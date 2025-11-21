La gamification de la culture : du roman interactif aux jeux d’argent en ligne

Le 21/11/2025 à 09:23 par Publicommuniqué
0 Réactions | 9 Partages
Publié le :
21/11/2025 à 09:23
0
Commentaires
9
Partages
L’idée d’intégrer des éléments de jeu dans des œuvres culturelles n’est pas nouvelle, mais elle a pris une ampleur inédite avec le numérique. Dès les années 1980, des auteurs comme Douglas Adams, avec The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (Le Guide du voyageur galactique), expérimentaient des récits interactifs sur support informatique. Aujourd’hui, des plateformes comme Twine ou des applications mobiles permettent à quiconque de créer des histoires dont le déroulement dépend des choix du lecteur. Ces œuvres, souvent qualifiées de « livres dont vous êtes le héros » numériques, connaissent un succès grandissant, notamment auprès des publics en quête d’immersion.
Prenons l’exemple de "Bandersnatch", un épisode interactif de la série Black Mirror diffusé par Netflix en 2018. Ici, le spectateur est invité à prendre des décisions pour le personnage principal, influençant ainsi le cours de l’histoire. Cette expérience, saluée par la critique, a démontré que la gamification pouvait enrichir la narration, tout en posant des questions sur la liberté du choix et la responsabilité du spectateur. Le succès de Bandersnatch a ouvert la voie à d’autres projets similaires, confirmant l’appétit du public pour des récits participatifs.
Pourtant, la gamification ne se limite pas aux œuvres narratives. Elle s’étend aussi à des domaines moins attendus, comme les jeux d’argent en ligne. Au Canada, par exemple, certaines plateformes intègrent désormais des éléments de storytelling et de progression, transformant l’expérience de jeu en une aventure personnalisée. C'est ce qu'on retrouve par exemple sur un casino en ligne en argent réel au Canada sélectionné par casinoenligne.ca. Ces innovations illustrent la volonté de rendre chaque interaction plus engageante, quitte à brouiller les frontières entre divertissement et dépendance. C’est pourquoi les casinos canadiens mettent l’accent sur le jeu responsable afin de mettre en garde contre les comportements addictifs.
Les musées et les centres culturels ne sont pas en reste. Depuis quelques années, des institutions comme le Louvre ou le Musée des Confluences à Lyon proposent des parcours ludiques, souvent destinés aux familles, mais de plus en plus appréciés des adultes. Ces initiatives, qui mêlent énigmes, défis et exploration, visent à rendre la culture plus accessible et attrayante.
En 2019, le Musée d’Orsay a lancé une application permettant aux visiteurs de résoudre des énigmes tout en découvrant les œuvres exposées. Cette approche, inspirée des escape games, a séduit un public varié, prouvant que la gamification pouvait aussi servir un objectif pédagogique. Selon une étude publiée par le ministère de la Culture en 2022, les visites ludiques augmentent de 30 % le temps passé dans les musées et améliorent significativement la mémorisation des informations.
Le secteur de la formation continue et de l’autoformation a également adopté la gamification. Des plateformes comme Duolingo ou Memrise transforment l’acquisition de nouvelles compétences en une série de défis et de récompenses. Ces outils, utilisés par des millions de personnes à travers le monde, démontrent que le jeu peut être un levier puissant pour la motivation et l’engagement.
En France, des formateurs et des entreprises intègrent de plus en plus ces méthodes dans leurs programmes, notamment pour l’apprentissage des langues ou le développement de compétences professionnelles. Une enquête menée par l’Université de Paris en 2023 révèle que 78 % des utilisateurs interrogés déclarent préférer les parcours incluant des éléments ludiques, soulignant ainsi l’efficacité de cette approche.
Cependant, la gamification n’est pas sans poser de questions. Certains critiques, comme le philosophe Bernard Stiegler, mettaient en garde contre une société où tout deviendrait jeu, au risque de perdre de vue les enjeux réels. La frontière entre engagement et manipulation peut parfois sembler ténue, notamment dans le domaine des jeux d’argent en ligne, où les mécaniques de récompense peuvent favoriser des comportements addictifs.
En 2021, une étude de l’Université de Montréal a montré que les plateformes de jeux en ligne utilisant des techniques de gamification augmentaient significativement le temps de jeu et les dépenses des utilisateurs. Ces résultats ont conduit plusieurs pays, dont la France et le Canada, à renforcer leur réglementation pour protéger les joueurs les plus vulnérables.
