Ken Follett, désormais citoyen français

La nationalité française a été officiellement attribuée à Ken Follett, révèle Les Échos, cinq ans après que sa demande de naturalisation, déposée en 2021, ait été enregistrée. Cette attribution marque l’aboutissement d’un long processus et s’inscrit dans un choix symbolique, lié au Brexit mais aussi à un attachement personnel à la France.
Le 14/11/2025 à 17:27 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
14/11/2025 à 17:27
0
Commentaires
0
Partages
Dès mars 2021, via la Fondation du patrimoine, il a annoncé qu’il reverserait l’intégralité des droits d’auteur de son livre Notre-Dame à la restauration d’un édifice historique français, la Cathédrale Saint‑Samson de Dol‑de‑Bretagne, à laquelle un don de 148.000 € a été consacré.
Par ailleurs, la Bretagne n’est pas pour lui une simple destination touristique. Cette générosité rejoint sa passion pour les cathédrales gothiques — thème central de son best-seller Les Piliers de la Terre — et traduit une volonté d’engagement envers le patrimoine français.
Ken Follett est l’un des écrivains les plus populaires de la littérature mondiale contemporaine. Habitué des fresques historiques spectaculaires, il a publié trente-six livres qui se sont écoulés à plus de 188 millions d’exemplaires. Son œuvre la plus célèbre reste Les Piliers de la Terre, paru en 1989, un roman devenu phénomène international.
Ce succès marque le début de la vaste saga Kingsbridge, poursuivie avec Un monde sans fin, Une colonne de feu, Le Crépuscule et l’Aube et Les Armes de la lumière. L’ensemble de cette saga médiévale et renaissante a séduit plus de 54 millions de lecteurs dans le monde, installant l'auteur comme une référence incontournable du roman historique.
Son livre, Le Cercle des jours, traduit par Christel Gaillard-Paris, Odile Demange, Renaud Morin et Pierre Reignier, est paru le 25 septembre 2025 chez Robert Laffont. Il s'est écoulé à 63.684 exemplaires, selon Edistat.
Crédits photo : Ken Follett © Olivier Favre 51
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Pour marquer la parution de cette nouvelle édition de Gioconda, plus de vingt ans après la première, ActuaLitté a invité cinq libraires à partager, sous forme de « carte postale », le souvenir de leur découverte initiale du livre.
13/11/2025, 14:44
Pour célébrer cette nouvelle édition de Gioconda, parue plus de vingt ans après la première, ActuaLitté a convié cinq libraires à évoquer, sous la forme d’une « carte postale », le souvenir de leur première lecture.
29/10/2025, 11:12
À Milford, dans le Connecticut, la librairie indépendante Mermaid Books propose une expérience inédite : un distributeur automatique d’art inspiré de l’univers de l’auteur pour enfants Richard Scarry. Conçu par l’artiste Anastasia Inciardi, l’appareil délivre de petites impressions d’œuvres représentant les personnages emblématiques de l’écrivain américain.
29/10/2025, 10:54
Le personnage culte créé par Helen Fielding et incarné par Renée Zellweger dans quatre films aura bientôt sa statue à Londres. Une sculpture en bronze à l’effigie de Bridget Jones sera installée le 17 novembre à Leicester Square, lieu emblématique du cinéma britannique. L’initiative, soutenue par le studio Working Title, s’inscrit dans la série d’hommages rendus aux grandes figures du septième art.
29/10/2025, 10:53
Après des années de pratiques, il vous démangeait d’écrire ce guide des herbes médicinales, dont vous vous êtes fait une spécialité. Hélas ! On vous a coupé tout le gazon sous le pied, découvrez-vous sur un site marchand. Sauf qu’à bien y regarder, vous pouvez : les lecteurs de ces titres ne sont pas sortis de l’herb-erge, avec ces parutions…
27/10/2025, 17:44
Dans le Michigan, une bibliothèque a dû retirer de ses rayons un manuel d’élevage de poules… entièrement écrit par une intelligence artificielle. L’ouvrage, truffé de conseils absurdes — dont celui de nourrir les volailles avec des bonbons — illustre à merveille la dérive d’une édition automatisée en roue libre.
25/10/2025, 10:33
À Amiens, la jeune Association de sauvegarde du patrimoine sépulcral (ASPS) lance un appel aux donateurs pour restaurer la tombe de Joseph‑Porphyre Pinchon (1871‑1953), « père » de Bécassine. Inhumé au cimetière Saint‑Acheul, l’artiste avait été promu officier de la Légion d’honneur en 1950. « Sa vie et son œuvre justifient pleinement que sa sépulture soit sauvée et transmise », insiste Pierre‑Louis Vasselle, pour l’ASPS.
24/10/2025, 17:59
La dessinatrice Katia Even vient de lancer une nouvelle campagne participative via Ulule pour sa bande dessinée Le petit derrière de l'histoire (Tabou) : pour chaque ami parrainé via le mail pré-rédigé, vous pouvez obtenir des cadeaux, à savoir un tapis de souris après 5 parrains, et surtout un sextoy après 10 parrains. Une initiative osée qui associe bande dessinée, humour et marketing à hauteur de campagne.
