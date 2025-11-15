Burger, sandwichs, cuisine méditerranéenne : de savoureux débats

Au Festival du Livre gourmand de Périgueux, l’Espace débats s’est transformé en balcon sur la Grande bleue. Autour de la table, le chef cannois Nicolas Sintes et le journaliste Ézéchiel Zérah ont cherché à comprendre pourquoi la cuisine méditerranéenne fascine autant.

Dès les premières minutes, une évidence s’impose : la Méditerranée n’est pas qu’un terroir, c’est un paysage émotionnel.

Zérah en parle avec affection, comme d’un retour aux sources. Il rappelle qu’il a grandi à Marseille, et que cette cuisine constitue sa « bible intime ». Dans ses ouvrages, il mêle saveurs corsées, goût du risque et scènes de vie. Il dit volontiers que cette cuisine est « caméléon », capable de réconfort comme de légèreté — un équilibre que peu de gastronomies maîtrisent.

Face à lui, Sintes déroule une vision presque instinctive. Pour lui, la Méditerranée est d’abord populaire : « C’est une cuisine faite de pas grand-chose, née d’un climat généreux où pousse une richesse incroyable de produits ». Il insiste sur sa simplicité élégante, qui permet « de se l’approprier sans prétention ». Une sardine grillée, un filet d’huile d’olive, une tomate mûre : l’essentiel suffit.

L’un et l’autre rappellent que cette tradition a été reconnue patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO en 2010, sous le nom de dieta vita. Une façon de dire que, bien avant les modes, ce régime célébrait déjà le bien manger. Sintes ajoute que chacun, aujourd’hui, a « un ami ou un souvenir de vacances lié à la Méditerranée », ce qui contribue à sa popularité. Il note aussi que sa dimension visuelle, amplifiée par les réseaux sociaux, n’a fait que renforcer son aura.

Entre deux anecdotes, il glisse un clin d’œil à l’un des monuments de la cuisine française : l’« oreiller de la belle Aurore ». Un pâté en croûte mythique qui rappelle que la Méditerranée sait aussi dialoguer avec les traditions plus continentales — preuve que la frontière du goût est toujours poreuse.

Bataille de pains : quand le sandwich devient un art

Changement radical de décor à la salle André-Maurois, où se tenaient Jean-Noël Escoffier et Joannes Richard. Deux univers, un même objet : le sandwich. Et l’ambiance, ici, est plus électrique : il faut dire que l’on croise un champion du monde de burger et un auteur globe-trotteur qui a fait des pains garnis son terrain de jeu.

Escoffier ouvre la discussion avec ce qu’il appelle « le » principe fondamental : « Un sandwich, c’est du pain avec quelque chose dedans ». Burritos, tacos, hot-dogs : tout pourrait entrer dans cette définition. Il convoque Hillel — figure du Seder juif — puis Shakespeare, qui en parlaient déjà, pour rappeler que le sandwich n’est pas une invention américaine.

Mais il concède que les États-Unis ont « écrasé le monde » en le popularisant, grâce à leur pragmatisme, leur business et une vision résolument populaire de la cuisine. Il cite au passage l’inventeur du hot-dog, un Allemand qui « cherchait des plats faciles à manger, à tout moment ».

Joannes Richard, lui, revendique un respect profond du burger originel. « Viande, pain et sauce : il faut penser le burger comme un plat à part entière sans le dénaturer ». Il défend un cheddar non francisé, des pickles assumés, plusieurs mayonnaises, mais toujours « à l’américaine ». Pour lui, l’enjeu n’est pas de copier mais de rester fidèle.

Le champion rappelle que l’écologie s’invite désormais dans l’assiette : importer un fromage américain n’a plus vraiment de sens, dit-il, quand la France regorge de producteurs. Mais il déplore une tendance hexagonale à « tout vouloir s’approprier », au risque d’effacer l’identité propre d’un mets.

Escoffier élargit le propos et cite l’Inde, où il a observé une créativité foisonnante. Là-bas, les artisans maîtrisent mieux que personne l’art du sandwich de rue, capable à lui seul d’incarner toute une culture. Une preuve, selon lui, que le sandwich est un terrain universel, infini, presque anthropologique.

