ainsi conviés à un tour du monde culinaire et mythologique : par exemple, on apprend à réaliser des plats aussi simples que ludique – tarama, moussaka, sablés à l’huile d’olive – tout en découvrant anecdotes et récits de mythes.

L’ouvrage mêle deux approches : la cuisine (avec 40 recettes à faire en famille) et la mythologie (avec des récits ou références à des divinités et mythes de différentes cultures). Il se veut à la fois ludique, pédagogique et savoureux, destiné à un public jeunesse souhaitant explorer les cultures à travers le goût et l’imaginaire.

Prix de l’Engagement :

Le Sens du bétail d’Ulysse Thevenon (Éditions Enquête)

Nouveau venu cette année, le prix de l’engagement marque la volonté de la Ville de Périgueux de valoriser des démarches responsables, en écho notamment aux 1 600 repas biologiques ou locaux servis quotidiennement dans les cantines municipales.

L’ouvrage ne s’inscrit pas dans une logique d’“agribashing”. Il s’appuie au contraire sur la parole des acteurs du terrain — éleveurs, salariés, responsables — qui décrivent un quotidien où un métier de vocation bascule peu à peu dans un engrenage. Le livre met en lumière l’endettement massif, la dépendance à des structures imposantes comme les coopératives et les banques, ainsi que les pressions constantes de volume et de rendement qui fragilisent profondément ces professionnels.

À travers des récits précis — notamment celui d’un couple d’éleveurs contraint d’emprunter une somme considérable, acculé par les pertes et finalement forcé d’abandonner son exploitation — l’auteur illustre comment une activité fondée sur la passion peut être broyée par un modèle économique devenu intenable.

L’enquête élargit ensuite sa perspective et interroge la responsabilité collective : celle des intermédiaires, des systèmes bancaires, de la grande distribution, des normes européennes, et de l’organisation même de la filière. L’ensemble compose une mécanique globale dont aucun acteur ne sort indemne. Le lecteur est ainsi invité à repenser la question de ce que nous mettons dans nos assiettes, au regard du coût humain, animal et environnemental de cette production.

Par son ampleur et sa rigueur, Le sens du bétail s’impose comme une contribution majeure aux enquêtes contemporaines sur l’élevage. L’ouvrage donne la parole aux « oubliés » de la filière et ouvre une réflexion essentielle sur les liens entre agriculture, alimentation et société.

Prix La Mazille :

Cuisines d’Afrique du Nord, Farah Keram

Paru aux éditions Flammarion, Cuisines d’Afrique du Nord se présente comme un véritable « patrimoine vivant ». L’ouvrage explore les traditions culinaires d’Algérie, de Tunisie et, plus largement, des diasporas nord-africaines, en les abordant à travers les récits, les gestes et les savoir-faire transmis de génération en génération, principalement par les femmes de la famille de l’autrice.

La démarche repose sur un double axe. D’un côté, l’autrice propose quarante-huit recettes emblématiques — harira, boulettes mtewem, karentika, tchekchouka, msemen, entre autres — chacune replacée dans un contexte fait de mémoire, de territoire et de rituel. De l’autre, elle développe un récit intime et sociologique où les gestes de cuisine deviennent les vecteurs d’une transmission culturelle imprégnée d’histoire familiale, de migration et de résilience. Elle y souligne le rôle essentiel, souvent invisibilisé, des femmes dans la préservation de ces pratiques culinaires et de leur charge symbolique.

L’ouvrage invite ainsi à considérer la cuisine comme un langage à part entière : une manière de dire l’héritage, les silences, les identités multiples et la continuité des savoirs.

Mention spéciale :

Le goût d’un fleuve – La Charente de Blandine Giambiasi (La nage de l’ourse Éditions)

Publié en 2024 aux éditions La Nage de l’Ourse, cet ouvrage se présente comme une immersion sensible et culinaire dans le cours du fleuve Charente : l’autrice a parcouru à pied, avec son fils, les quelque 385 km allant de la source à l’estuaire, à la rencontre des habitants, des paysages, des récoltes et des savoir-faire liés à ce territoire.

Le livre articule trois dimensions : d’abord le récit de cette marche, avec carnet de notes, esquisses, photographies et cartographie du fleuve, qui restitue l’expérience de terrain ; ensuite, une collecte de 86 recettes — simples, enracinées dans les terroirs traversés — qui accompagnent les lieux, les plantes, les rivières, les gestes transmis des générations précédentes. Enfin, une réflexion sur le goût, le territoire, le lien entre nourritures et géographie : comment ce fleuve et ses rives façonnent une culture vivante de la cuisine, nourrie par les traditions, les saisons, les rencontres.

L’autrice manifeste une attention particulière aux gestes anciens — la cueillette, la préparation des produits locaux, l’usage d’ustensiles hérités — et aux récits des habitants, paysans, pêcheurs ou cuisiniers anonymes, qui font exister cette « cuisine du fleuve ». Elle propose ainsi un ouvrage hybride, à mi-chemin entre carnet de voyage, livre de recettes et méditation sur la mémoire des lieux.

Le propos invite le lecteur à (re)découvrir le goût des paysages, à « sentir comment de ces terres naissent nos nourritures ». Ce faisant, l’ouvrage ne se contente pas de recueillir des recettes : il les inscrit dans un récit plus large, celui de l’engagement envers un territoire, de la transmission, de l’enracinement, et de la fragilité aussi — car les savoir-faire culinaires sont ici vus comme un héritage à préserver et à transmettre.

Une édition ancrée dans les récits du goût

À travers ces trois distinctions, le Festival du Livre Gourmand de Périgueux 2025 confirme sa vocation : offrir une scène où la littérature rencontre les enjeux culinaires, sociaux et environnementaux. Des mythes réinventés pour la jeunesse aux enquêtes engagées en passant par les récits sensibles des terroirs, le palmarès 2025 met en lumière des ouvrages qui interrogent et enrichissent notre manière d’habiter le monde par le goût.

Crédits photo © Ville de Périgueux

DOSSIER - Festival du Livre gourmand 2025 : Périgueux célèbre 20 ans de saveurs et de belles lettres

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com