La gamification de la culture semble désormais inéluctable. Que ce soit à travers des livres interactifs, des expositions ludiques ou des applications de formation, elle transforme notre rapport aux savoirs et aux œuvres. Cette évolution, porteuse d’opportunités, invite aussi à la vigilance, afin que le jeu reste un outil au service de la culture, et non l’inverse.
Reste à savoir si cette tendance, en constante expansion, parviendra à concilier innovation et éthique, pour offrir des expériences enrichissantes sans tomber dans les excès. Une chose est sûre : la culture de demain se jouera, au sens propre comme au figuré.
Crédits illustration Pexels CC 0
Par Publicommuniqué
Contact :
Plus d'articles sur le même thème
Quelques heures à peine après l’assassinat de Charlie Kirk, figure de la droite radicale américaine, des ouvrages aux titres sensationnalistes étaient déjà visibles sur Amazon. Problème : certains semblaient avoir été publiés… avant la fusillade. De quoi alimenter une pluie de spéculations en ligne sur un scénario orchestré.
18/09/2025, 10:39
Rencontre au sommet, catégorie best-seller, dans les librairies : d’un côté, le Britannique Ken Follett qui s’intéresse à la construction de Stonehenge. Face à lui, Dan Brown, pour le sixième tome des aventures de Robert Langdon. Deux titres que les libraires de Kobo ne veulent surtout pas manquer…
10/09/2025, 10:21
Le soleil, une terrasse, et une liseuse à portée de main : l’été est la saison idéale pour se plonger dans un bon roman. Kobo et ses libraires ont sélectionné deux titres forts pour accompagner vos vacances : Angélique de Guillaume Musso, polar psychologique aux allures de puzzle, et Les Renaissances d’Agnès Martin-Lugand, plongée sensible au cœur de Florence et des chemins de la résilience. Deux lectures complémentaires, à glisser sans hésiter dans votre Kobo Clara.
19/08/2025, 16:25
Avec Gemini Storybook, Google propose une nouvelle lecture du rituel du coucher : ce n’est pas seulement un outil, c’est un compagnon créatif. Il nous donne la possibilité d’inventer chaque soir une histoire nouvelle, unique, touchante — tout en gardant le contrôle et l'intimité de ce moment fragile et précieux.
07/08/2025, 14:18
WeTransfer a suscité l’inquiétude en juillet 2025 après une mise à jour de ses conditions laissant entendre que les fichiers pourraient servir à entraîner des intelligences artificielles. L’entreprise a rapidement corrigé le tir, affirmant ne pas utiliser les contenus des utilisateurs pour du machine learning. Voici une sélection de cinq outils tout à fait substituables...
16/07/2025, 14:39
Librinova et Les Nouveaux Éditeurs nouent un partenariat stratégique pour mieux comprendre le rôle de l'IA dans le processus d’écriture. Depuis plusieurs mois, la plateforme d’auto-édition équipe progressivement les maisons du groupe dirigé par Arnaud Nourry avec son outil de gestion de manuscrits, intégrant un module de détection des contenus générés ou assistés par IA.
08/07/2025, 11:11
Du sable chaud, l’éclat du soleil, le parfum salé de l’océan : bientôt, tout vous invitera à décrocher. Les vagues murmurent, les pages se tournent. Loin des tracas quotidiens, place à l’évasion. En collaboration avec ActuaLitté, les libraires de Kobo ont préparé une sélection idéale pour accompagner les journées en bord de mer. Les valises attendent déjà. Cap sur la plage… et sur de belles histoires.
07/07/2025, 10:37
Le livre numérique poursuit sa mutation. Les données publiées par le Syndicat national de l’édition pour l’année 2024 révèlent un marché en légère baisse globale, porté par des dynamiques contrastées selon les secteurs éditoriaux.
26/06/2025, 10:29
Au commencement était la parole, qui depuis quelques années est devenue mots sur nos écrans. Fondateur de l’application Fiole, offrant une solution de lecture et d'écriture, Quentin Griffon revient dans une série d’articles sur l’évolution des usages. Et la volonté des usagers.
22/04/2025, 15:08
Quand on vient de publier un livre, il est très important de communiquer autour de cette sortie. Si l’on est un auteur reconnu dans une grande maison, il n’y a pas trop d’inquiétude à avoir. En revanche, lorsqu’on est un nouveau venu, il faut chercher à se distinguer.
