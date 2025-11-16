Pourquoi ce livre jeunesse donnera tant envie aux enfants de cuisiner

Dès les premières minutes d’échange, le ton est donné. Benoist Husson résume la vocation de KidSono : « une société de production audio spécialisée en jeunesse (…) qui fait des podcasts et des livres audio pour les enfants de 3 à 12 ans ».

Mais derrière cette description sobre, il y a une passion profonde pour les livres-disques d’autrefois — ceux que l’on écoute religieusement, ceux qui mêlent voix inoubliables, comédiens inspirés et direction artistique ciselée. « C’était… beaucoup plus soigné à l’époque », raconte-t-il en évoquant les productions des années 1960.

Cette nouvelle émission réunit Benoist Husson fondateur de KidSono et Claire Bergé-Lefranc, fondatrice et cheffe du traiteur Chicken Bacon Lettuce, autour du livre Madeleine de chef.fes, un ouvrage qui mérite le détour. A écouter dans notre dernière émission :

Souvenirs d’enfance devenus matière à transmission

Le cœur du projet, c’est cette idée généreuse : donner aux enfants le goût de cuisiner en leur transmettant les récits fondateurs de grands chefs. Husson le formule avec simplicité : « L’idée de Madeleine de chef.fes, c’est d’initier les enfants à la cuisine, leur donner envie de… bien manger et donc le goût de cuisiner ».

Chaque épisode du podcast original — et chaque récit du livre — commence par un souvenir. « Le ou la chef raconte le moment où il ou elle est tombé amoureux de la cuisine », explique-t-il encore.

Les histoires traversent les continents : le Japon, le Mali, La Réunion… autant de lieux où la cuisine naît d’une émotion, d’une rencontre ou d’une surprise.

Cette dimension narrative a immédiatement parlé à Claire Bergé-Lefranc. Cheffe depuis l’enfance, elle raconte ses premières armes avec une énergie qui fait sourire toute la salle : « J’avais trouvé un vieil appareil à croque-monsieur (…) et j’ai monté un petit restaurant pour extorquer clairement de l’argent à mon frère et à ses copains affamés ». Un début savoureux, au sens propre comme au figuré.

Cuisiner, oui, mais avec liberté

Ce que Claire défend, dans le livre comme dans ses ateliers pour enfants, c’est une cuisine décomplexée. Une cuisine pleine d’essais, même ratés. « Qu’ils se trompent s’il vous plaît ! » lance-t-elle avec enthousiasme à propos d’un atelier de sandwich à la Scooby-Doo où les enfants assemblent librement confiture, cornichons ou chips. Pour elle, la technique n’est pas le cœur du sujet. L’important, c’est l’élan, la créativité, la joie simple de mélanger les saveurs.

Ce goût du jeu rejoint parfaitement la philosophie du projet audio. Car si les recettes des chefs ont été enregistrées en studio — « on a recréé tous les sons de coupage de carottes, d’œufs, de cuisson »— c’est pour restituer le plaisir du geste, l’ambiance de la cuisine, le sound design comme prolongement de l’imaginaire.

Entre madeleines, puddings et guacamole

Les souvenirs convoqués dans Madeleine de cheffes (auquel Pierre Gagnaire a participé) ont parfois la douceur d’un retour en arrière. Benoist évoque « les sablés de [sa] grand-mère » — une recette délicieuse, mais impossible à reproduire à l’identique, presque mythique.

D’autres chefs, comme cette cuisinière brésilienne évoquée dans un épisode, se remémorent un « pudding de leche » dégusté après une demi-journée de cheval pour rendre visite à une amie.

Dans les pages du livre, on croise aussi du guacamole — celui du chef mexicain Roberto Vandossa, raconte Claire. Chaque plat est une petite porte ouverte sur un monde. Une manière, pour les enfants, de comprendre que la cuisine est d’abord un geste de partage.

Chicken Bacon Lettuce : réinventer le traiteur

Claire Bergé-Lefranc porte également un regard passionnant sur son métier. Elle raconte comment le traiteur a « pris un sacré coup » dans les années 1990-2000, entre verrines vieillottes et petits fours démodés. Avec Chicken Bacon Lettuce, elle cherche à redonner du souffle à cette cuisine festive : du végétal, du coloré, du simple, mais maîtrisé — sans gelées ni esthétiques datées. « Le produit » avant tout, dit-elle, avec une conviction lumineuse.

Au fil de l’entretien, une idée revient comme un fil rouge : la cuisine comme tradition à inventer ensemble. « Derrière chaque recette, il y a une histoire. À vous de créer les vôtres » rappelle l’un des intervenants. Ce livre — né d’un podcast, d’un studio bondé de sons réinventés, d’anecdotes tendres et d’éclats de rire — invite les enfants à cuisiner pour ressentir, expérimenter, s’exprimer.

Et c’est peut-être pour cela que Madeleine de cheffes touche autant : il ne s’agit pas d’enseigner la perfection, mais de célébrer l’imperfection créative. Celle qui nourrit, énergise… et se transmet.

Un extrait de l'ouvrage est proposé en fin d'article.

Crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