20/10/2025, 14:13
Le dernier rebondissement en date dans le monde de l’édition nous vient du royaume improbable des condiments. Jennifer L. Armentrout, figure du romantasy, s’est associée à la marque Hellmann’s pour proposer une édition limitée de son roman The Primal of Blood and Bone imprimée à l’encre infusée à l’ail. Une première. Et certainement une dernière.
18/10/2025, 11:20
La légende de Bangor, Maine – pardon, l’écrivain culte – Stephen King, est entrée dans une zone à la fois inquiétante et fascinante : « À mon âge, on n’est plus sous garantie. On ne peut rien tenir pour acquis. » Le roi de l'horreur joue-t-il à faire peur ?
18/10/2025, 10:09
Le Conseil de Paris a voté en juillet 2025 la pose d’une plaque commémorative sur la façade du 15, rue Didot (Paris 14e), où vécut Jean-Luc Lagarce (1957-1995). La plaque a été dévoilée le 16 octobre. L’hommage inscrit dans la pierre le parcours d’un auteur, metteur en scène et directeur de troupe devenu figure majeure du théâtre contemporain.
17/10/2025, 18:17
À l’initiative de l’association Les amis d’Ismail Kadaré, le Conseil de Paris a voté, le 9 octobre dernier, l’apposition d’une plaque commémorative au 63 boulevard Saint-Michel, où vécut l'écrivain albanais. Pour Mireille Clapot, présidente de l’association, il s'agit d'une nouvelle étape dans la reconnaissance française de l’auteur de Palais des rêves et du Général de l’armée morte, disparu en 2024.
14/10/2025, 13:59
Et si un vide-dressing avait lieu… dans une bibliothèque ? C’est le pari de Marie-Jeanne Pahud-Gétaz et Olivia Duruz, bibliothécaires à la Bibliothèque Jeunesse de Lausanne, qui organiseront cet événement ouvert à toutes et tous le mercredi 5 novembre, au milieu des rayonnages.
09/10/2025, 11:45
Pousser la porte — avec mille précautions — de la maison de Bill Roberts, dans le quartier de Rittenhouse Square à Philadelphie, c'est pénétrer dans ce que l’on appellerait un temple. Des livres partout : du sol au plafond, dans les couloirs, sur les escaliers, posés en piles instables.
03/10/2025, 14:50
Finaliste du Prix des Deux Magots 2025 avec son premier roman Il pleut sur la parade (Gallimard), Lucie-Anne Belgy s’impose déjà comme une voix singulière de la rentrée littéraire. Pour mieux la découvrir, nous lui avons proposé un questionnaire de Proust adapté à son univers.
03/10/2025, 10:00
Finaliste du Prix des Deux Magots 2025 pour son roman Voyage, voyage (Verticales), Victor Pouchet poursuit un travail littéraire où l’intime croise l’absurde, et où la mélancolie s’allie à la légèreté. Dans ce récit tendre et grave, il raconte la fuite d’un couple confronté à la perte d’un enfant, embarqué dans une odyssée dérisoire de musées insolites et de routes françaises.
02/10/2025, 10:00
Annoncé ce 1er octobre en grande pompe chez Fayard, le nouveau livre de Jordan Bardella sortira à la fin du mois. Voilà moins d’un an que Ce que je cherche, son premier ouvrage, était publié. La suite, Ce que veulent les Français, comblera les vides laissés dans le premier volume.
02/10/2025, 09:36
Sélectionné parmi les finalistes du Prix des Deux Magots 2025 pour son roman Le ciel est immense (JC Lattès), Feurat Alani s’est prêté au jeu d’un Questionnaire de Proust conçu spécialement en résonance avec son livre. Un moyen singulier de mieux découvrir l’écrivain et son univers.
01/10/2025, 10:00
Né à Libourne en 1944, mort dans l’oubli en 1993, Jean-Pierre Martinet reste l’un des écrivains les plus singuliers et les plus méconnus de la littérature française contemporaine. Aujourd’hui, une initiative portée par l’auteur bordelais Charles Garatynski entend faire sortir de l’ombre celui qui disait de lui : « Parti de rien, Martinet a accompli une trajectoire exemplaire : il est arrivé nulle part. »
30/09/2025, 18:13
En novembre 2019, Venise s’enfonçait sous 1,89 mètre d’eau, la deuxième plus haute marée de son histoire. Cinq ans plus tard, deux récits, artistique et technique, se répondent : l’un expose à Rimini des ouvrages devenus œuvres d’art, l’autre raconte à Bologne le sauvetage industriel de milliers de volumes. Ensemble, ils rappellent combien la littérature et la mémoire écrite incarnent une part essentielle de l’identité vénitienne.
30/09/2025, 12:07
Finaliste du Prix des Deux Magots 2025 pour Le monde est fatigué (Finitude), Joseph Incardona raconte Ève, performeuse « sirène » qui se produit dans les aquariums de malls et d’hôtels, amputée après un accident et lancée sur la piste du millionnaire responsable.