11/04/2025, 17:46
C’est la fin d’année, l’heure des rétrospectives a sonné. Après les Wrapped de Spotify et My Deezer Year, les plateformes de lecture numérique entrent dans la danse. Rakuten Kobo nous livre son rapport annuel : le bilan littéraire de 2024 est là. Quels livres, genres et habitudes en ressortent ?
20/12/2024, 13:24
A l’origine publié en 2008, l’ouvrage avait connu un certain succès, avec une adaptation à la télévision par Emmanuelle Bercot. L’intrigue est simple, c’est l’histoire d’une étudiante qui bascule progressivement dans la prostitution alors même qu’elle ne cherchait au départ qu’un moyen de subvenir à ses besoins.
10/12/2024, 16:58
Dans son baromètre de la consommation des contenus culturels et sportifs dématérialisés, publié en cette fin d'année 2024, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) relève un intérêt toujours aussi modéré pour le livre numérique et le livre audio numérique, en France. Côté usages, le smartphone reste plébiscité pour lire.
02/12/2024, 11:49
Entre Vladimir Poutine d’un côté et Donal Trump de l’autre, on espère toujours un peu de calme entre les deux territoires. Mais le chaos gagne du terrain. Avec un tirage annoncé à 150.000 exemplaires, les Mémoires de Jordan Bardella, parus ce 9 novembre chez Fayard, a fini par dépasser les ventes (hebdomadaires) du prix Goncourt de Kamel Daoud. Et attire logiquement l'attention des pirates.
23/11/2024, 13:26
En 2017, le Metropolitan Museum of Art (Met) de New York rendait accessible plus de 140.000 oeuvres numérisées, issues de ses collections. Cette fois, l'institution met à disposition des internautes plus de 1700 titres, publiés par le Metropolitan Museum of Art : beaux livres, guides de musée, ou encore des périodiques des dernières décennies.
07/11/2024, 17:02
Le réseau de lecteurs Babelio vient d’ajouter quelque 20.000 podcasts, découlant de 200 émissions littéraires, proposées sur Spotify. Tous les genres sont présents, assure-t-on, de la littérature, au comics, en passant par la BD, le manga, la poésie, la littérature jeunesse, la romance, et on en passe et on en oublie…
22/10/2024, 19:00
KoboLecture - L'été touche à sa fin et avec lui les vacances, mais heureusement pas le plaisir de lire. Rakuten Kobo a justement sorti de nouvelles liseuses hautes en couleurs et idéales pour reprendre ses lectures dans les transports ou chez soi. En partenariat avec leurs libraires, ActuaLitté a établi une sélection de titres spécialement choisis pour « pigmenter » la saison, à découvrir sur les nouveaux écrans couleur des liseuses Kobo.
27/08/2024, 11:56
Si vous pensez que les cybercriminels se désintéressent des liseuses pour se concentrer uniquement sur les ordinateurs, tablettes et smartphones, vous avez tort. Les amateurs de livres sont également des victimes potentielles des pirates, car ces machines, quelle que soit leur marque, contiennent des informations précieuses, et pas simplement une collection d'ouvrages...
07/08/2024, 16:00
KoboLecture - Alors que l'été nous ouvre ses portes et rajoute des couleurs vives dans notre quotidien, Rakuten Kobo suit le mouvement avec de nouvelles liseuses hautes en couleurs. Pour l'occasion, en collaboration avec les libraires de Kobo, ils ont établi avec ActuaLitté une sélection de livres. Des ouvrages spécialement choisis pour “pigmenter” la saison à découvrir sur les nouveaux écrans couleur des liseuses Kobo.
02/08/2024, 14:45
KoboLecture - Alors que l'été nous ouvre ses portes et ajoute des couleurs vives dans notre quotidien, Rakuten Kobo suit le mouvement avec de nouvelles liseuses hautes en couleurs. Pour l'occasion, en collaboration avec eux, les libraires de Kobo ont établi avec ActuaLitté une sélection de livres. Des ouvrages spécialement choisis pour “pigmenter” la saison à découvrir sur les nouveaux écrans couleur des liseuses Kobo.
