Avec cette parution, Hervé Éparvier et Soledad Bravi nous invitent à un véritable voyage gourmand à travers les origines, les traditions et les anecdotes souvent ignorées de notre patrimoine culinaire. L’ouvrage, joliment illustré par Soledad Bravi, décline en petits chapitres quelques-vingt curiosités : « Qui est la Suzette qui a donné son nom à une crêpe ? », « Quel plat rend hommage à un peintre italien du XVe siècle ? », « D’où viennent les œufs de Pâques en chocolat ? »…

La structure de l’ouvrage est à la fois légère — chaque « petite histoire » tient sur quelques pages — et riche en enseignement : alternant traditions oubliées, étymologies surprenantes, anecdotes savoureuses, il s’adresse aussi bien au passionné de gastronomie qu’au curieux amateur de récits culturels.

Le dessin de Bravi, frais et espiègle, apporte une dimension visuelle engageante : les personnages, les plats, les objets prennent vie et mettent en valeur le côté ludique de l’ouvrage.

Un des atouts majeurs est son regard à la croisée entre l’histoire culturelle et la cuisine populaire. Il ne s’agit pas seulement d’une collection de recettes ou d’un simple livre de cuisine, mais d’un parcours de découverte : comment un nom de plat s’est imposé, pourquoi certaines pratiques de table persistent, comment les produits traversent les époques.

Une mise en perspective qui renforce l’intérêt journalistique du propos, tout en restant accessible à un large public.

Toutefois, la brièveté de chaque micro-récit ne permet pas forcément une exploration très approfondie : les lecteurs cherchant une analyse fouillée ou un discours académique pourront rester sur leur faim. Mais pour ce qui est d’un livre à « picorer », à feuilleter selon l’envie, Petites histoires de cuisine remplit parfaitement son rôle.

