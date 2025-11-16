Quand l’Irlande rencontre la France : l’incroyable parcours du chef Joseph Doverman

Dès les premières minutes de l’entretien, il confie avoir été « façonné » par les traditions irlandaises. Pas seulement la cuisine : « C’était le plaisir autour de la table, l’envie d’apprécier les bonnes choses ensemble ».

Pour cette dernière émission réalisée à l'occasion du festival du livre gourmand de Périgueux, le chef était notre invité : une discussion conviviale, à écouter dans notre nouveau podcast :

Cette convivialité spontanée, presque instinctive, il la retrouve en France, où il s’est senti « chez lui » dès ses débuts. Et il faut l’entendre raconter ce qui fut son premier plongeon dans le monde professionnel : une histoire devenue emblématique.

Du marché au premier salaire qui sentait… le poisson

Un jour, sa mère l’envoie simplement acheter du poisson. Rien d’extraordinaire. Mais le poissonnier, flairant chez ce gamin une aisance certaine, le happe : « Tu feras un bon poissonnier ! » lui lance-t-il en lui passant une veste poissonneuse sur les épaules. En quelques instants, le jeune Joseph se retrouve derrière l’étal, à servir les clients pendant quatre heures.

Lorsqu’il rentre, sa mère s’inquiète : « T’étais où ? » — « Embauché ! Je suis poissonnier maintenant », raconte-t-il en riant, se souvenant du sac de vêtements poisseux qu’il lui tend, et d’un premier salaire imprégné d’écailles. « On me reconnaissait à l’odeur quand je sortais mes pièces dans les magasins », plaisante-t-il encore.

Cette entrée rocambolesque dans le métier, glaciale (au sens propre), l’a marqué durablement. En Irlande, les clients veulent voir les poissons entiers, les observer être levés sous leurs yeux. Une exigence de vérité. « L’honnêteté, la sincérité… on sait ce qu’on est et on l’assume », résume Joseph. Et ce rapport direct au produit n’a jamais cessé de le guider.

Une cuisine tissée d’humains avant les ingrédients

Dans ses souvenirs d’enfance, chaque aliment a un visage. « Je connaissais le monsieur des patates, celui des carottes… Ce n’était pas juste des produits : derrière, il y avait des gens, leurs enfants, leurs histoires. »

Cette dimension profondément humaine, il essaie de la préserver en France, à Lyon, où il travaille aujourd’hui : connaître ses fournisseurs, comprendre d’où viennent les produits, inscrire sa cuisine dans un terroir vivant. Et pourtant, même au cœur des traditions françaises, l’Irlande n’est jamais loin : « J’essaie de mettre des petites notes irlandaises quand je peux », glisse-t-il avec malice. Un condiment au whisky par-ci, une base veloutée par-là… rien d’envahissant, mais suffisamment pour faire vibrer sa signature.

Quand la simplicité se fait puissance

La cuisine irlandaise est parfois qualifiée — à tort — de rustique. Joseph nuance : elle est simple, oui, mais d’une simplicité expressive, enracinée. « On n’a peut-être pas le prestige de certaines cuisines, mais on l’aime tant », dit-il.

Il évoque l’agneau, incontournable : « C’est quelque chose… on ne peut pas s’en empêcher. » On l’imagine déjà sourire en évoquant une « bonne protéine d’agneau farci au noir », ou encore un pressé de bœuf au foie gras inspiré de Lucullus, évidemment avec du bœuf irlandais : « Ça fait très sympa avec quelques textures. »

Et puis le whisky — comment l’oublier ? – qu’il insère volontiers dans ses desserts. « Un petit parfait glacé au whisky noir… ça marche très bien », souffle-t-il.

Transmission : de l'âme, pas juste des recettes

Lorsque l’on interroge Joseph sur la transmission culinaire, il ne cite ni techniques ni listes d’ingrédients. Ce qui l’intéresse, c’est l’émotion. « C’est le plaisir de voir les gens se concentrer sur un plat que j’ai préparé », explique-t-il. Et plus encore : « Ce qu’on transmet, ce n’est pas seulement une recette, mais tout ce qu’il y a autour : le moment, la famille, l’après-midi passé ensemble. »

Il raconte par exemple les scones qu’il prépare avec son fils : « Faire des scones pendant des heures… pour moi, ce n’est pas les manger à la fin, c’est tout ce qu’il y a avant. » Derrière chaque plat, une histoire. Derrière chaque geste, une mémoire.

Le goût de l’Irlande, comme un retour à la maison

Parmi les plats qui le bouleversent encore, il cite l’Irish stew — « à l’agneau ou au bœuf, rien de plus fort » — et l’émotion intacte de rentrer du rugby en sentant l’odeur du ragoût préparé par sa mère. L’orge qui lie doucement le tout, la chaleur, l’attente : une madeleine version irlandaise, puissante et indélébile.

Et lorsqu’il évoque ce qui touche les gens dans la cuisine, il revient à cette idée de vérité : « C’est important de ressentir où l’on est dans ce qu’on mange ». Une phrase simple, mais qui résume son travail : une cuisine de lieu, de cœur et d’âme.