22/07/2024, 09:21
Quand au détour d’une visite de notre site, un lecteur manque de s’étouffer en découvrant le visage du dictateur allemand, il prend son plus beau clavier pour nous écrire. Et partage avec nous son étonnement de tomber nez à nez avec ce type de publicité…
17/07/2024, 17:28
KoboLecture - Alors que l'été nous ouvre ses portes et rajoute des couleurs vives dans notre quotidien, Rakuten Kobo suit le mouvement avec de nouvelles liseuses hautes en couleurs. Pour l'occasion, en collaboration avec eux, les libraires de Kobo ont établi avec ActuaLitté une sélection de livres. Des ouvrages spécialement choisis pour “pigmenter” la saison à découvrir sur les nouveaux écrans couleur des liseuses Kobo.
05/07/2024, 09:17
Avec 283 millions € de chiffre d’affaires, le livre numérique (n’incluant pas le format Audiolivre) recule de 0,77 % en regard de 2022, indique le Syndicat national de l’édition. Si le segment Professionnel et Universitaire reste le plus important avec 44,52 % des ventes, la littérature connaît la plus forte progression.
27/06/2024, 16:30
Fort de la première communauté de lecteurs francophones et de plusieurs millions de métadonnées bibliographiques, Babelio a mis au point l'algorithme de recommandation de lecture le plus performant du marché. D'abord destiné aux utilisateurs du site, cet outil est aujourd'hui accessible sur Place des Libraires, le portail édité par Tite Live qui regroupe 1120 librairies indépendantes.
22/03/2024, 14:37
Olga Tokarczuk, lauréate du prix Nobel de littérature en 2019, surprend une fois de plus en explorant de manière originale la connexion entre la littérature et les jeux vidéo. Cette rencontre improbable offre un regard fascinant sur la créativité de l'écrivaine polonaise et la façon dont elle embrasse les nouveaux médias.
28/02/2024, 11:17
Quoi de plus plaisant que d’offrir et de recevoir des livres ? Assurément rien ne peut dépasser la joie d’envoyer et de recevoir des histoires qui nous entraînent dans des univers imaginaires tout en pensant à la personne qui a choisi l’ouvrage et qui l’a tendrement emballé avant de l’envoyer à son destinataire.
12/02/2024, 10:17
Depuis sa mise en œuvre en 2002 par la Bibliothèque nationale de France (BnF), l'initiative de dépôt légal du web a atteint, en 2023, un jalon, en dépassant le cap des 2 pétaoctets de données, soit 2000 téraoctets – et 4,4 milliards d'adresses web archivées. En outre, près de 1,9 milliard d'adresses Skyblogs et pages personnelles Orange, fermés durant l'été ont été ajoutés cette même année.
03/02/2024, 15:47
OpenAI donne ses conseils de formulation de questions, divisés en six stratégies pour obtenir de meilleurs résultats des modèles de langage IA et de ChatGPT. Les stratégies comprennent la fourniture d'instructions claires, la présentation de textes de référence, la décomposition des tâches complexes en sous-tâches, laisser le temps au modèle de « réfléchir », l'utilisation d'outils externes et la réalisation d'évaluations ciblées.
28/12/2023, 17:05
La fin d'année est l'occasion pour de nombreuses plateformes de dévoiler les habitudes de consommation de ses utilisateurs. Spotify Wrapped ou My Deezer Year ont un franc succès chez les auditeurs de musique. Mais les applications de lecture, Rakuten Kobo en tête, jouent aussi le jeu.
06/12/2023, 16:39
KoboLecture - La magie des fêtes de fin d'année apporte son lot de moments chaleureux passés au coin du feu. En partenariat avec ActuaLitté, les libraires de Kobo ont soigneusement sélectionné des romans pour se plonger dans de nouvelles aventures littéraires, découvrir des mondes lointains et vivre des histoires captivantes... pour enrichir vos fêtes.
23/11/2023, 14:28
Nouvelle égérie des éditeurs, TikTok et son hashtag Booktok vrillent les esprits : solution marketing présentée comme idéale pour toucher des préados aux jeunes adultes, cet outil s’avère en réalité nuisible, affirme Amnesty International. Emboîtant le pas à une récente étude, la Commission européenne elle-même réclame des gages, y compris à YouTube. Avec une certaine urgence pour ces plateformes…
14/11/2023, 12:40
Application de lecture dédiée aux univers graphiques japonais, Mangas.io dispose aujourd’hui de quelque 230 séries et plus de 1000 tomes. Un catalogue qui compte 19 éditeurs français et six de plus à travers le monde. Et la société frappe fort, annonçant tout à la fois qu’elle s’installe dans les TGV Inoui de la SNCF et dans le Monopoly édition que lance McDo.