30/09/2025, 09:30
En Italie, Giampiero Mughini est un visage familier, qu’on retrouve depuis des décennies dans les talk-shows et autres émissions de débats, à tendance polémique. Cultivé et provocateur, le public le pensait inépuisable… jusqu’à ce que récemment, la maladie n’en fasse un paria sans le sou.
29/09/2025, 18:20
Dans cette petite ville américaine, un bras de fer inattendu se joue entre une église évangélique et la bibliothèque publique. Sur les bancs de la Reformation Church, on encourage les fidèles à emprunter certains ouvrages — et à ne jamais les retourner. Le motif ? Ces livres abordent des thématiques LGBTQ+, jugées « immorales » par les leaders de l’église. Pour la directrice de la bibliothèque, c’est tout simplement du vol. Pour les pasteurs, c’est un geste de désobéissance civile inspiré par la foi.
27/09/2025, 14:13
Lauréat du Prix du Roman Fnac 2025 pour Les Éléments (trad. Sophie Aslanides), John Boyne était notre invité pour un Questionnaire de Proust revisité. L'objectif était simple : répondre rapidement, simplement, facilement. « D’accord, j’aime bien ce genre de choses », nous a-t-il rétorqué du tac-au-tac.
22/09/2025, 13:31
Dans les boîtes aux lettres de Baltimore, cet été, ou sur les perrons, parfois trempés, des milliers d’exemplaires du même ouvrage mystérieux : The Great Controversy. Ni explication ni carte de remerciement : une couverture provocante, un titre intrigant – et... rien. L’initiative a provoqué un mélange de curiosité, d’irritation, de moqueries. Mais au-delà du bruit, elle révèle un étrange croisement entre prosélytisme religieux, marketing de masse et réception populaire dans une métropole moderne.
17/09/2025, 12:57
Le pitch est irrésistible : un jeu où l’on se bat… en composant une page de manga. The Fable: Manga Build Roguelike transpose le héros tueur à gages imaginé par Katsuhisa Minami dans une mécanique de “mise en page” ludique. Oui, dit comme ça, on a envie de tourner la page suivante.
14/09/2025, 09:00
À Katmandou, un vent de contestation souffle depuis le 8 septembre 2025. Ce ne sont pas seulement les slogans, les banderoles ou les affrontements avec la police qui attirent l’attention — c’est aussi un drapeau, étrange, inattendu, issu du manga avec pour star Monkey D. Luffy, qui incarne désormais l’insoumission des jeunes du pays.
13/09/2025, 08:57
Rachats, prises de participation, récupérations de catalogues et autres opérations capitalistiques, dans l'édition, peuvent perdre les plus attentifs des lecteurs. L'Association pour l’écologie du livre a commandé au dessinateur David Snug un « Cherche et trouve » du secteur de l'édition, principalement français. Alors, on joue ?
12/09/2025, 11:17
La Poste célébrera, le mercredi 8 octobre 2025, le 55ᵉ anniversaire de l’implantation de son imprimerie de timbres-poste à Boulazac (Dordogne) avec une émission spéciale : un bloc de quatre timbres, quatre collectors thématiques, deux entiers postaux… et même deux puzzles pour les amateurs d’iconographie postale.
11/09/2025, 16:51
Célébrer la lecture, où que l’on se trouve sur la planète : le projet a quelque chose d’un grand rêve. Ce 11 octobre, rendez-vous est donné, à 11 h précises — selon votre fuseau horaire — pour une grande séance de lecture, durant 25 minutes.
09/09/2025, 15:28
Conçue comme « un lien entre l'imaginaire au quotidien », une « métrothèque » a été inaugurée, ce 4 septembre, au sein de la station Kondratowicza, à Varsovie, en Pologne. Ce lieu à l'allure futuriste propose 16.000 ouvrages à emprunter, mais aussi des espaces de travail et de lecture, ou encore une installation de culture hydroponique.
09/09/2025, 12:20
Une image vaut mille mots, dit-on. Ici, ce sont des loups perchés sur des piles de livres, ou des chats vaguement inquiétants, qui ont provoqué l’émeute numérique. Le motif ? L’utilisation d’outils créatifs assistés par intelligence artificielle pour illustrer des T-shirts et autres objets promotionnels signés Powell’s Books. Même si, officiellement, c’est bel et bien un artiste local aux commandes, le soupçon plane — et avec lui, une envolée de critiques, de la part de clients perplexes… et de la section syndicale.
07/09/2025, 10:24
On le connaissait en mécène pour les bibliothèques et les librairies américaines. James Patterson s'offre une nouvelle casquette de protecteur des arts, des lettres et des personnes qui écrivent en frappant fort. Il lance ainsi Go Finish Your Book, initiative dotée de 50.000 $... pour aider à ne pas se soucier des questions d'argent, durant la période de création. Charmant ?
05/09/2025, 15:33
Commenter cet article