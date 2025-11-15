Les gras intimes, les gras d’enfance, les gras d’amour”, un plaidoyer anti-culpabilité

À Périgueux, la rencontre avec Marion Chatelain a pris des allures de conversation joyeuse autour d’un sujet qu’elle porte avec panache : le gras. Son ouvrage Le gras c’est la vie (Flammarion - photos de Rina Nurra), défend une vision chaleureuse, presque philosophique de cette matière tant aimée que souvent mal comprise. Dès les premières minutes, l’autrice rappelle que « le gras rassemble », comme une évidence qui se vérifie autant dans une cuisine familiale que dans une salle de banquet.
Designer culinaire depuis plus de vingt ans, issue d’un parcours en arts appliqués, Marion Chatelain revendique une approche sensorielle globale. Tout, chez elle, circule : « je suis en synesthésie, tout se répond », dit-elle en souriant, évoquant les calligraphies qu’elle traçait autrefois… au caramel ou au chocolat.
Marion Chatelain était notre invitée pour une émission de fous rires et d'érudition – pas forcément très grasse –, à écouter dans notre nouveau podcast :
Cette manière d’associer les formes, les couleurs et les saveurs l’a menée à imaginer un livre généreux, nourri de rencontres avec des artisans, de souvenirs d’enfance et d’expériences partagées autour d’une table.
L’idée du projet, pourtant, n’a pas immédiatement suscité l’enthousiasme des éditeurs. Longtemps, le gras a traîné une réputation sulfureuse. « On me demandait : de quel gras vous parlez ? C’est bon pour la santé ça ? », se remémore-t-elle.
Elle répond en défendant des matières issues du terroir, élaborées avec soin : celles qui nourrissent vraiment, à rebours des graisses industrielles « tellement peu nourrissantes qu’on doit en manger beaucoup ». Le gras, pour elle, n’est pas un ennemi : c’est un lien, un vecteur de mémoire et de plaisir.
Au fil de l’entretien, Marion Chatelain évoque ses « gras intimes », ces souvenirs sensoriels qui jalonnent une vie : un plat familial, une odeur de cuisson, une texture fondante. Elle parle de « gras d’amour, gras de famille » comme de petits cailloux lumineux capables de réactiver en un éclair la tendresse ou la joie. Rien d’étonnant à ce qu’elle revendique une écriture sensible, nourrie de récits personnels et de portraits d’artisans dont elle admire le savoir-faire.
Son ouvrage n’est pas seulement un livre de recettes ; c’est une enquête gourmande, un tissage de voix et de matières. On y trouve des basiques — ses « rendez-vous incontournables » — mais aussi des propositions audacieuses, toujours ancrées dans l’idée que la cuisine se partage. « Pas de cuisine sans bons produits », affirme-t-elle comme une devise simple et irréfutable.
Interrogée sur la manière dont le gras peut s’intégrer dans une cuisine quotidienne, l’autrice répond sans détour : un bon produit gras change tout, même dans les journées pressées. Une pomme trempée dans une cuillère de crème fraîche, une brioche beurrée, un filet d’huile d’olive sur une glace vanille — oui, une glace vanille ! — suffisent parfois à transformer un moment ordinaire en pause enchantée. « Le gras, ce n’est pas la cerise sur le gâteau. C’est le cœur du poulet. »
Cette façon de replacer le gras au centre d’une cuisine vivante rejoint une forme de résistance culturelle. Marion Chatelain rappelle combien les décennies passées ont valorisé les silhouettes squelettiques avant qu’une autre vision du corps — plus douce, plus accueillante — ne reprenne sa place. Le gras devient, en creux, un geste d’acceptation : une manière de dire oui à la vie et à ses reliefs.
Ce qui frappe chez elle, c’est sa fidélité au collectif. Le gras n’est jamais isolé : il se partage, s’offre, circule. Elle raconte ses randonnées dans le Gâtinais, ses visites à la laiterie ou chez le charcutier, ses discussions avec ceux qui façonnent la matière grasse autant qu’ils façonnent un territoire. « Un bon gras change la vie en cuisine », dit-elle, mais il change aussi la relation à ceux qui le produisent.
Son livre est à son image : chaleureux, vibrant, habité par l’envie de transmettre. On en ressort persuadé qu’une noix de beurre peut être un acte politique, qu’un morceau de lard infusé dans une crème fumée peut raconter une histoire, et qu’un filet d’huile d’olive sur une poire peut, à lui seul, réenchanter un quotidien grisâtre.
Le gras devient alors un outil narratif, quand elle évoque la peau croustillante d’un poulet rôti, les légumes « qui prennent la lumière grâce à une noix de beurre », les recettes qu’elle détourne avec malice — « le jaune d’œuf est déjà un gras magnifique ». Cette liberté joyeuse irrigue toute sa cuisine.
Avant de clore l’échange, elle insiste sur un dernier point : cuisiner, c’est sentir. Reconnaître une texture du bout des doigts, suivre un parfum plutôt qu’un chronomètre. « Le gras révèle ce qui est déjà là », confie-t-elle. Difficile de mieux résumer sa démarche.
Et lorsque le public lui demande son « gras préféré », elle éclate de rire : impossible de choisir. Chaque gras a sa saison, son histoire, sa musique. Une manière délicate de rappeler qu’en cuisine comme ailleurs, la diversité est une chance — et un plaisir renouvelé.
Un extrait de son livre est proposé en fin d'article.
Crédits photo : Marion Chatelain - ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Paru le 22/10/2025
192 pages
Flammarion
29,90 €