17/10/2023, 17:28
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), agence chargée de soutenir la protection et l’application des droits de propriété intellectuelle, fait état d'une hausse du piratage des manifestations sportives et des mangas en 2022. Si les accès illicites ont connu une remarquable tendance à la baisse ces dernières années, elle s'inverse, pour certains contenus... Dont les livres.
26/09/2023, 10:18
Depuis la disparition de l'association BrailleNet en 2022, les Rencontres nationales du livre accessible avaient subi le même sort. Heureusement, en 2023, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France, en partenariat avec l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (l'Enssib), relance la machine avec une journée Accès au Livre et à la Lecture Inclusive, le 20 octobre 2023.
21/09/2023, 16:56
KoboLecture - La rentrée littéraire a commencé voilà plus d'un mois, et une envie de liberté, de vacances et d'aventures nous reprend... En partenariat avec ActuaLitté, les libraires de Kobo ont soigneusement sélectionné des romans qui, à défaut de nous faire quitter le travail pour partir à l'autre bout du monde, redonneront le goût au voyage.
20/09/2023, 15:37
Autres articles de la rubrique Numérique
La Bibliothèque nationale de la Diète japonaise (NDL) vient de livrer une annonce qui a fait froncer quelques sourcils — et suscité un petit tremblement dans le monde de l’édition et des bibliothèques. Le 11 novembre, elle a publié un communiqué pointant une intrusion dans un système en cours de développement, « par le biais d’un prestataire externe ».
22/11/2025, 08:05
La multinationale chinoise Shein, basée à Singapour, déploie une offre de livres d'occasion sur sa plateforme américaine, en partenariat avec la société locale Alibris. Environ 100.000 références sont annoncées, dont des manuels scolaires, particulièrement onéreux de l'autre côté de l'Atlantique.
17/11/2025, 09:52
La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), organisme de gestion collective, assigne la plateforme TikTok en référé devant le Tribunal judiciaire de Paris. La SACD demande réparation du préjudice subi par les auteurs et autrices des œuvres exploitées ou représentées sur la plateforme, sans autorisation ni « contreparties acceptables ».
13/11/2025, 10:39
À Blois, le 11 octobre, Cécile Deniard a posé très concrètement la question de la « traductibilité » des textes d’histoire par l’intelligence artificielle. À Paris, le 30 septembre, jour de la Saint-Jérôme, Samuel Sfez, président de l’ATLF, a porté, avec ses camarades, une alerte plus générale sur l’IA et le métier de traducteur, entre qualité, responsabilité et rémunération. Sur les réseaux, Edmond Tourriol, traducteur de bande dessinées, scénariste et entrepreneur, défend une approche pragmatique et concurrentielle. Trois scènes, trois focales, un même nœud : qu’attend-on d’une traduction quand la machine s’invite dans la chaîne du livre.
07/11/2025, 16:54
Amazon inaugure Kindle Translate, un nouvel outil intégré à son écosystème Kindle Direct Publishing (KDP). En bêta et réservé à des auteurs sélectionnés pour le moment, il traduit automatiquement un ebook, permet de choisir la langue, de fixer le prix et de mettre en vente le titre en quelques jours. Pour l’instant, les traductions sont possibles entre l’anglais et l’espagnol, et de l’allemand vers l’anglais. Les livres ainsi produits seront clairement signalés par un label « Kindle Translate » et passeront par un contrôle automatique de la traduction, avant publication.
07/11/2025, 13:06
Le 5 novembre 2025, l’Assemblée nationale a voté la clarification du dialogue social et l’organisation d’élections professionnelles pour les artistes-auteurs au sein de leur régime de sécurité sociale. Ce vote historique — adopté par 186 voix contre 72 — marque une étape majeure vers la reconnaissance du scandale Agessa et la reprise en main du régime social par les bénéficiaires eux-mêmes.
06/11/2025, 17:31
La marque lyonnaise Vivlio souffle ses bougies, 5 ans déjà et, pour fêter ça, un cadeau inattendu : une liseuse collector baptisée Vivlio One, proposée à 84,99 €. Fabriquée en 3000 exemplaires uniquement, cette édition limitée entend rendre hommage à l’esprit d’origine de l’entreprise : une lecture numérique ouverte, indépendante et accessible à tous.
