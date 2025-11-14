Aller au-delà de la bouffe” : les confidences inattendues de Pierre Gagnaire

L’émotion comme point d’ancrage

Dès les premières minutes, Pierre Gagnaire a rappelé ce qui fut pour lui une révélation fondatrice : l’irruption des mots dans l’univers de la cuisine. Il confie ainsi avoir été marqué par des journalistes capables de « mettre des mots sur des émotions à table » et d’éclairer autrement le travail des chefs.

Cette rencontre entre cuisine et langage lui a permis de percevoir son métier comme un champ infini d’expression, un espace presque artistique. Dans un souffle, il ajoute : « Je rêvais mes plats… la cuisine, je la rêve avant de la faire ». Une phrase qui éclaire tout son parcours, entre intuition, liberté et ancrage dans l’air du temps.

Cette liberté, il la place au cœur de son évolution : une cuisine « plus ouverte », capable d’absorber des influences diverses, un terrain où l’on s’engouffre parce que la vie pousse dans ce sens. Et lorsque Gagnaire parle de créativité, il ne s’entoure d’aucune mystique : « Je ne suis pas un grand technicien », dit-il avec une humilité désarmante.

Sa force, affirme-t-il, réside dans une capacité à associer des éléments qui ne devraient pas fonctionner ensemble, à condition de rester concentré, rigoureux, fidèle à ce qui fait la singularité d’un chef.

Brillat-Savarin et la philosophie du goût

Face à lui, Jean-Robert Pitte a replacé la gastronomie dans une histoire longue, remontant jusqu’à la renaissance du terme au XVIIIᵉ siècle. Il rappelle que Brillat-Savarin, dans sa Physiologie du goût, érigeait le plaisir en principe fondamental, bien avant la santé ou l’hygiène. Pour lui, la gastronomie n’est pas une affaire d’élitisme : elle commence dès l’œuf à la coque du matin, pour peu que l’on prenne soin de ce que l’on fait.

Il insiste sur l’importance de l’organisation du repas à la française, capable d’orchestrer les mets comme une véritable composition symphonique. Et lorsqu’il évoque les accords mets-vins, son regard s’éclaire : « Un vin peut devenir symphonique avec un plat, c’est une invention extraordinaire ». La gastronomie devient alors une science sensible, un art structuré, mais jamais figé.

Ulysse, Cyrano et les chemins du plaisir

Au cœur de cette rencontre, Antoine Cristau présente l’album Ulysse et Cyrano, coécrit avec Xavier Dorison (éditions Casterman). L’œuvre plonge dans les années 1950, période choisie pour ses tensions sociales et morales, un contexte propice au drame et à la question du choix.

Ulysse, héritier d’un empire familial, découvre auprès d’un chef discret, Cyrano, la puissance du plaisir culinaire. Leur maxime, « In voluptate veritas », dit tout : la vérité s’atteint par la joie de cuisiner, par l’assiette qui rassemble.

Le scénariste insiste sur la sincérité qui doit guider ces trajectoires parallèles : l’essentiel n’est pas la modernité ou la tradition, mais l’intention. « Il y a plusieurs manières d’être authentique », explique-t-il. C’est dans cette tension féconde que le récit trouve son souffle.

Dessiner le goût : la générosité comme moteur

Stéphane Servain, au dessin, revient sur la difficulté de représenter des plats dont le lecteur ne peut percevoir ni l’odeur ni la saveur. Son défi : transmettre une sensation de générosité, donner vie à des mets qui deviennent presque iconiques.

Stéphane Servain et Antoine Cristau

Il évoque les limites du médium, mais aussi la jubilation de réussir à faire ressentir au lecteur que les personnages aiment ce qu’ils préparent. « On veut que le plaisir circule, y compris dans le dessin », dit-il. Cette approche rejoint celle des chefs : provoquer l’envie, créer un élan de partage même à travers la fiction.

Étoiles, injustices et endurance

Le moment le plus vibrant de la rencontre demeure sans doute la réflexion de Pierre Gagnaire sur les étoiles Michelin. Il reprend, avec gravité, une phrase attribuée à Alain Ducasse : « On peut vivre sans, mais avec c’est mieux ».

Pour lui, les étoiles sont un « mal nécessaire », un repère social plus qu’un aboutissement personnel. Il raconte sans détour sa faillite de 1996 à Saint-Étienne, les soupçons injustes, les enquêtes, la douleur d’une remise en cause totale. Et pourtant, il dit n’avoir « jamais cessé de travailler », convaincu que seule la durée confère une légitimité réelle.

À ses yeux, les classements et les jugements ne reflètent jamais totalement la valeur d’un chef. Ce qui importe, c’est de continuer à faire, à durer, à maintenir vivante la flamme du métier.

La jeunesse, la transmission et l’avenir

Interrogé sur la nouvelle génération, Gagnaire esquisse un portrait lucide : il y a des « feignants », des « fumistes », mais aussi des « gamins superbes ». Rien n’a vraiment changé, dit-il, si ce n’est l’envie d’équilibrer vie personnelle et passion — deux forces souvent incompatibles lorsqu’on vise l’excellence.

Jean-Robert Pitte, de son côté, s’inquiète de la disparition progressive d’une cuisine quotidienne véritablement faite maison, remplacée par des plats assemblés. Il rappelle avec force que la gastronomie n’est pas un luxe : « C’est du quotidien, et c’est accessible quand on apprend à cuisiner. »

Antoine Cristau évoque même une étude : à apport calorique égal, un groupe ayant mangé des plats préparés prend du poids, tandis que ceux qui cuisinent ne grossissent pas. Un plaidoyer pour la pédagogie culinaire, simple et concret.

Responsabilité sociale et mémoire

En conclusion, Pierre Gagnaire livre un témoignage plus intime. Il raconte l’image, restée gravée dans son esprit, d’une mère du Biafra mourant de faim qu’il avait vue adolescent dans un magazine catholique. Cette vision l’a rendu attentif, presque obsédé, à la rareté des ressources, à la nécessité de cuisiner en conscience. « La façon dont tu cuisines doit aller au-delà de la bouffe », confie-t-il.

Il parle aussi de ceux qu’il croise aujourd’hui, qu’il s’agisse des jeunes en difficulté ou des personnes précarisées. À ses yeux, la gastronomie n’est pas un monde à part : elle a sa part de responsabilité, même infime, dans la construction d’un monde plus juste.

