Chaud devant !

Hubert Van Rie, Géraldine Meignan

Au fil de cette bande dessinée, Géraldine Meignan — journaliste de longue date — se lance un pari aussi audacieux qu’inattendu : quitter ses réflexes de reportages pour endosser un uniforme de cuisinière stagiaire. C’est le point de départ de Chaud devant ! : elle décide de passer un CAP de cuisine, enchaîner stages et missions dans divers établissements, et dévoiler l’envers du décor de la restauration.

L’ouvrage se présente comme un récit de terrain narré avec humour et précision : des brasseries de quartier aux palaces parisiens, des épiceries aux péniches « hipsters », l’autrice nous entraîne dans un univers aux horaires infernaux, où règnent l’organisation militaire, le gaspillage, parfois le sexisme et l’arrivée de nouveaux acteurs de la « start-up nation ».

Par son regard de journaliste, Géraldine Meignan dresse une observation précise des conditions de travail en cuisine, sans pour autant renoncer à un ton léger et accessible.

Graphiquement, Hubert Van Rie plonge le lecteur au cœur de l’agitation d’une cuisine professionnelle : les effluves de cuisson, les casseroles qui claquent, les secondes comptées, mais aussi les dialogues, l’humour, les petites victoires et les couacs. Le média BD s’avère ici pertinent : en mêlant témoignage, immersion et illustration, il rend palpable un univers souvent méconnu du grand public.

Pour le lecteur intéressé par les métiers de la restauration, la BD offre un double intérêt : celui du récit personnel – la reconversion, le défi, la remise en question – et celui de l’enquête sociale-professionnelle. Géraldine Meignan ne se contente pas de « faire la cuisine », elle s’interroge sur les structures, les normes, les déséquilibres du milieu.

Ce positionnement la rend tout particulièrement recommandable pour un public curieux de l’univers gastronomique mais aussi du travail derrière les fourneaux. Un bémol cependant : à certains moments, le rythme pourrait sembler plus documentaire que romanesque, ce qui ne conviendra pas à tous les amateurs de fiction BD.

 
 

 

#Roman graphique
ActuaLitté

Une michronique de
Nicolas Gary

Publiée le
15/11/2025 à 11:34

Chaud devant !

Hubert Van Rie, Géraldine Meignan

Paru le 04/06/2025

152 pages

Bayard

23,00 €