05/11/2025, 14:50
L'« aire de jeux numérique » Kidjo, plateforme de diffusion de dessins animés et de vidéos éducatives, annonce la reprise du catalogue de Bloom, la radio des enfants. Au sein de celui-ci, des contes, des comptines et diverses émissions pour les enfants de 3 à 12 ans, qui viennent élargir le catalogue de Kidjo, une filiale du kiosque numérique Cafeyn.
04/11/2025, 10:04
Le 28 octobre, à Manhattan, le juge fédéral Sidney Stein a donné son feu vert à l’action collective menée par un groupe d’auteurs - parmi lesquels un certain George R.R. Martin. L’élément central retenu par le juge est un échange où ChatGPT esquisse le plan d’un roman postérieur à A Clash of Kings, divergent de sa suite, A Storm of Swords. Baptisé A Dance with Shadows, il poursuit l'œuvre de George R.R. Martin sans lui.
03/11/2025, 13:03
Un virage discret, mais significatif s’opère dans les bibliothèques scolaires : sous l’effet d’une nouvelle législation d’État, plusieurs districts ont recours à l’intelligence artificielle pour lister les livres autorisés aux élèves. La méthode s’inscrit dans le cadre du Senate Bill 13 (SB 13), adoptée par la 89ᵉ législature texane : elle impose aux conseils scolaires l’approbation systématique des acquisitions de livres.
01/11/2025, 15:28
Métadonnées, web des données, intelligence artificielle : la chaîne du livre entre dans une ère où la technique devient outil de médiation. Alors que les identifiants bibliographiques s’interconnectent et que les catalogues se transforment en graphes de connaissances, des projets comme Bibliosurf montrent comment l’automatisation et l’analyse de données peuvent renouveler la découverte, la critique et la circulation des œuvres littéraires en ligne.
30/10/2025, 17:08
Il compte parmi les personnalités les plus populaires chez DC Comics et les artistes les plus réputés. Jim Lee qui prend la parole sur la question de l’IA, adoptant une position très ferme, voilà qui donne envie d’écouter attentivement. Car les arts et l’humanité ne sauraient se laisser influencer par la machine, assure-t-il en substance.
30/10/2025, 10:55
Dans l’océan des millions d'ouvrages de titres disponibles, comment un livre trouve-t-il son lecteur ? Au-delà du texte et de la couverture, tout se joue désormais dans l’invisible : les métadonnées. Véritable carte d’identité numérique, elles déterminent la visibilité d’un ouvrage, son accessibilité et, souvent, sa chance d’exister.
22/10/2025, 16:41
Il était une fois — et c’était bien réel — l’ère où un auteur mettait des années à polir son manuscrit, peaufinait le style, peinait sur les relectures. Aujourd’hui, sur Amazon, on peut publier en un clin d’œil un livre généré par une intelligence artificielle, avec peu ou pas de contrôle éditorial. Et ça, dit-on, ça commence à poser problème.
19/10/2025, 09:15
Rakuten Kobo lève le voile sur la Télécommande Kobo, un nouvel accessoire conçu pour offrir une expérience de lecture mains libres et ininterrompue. Disponible en ligne et en magasin à partir du 4 novembre 2025, cette télécommande sans fil a pour vocation d'enrichir l’univers des liseuses Kobo.
14/10/2025, 11:55
Alors que l’audio jeunesse connaît une croissance rapide, Bayard Jeunesse et Gallimard Jeunesse, deux éditeurs française de premier plan du livre pour enfants, annoncent une collaboration sur BayaM, la plateforme numérique entièrement dédiée aux enfants de trois à dix ans.
09/10/2025, 12:35
Depuis quelques mois, le monde des liseuses Kindle est agité par une annonce qui pourrait modifier en profondeur les usages des lecteurs numériques. Amazon prévoit de supprimer, à partir du 26 février 2026, la fonctionnalité « Download & Transfer via USB ». Autrement dit, la possibilité de télécharger ses livres depuis son compte Amazon vers un ordinateur, puis de les transférer manuellement vers un Kindle via un câble USB.
07/10/2025, 14:30
Commandé par le ministère danois de la Culture, le rapport de l’Ekspertgruppe for ophavsret og kunstig intelligens, publié en septembre 2025, dresse un constat sans détour : les modèles d’intelligence artificielle, nourris de textes souvent protégés, bouleversent en profondeur la création et la diffusion culturelle. Parmi les secteurs scrutés, celui du livre apparaît comme l’un des plus exposés — et des plus symboliques — de cette mutation.
