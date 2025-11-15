Soledad Bravi et Géraldine Meignan dévoilent les coulisses de la cuisine en BD

Dès les premières minutes, Soledad Bravi, tout sourire, avoue que parler de cuisine relève d’un « goût personnel » assumé. Elle se plaît à dessiner desserts, plats mijotés, petites merveilles du quotidien, même si tout ne lui vient pas spontanément.

Elle reconnaît avoir besoin de références, de documents, de photos : « Je ne sais pas forcément dessiner une tarte Tatin ou un tournedos Rossini. Il faut que je voie le plat, ou même la tête du monsieur qui a inventé le mot ». La formule amuse l’assistance, mais elle dit l’essentiel : la reconnaissance du plat prime sur tout. « Il faut que le dessin donne envie d’y aller, mais surtout qu’on identifie ce qu’on voit », insiste-t-elle.

Changement de trajectoire, changement de regard

À ses côtés, Géraldine Meignan raconte un chemin radicalement différent. Journaliste pendant des années, elle a tout quitté pour entrer en cuisine — une décision que beaucoup qualifieraient de téméraire. Elle le dit sans détour : cette aventure, elle n’aurait jamais pu la raconter en reportage classique. « La non-subjectivité du journalisme m’empêche de dire beaucoup de choses ; là, je peux faire passer des ambiances, des émotions, des doutes ».

Cette liberté nouvelle a nourri Chaud devant, une BD qui plonge dans la réalité brute des cuisines : gestes répétés, tensions du service, apprentissage accéléré, découvertes parfois cocasses. Elle évoque ainsi ce chef stupéfait lorsqu’un client demande l’origine du saumon : « Lui, il l’achète au prix, pas à l’histoire ». Une scène simple, mais révélatrice du décalage entre attentes du public et quotidien des professionnels.

Soledad Bravi

Immersion totale : dessiner, c’est observer

Pour Meignan, transmettre exige une immersion sans filtre. Elle raconte comment son dessinateur, Hubert Van Rie, a passé du temps dans les lieux où elle travaillait, observant chaque geste, chaque outil, chaque mouvement de couteau. « Il m’a suivie pour comprendre la réalité des cuisines », explique-t-elle. Cette précision documentaire nourrit la crédibilité du récit, presque comme une enquête dessinée.

Bravi acquiesce volontiers : elle aussi travaille au plus près du réel. Elle simplifie, « épure », mais ne déforme jamais le sens. « Je m’attache à l’histoire et j’essaye de la simplifier le plus possible », dit-elle. Cette épuration n’est pas un appauvrissement — plutôt une mise au net, comme si l’image rendait les choses plus accessibles, plus évidentes.

Le pouvoir de la couleur et des détails

La discussion glisse ensuite sur la couleur, essentielle dans l’illustration culinaire. Bravi défend avec enthousiasme son goût pour les aplats pop : « Dans tous mes dessins, je mets des fonds très pop. Je trouve ça frais, moderne, ça attire l’œil et ça rend gai tout de suite ». La cuisine, pour elle, se raconte aussi par ses teintes, ses contrastes, ses saisonnalités — au point que certaines scènes ont demandé des corrections lorsqu’un légume n’était pas « de la bonne couleur » selon la saison.

Géraldine Meignan

De son côté, Meignan se souvient de ses heures en production, de ses notes prises à la volée, de la difficulté à traduire en dessin la complexité de gestes appris dans l’urgence. Elle raconte ces matinées à l’aube, en mise en place, observant la ville s’éveiller à travers la vitre d’une cantine ou d’un camion de livraison. Autant de moments qu’elle a patiemment consignés pour les transformer en images.

Transmettre ce qui ne se voit pas

Les deux autrices s’accordent sur un point : la BD permet de montrer l’invisible. Meignan l’affirme sans détour : « Je donne à voir tout ce qu’on ne voit pas sur les réseaux sociaux ». Entre le tri scrupuleux des déchets, la fatigue des équipes, ou la rigueur presque chorégraphique des cuisines, l’image rend visible ce que la photo, trop polie, efface.

Bravi, elle, souligne l’importance du rythme narratif. Construire un ouvrage illustré demande un travail d’équilibriste : ne pas trop en dire, ne pas saturer la page, laisser respirer le récit. « Le rythme est essentiel : il ne faut pas d’accumulation », résume-t-elle. Cette respiration fait écho à leur manière de raconter le réel, sans emphase mais avec sensibilité.

Deux démarches, une même gourmandise narrative

Au terme de la rencontre, une évidence s’impose : si leurs parcours divergent, leurs intentions convergent. Toutes deux veulent transmettre, partager, rendre sensible un univers trop souvent fantasmé. Le dessin, chez elles, n’est pas décoratif — il devient langage.

Et dans cette cuisine illustrée, faite d’histoires vraies, d’apprentissages parfois rudes, de plats dessinés comme on raconte un souvenir, chacune trouve sa manière de « mijoter » un récit qui fait saliver autant qu’il émeut.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Soledad Bravi est une illustratrice et auteure française, née à Paris en 1965. Après des études aux Beaux-Arts (École supérieure d’art graphique Penninghen) et un passage en tant que directrice artistique dans une agence de publicité, elle se consacre pleinement à l’illustration à partir du début des années 1990. Elle collabore notamment avec le magazine Elle, crée des albums pour la jeunesse (École des loisirs, Marabout, Seuil, Gallimard) et développe un style visuel au charme vif et ironique.

Géraldine Meignan est journaliste indépendante, ancienne grand-reporter pour les magazines L’Expansion et L’Express, spécialisée dans les enquêtes agro-alimentaires. Elle s’est par ailleurs lancée dans une immersion concrète dans le monde de la restauration, décrochant un CAP de cuisine et travaillant en brigade pendant plusieurs mois, expérience qu’elle relate dans sa bande dessinée publiée en 2025. Son parcours mêle observation journalistique et vécu de terrain, éclairant les enjeux humains et sociétaux de l’alimentation.

Un extrait de leur ouvrage est proposé en fin d'article.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com