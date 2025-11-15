À quoi bon élever des enfants pour “leur faire manger du ramen dégueulasse” ?

Passé par Strasbourg, Hong Kong et les cuisines de Jean-François Piège, Simon Auscher est venu défendre l’idée d’une sauce qui concilie rigueur française et profondeur japonaise. Maria Nicolau, figure catalane de la cuisine du quotidien, livrait, elle, un plaidoyer vibrant pour la mémoire familiale et la souveraineté alimentaire. Deux voix contrastées, un même désir de transmettre.

Simon Auscher présente son beurre miso comme l’union d’un héritage classique et d’un geste d’aujourd’hui. Il rappelle que la sauce française repose d’abord sur une émulsion maîtrisée, un équilibre entre matière grasse et bouillon. « Je veux respecter la tradition tout en y glissant le miso, non comme un intrus, mais comme une strate supplémentaire de saveur profonde et d’umami ».

Une histoire de confluences

L’idée, explique-t-il encore, est de « faire des sauces accessibles », capables d’accompagner aussi bien des asperges blanches que des champignons — trompettes, cèpes ou champignons bruns.

Cette approche, dit-il souvent en public, s’inscrit dans une démarche où la responsabilité n’est pas un slogan. Il rappelle qu’il défend la saisonnalité, la qualité des produits et une réduction constante du gaspillage. Le cuisinier, devenu indépendant après avoir renoncé à sa boutique, revendique une relation directe au public.

Simon Auscher en pleine préparation de son beurre miso

« Je me considère plus en salle que derrière un bureau », confie-t-il volontiers, rappelant que la convivialité reste au cœur de son identité culinaire. La création du label Ecotable, à laquelle il a contribué, apparaît pour lui comme une prolongation logique de cette exigence.

Sur scène, il insiste sur la sobriété du geste : un bouillon représentant, dit-il, « 90 % de la sauce », le beurre apportant l’onctuosité, le miso la profondeur. Son coffret en édition limitée, Saucer n’est pas tremper, sert ici d’illustration à une philosophie où l’élégance visuelle n’est pas un ornement, mais une manière de « sublimer les préparations les plus simples avec des présentations contemporaines ».

L'amour, la technique et la vie

Changement d’atmosphère lorsque Maria Nicolau prend le relais. La cheffe catalane, formée après un détour par la sociologie et passée par plusieurs cuisines de Catalogne, de Paris et de La Rioja, raconte sa recette signature : le fricandó. Un ragoût traditionnel où de fines tranches de veau farinées dorent avant de mijoter longuement avec des champignons.

Elle en fait un manifeste du quotidien : on cuisine avec ce que l’on a, on adapte les viandes, on remplace les champignons selon ce que l’épicerie offre. « L’important, c’est ce qu’il y a sous la main », explique-t-elle en montrant comment quelques ajustements suffisent à composer un plat aux parfums de sous-bois et de chêne.

Son discours se déploie au-delà de la technique. Elle décrit la cuisine comme une grammaire : les ingrédients forment les mots, mais chaque cuisinier invente ses phrases. « Même avec le même produit, chacun a sa grammaire culinaire », affirme-t-elle. Une manière de dire que la transmission culinaire est une histoire d’expériences, de souvenirs et de vécu. Le saumon, pris en exemple, devient un objet de mémoire : un enfant n’en gardera pas le goût universel, mais celui, singulier, que sa famille lui a offert.

Maria Nicolau

Dans un moment particulièrement frappant, elle évoque le lien viscéral entre nourriture et affection. « Pourquoi aurions-nous des enfants si ce n’est pour leur dire quelque chose avec la nourriture ? », glisse-t-elle.

C’est dans ce contexte qu’elle recourt à une image volontairement brutale, destinée à souligner la valeur affective du repas familial. « Faire manger du ramen dégueulasse dit à tes enfants quel genre de parent tu es », lance-t-elle. Non pour dénoncer l’erreur culinaire, mais pour rappeler que l’alimentation est un acte de soin : on nourrit, mais surtout on transmet.

Elle poursuit en évoquant la cuisine comme une histoire viscérale, faite d’amour et de dépendance, et raconte la manière dont sa grand-mère a lutté avec « ce tout premier putain de beignet » : car si l’on a mangé le dernier que la grand-mère cuisina, elle a bien commencé un jour. Une leçon, dit-elle, sur l’endurance, la patience et la joie de partager. C’est ainsi qu’elle pense la cuisine : une discipline fondée sur l’observation, la pratique et la joie de rendre vivant ce qui se transmet.

Pour Nicolau, la cuisine est un lieu où l’on crée des souvenirs destinés à durer, un espace où l’on dit quelque chose aux enfants, où l’on affirme le désir de vivre pleinement. À Périgueux, ses mots résonnent comme ceux d’une conteuse : la cuisine ne nourrit pas seulement le corps, elle construit un héritage.

Face au beurre miso de Simon Auscher et au fricandó de Maria Nicolau, une évidence s’impose : ces démonstrations ne sont pas que des recettes. Elles sont des manières de parler du monde, de dire d’où l’on vient et ce que l’on choisit de transmettre, un plat à la fois.

Un extrait de leurs ouvrages est proposé en fin d'article. Le Festival du livre gourmand se déroule du 14 au 16 novembre à Périgueux, en partenariat avec ActuaLitté.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

