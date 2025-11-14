Ken Follett, désormais citoyen français

Dès mars 2021, via la Fondation du patrimoine, il a annoncé qu’il reverserait l’intégralité des droits d’auteur de son livre Notre-Dame à la restauration d’un édifice historique français, la Cathédrale Saint‑Samson de Dol‑de‑Bretagne, à laquelle un don de 148.000 € a été consacré.

Par ailleurs, la Bretagne n’est pas pour lui une simple destination touristique. Cette générosité rejoint sa passion pour les cathédrales gothiques — thème central de son best-seller Les Piliers de la Terre — et traduit une volonté d’engagement envers le patrimoine français.

Ken Follett est l’un des écrivains les plus populaires de la littérature mondiale contemporaine. Habitué des fresques historiques spectaculaires, il a publié trente-six livres qui se sont écoulés à plus de 188 millions d’exemplaires. Son œuvre la plus célèbre reste Les Piliers de la Terre, paru en 1989, un roman devenu phénomène international.

Ce succès marque le début de la vaste saga Kingsbridge, poursuivie avec Un monde sans fin, Une colonne de feu, Le Crépuscule et l’Aube et Les Armes de la lumière. L’ensemble de cette saga médiévale et renaissante a séduit plus de 54 millions de lecteurs dans le monde, installant l'auteur comme une référence incontournable du roman historique.

Son livre, Le Cercle des jours, traduit par Christel Gaillard-Paris, Odile Demange, Renaud Morin et Pierre Reignier, est paru le 25 septembre 2025 chez Robert Laffont. Il s'est écoulé à 63.684 exemplaires, selon Edistat.