07/10/2025, 11:10
Dans l’univers feutré des gestionnaires d’ebooks, une nouvelle version de Calibre fait date : la version 8.11.1 introduit un onglet « Ask AI » au sein du panneau de dictionnaire du lecteur intégré. Désormais, l’utilisateur peut surligner un passage dans son livre numérique et poser une question à une IA — pour obtenir résumé, explication ou contexte — le tout sans quitter l’application.
01/10/2025, 17:15
Relai de croissance, secteur à explorer bien que coûteux si l'on souhaite travailler proprement : le livre audio a pris une place aussi importante dans les réflexions que l'ebook en son temps. Avec un ratio pour l'heure identique : beaucoup d'énergie, pour peu de retours financiers.
01/10/2025, 16:45
Créé pour distinguer celles et ceux qui œuvrent à rendre l’information accessible aux apprenants du monde entier, le Prix Internet Archive Hero Award sera décerné cette année à Sir Tim Berners-Lee, inventeur du World Wide Web, « dont le travail révolutionnaire a ouvert la porte à un monde connecté et a jeté les bases de notre histoire numérique commune ».
30/09/2025, 13:05
Le jeudi 25 septembre 2025, le juge fédéral de San Francisco William Alsup, magistrat senior du district nord de Californie, a donné son approbation préliminaire à un accord inédit conclu entre Anthropic, société à l'origine du modèle Claude, et les auteurs et éditeurs qui l’accusaient d’avoir siphonné illégalement des millions d’ouvrages pour entraîner ses systèmes. Elle versera un dédommagement d'au moins 1,5 milliard $, une somme qui pourrait augmenter si l’inventaire des titres piratés venait à s’allonger.
26/09/2025, 12:36
La question paraît simple – lire un livre ou l’écouter, est-ce équivalent ? – mais la littérature scientifique répond par des nuances. Plusieurs travaux montrent que lecture et écoute aboutissent globalement à une compréhension similaire, surtout pour des textes informatifs ou narratifs linéaires.
24/09/2025, 17:40
Le géant du livre audio Audible, filiale d’Amazon, se retrouve au centre d’une bataille juridique qui pourrait redéfinir les contours de l’abonnement numérique. Début septembre, la juge fédérale Tana Lin, siégeant à Seattle, a refusé de mettre un terme à une action collective visant la plateforme. L’affaire, initiée par un consommateur, Jonathon Hollis, porte sur la politique de crédits “périssables” d'Audible.
23/09/2025, 17:57
Il arrive désormais qu'un lecteur demande un livre à une bibliothèque qui cherche... et découvre qu’il n’existe pas. Pas un titre ancien au stock épuisé, non : une fiction pure, née des élucubrations d’une IA, des faux titres générés par la machine. Les “AI-hallucinated books” s’invitent dans le monde réel, avec un froncement de sourcil des professionnels de la documentation.
21/09/2025, 11:29
Installée dans la maison natale d'Albert Londres, à Vichy, la résidence de professionnalisation homonyme se déroule du 24 au 28 novembre, avec une dotation de 4000 €. Suite à un appel à candidatures, la première résidente est Jeanne Seignol, journaliste de la chaine YouTube « Jeannot se livre ».
19/09/2025, 13:01
Disney et Webtoon Entertainment ont annoncé un accord pour créer une nouvelle plateforme de bandes dessinées numériques réunissant, pour la première fois, plus de 35.000 titres issus de Marvel, Star Wars, Disney, Pixar et 20th Century Studios. D’après le communiqué de presse, ce service inédit proposera des décennies d’histoires sous un seul abonnement et sera construit et opéré par Webtoon.
18/09/2025, 15:06
Le retentissant procès intenté par des groupes d'édition américains à Internet Archive en cachait un autre, cette fois porté par des majors musicaux. Ces derniers reprochaient la diffusion sur la plateforme de titres numérisés à partir de 78 tours, sans autorisation des ayants droit. La procédure s'est conclue sur un accord à l'amiable, dont les conditions n'ont pas été précisées.
17/09/2025, 10:37
Lyvre, LA plateforme de lecture immersive, est un projet alliant le plaisir de la lecture aux multiples possibilités qu’offrent les autres médias et les technologies modernes. Sons, ambiances musicales, animations de texte ou encore arrière-plans, les créateurs agrémentent leurs récits, grâce à notre constructeur en ligne innovant, afin de proposer une totale immersion à leur public. L’objectif est de rassembler auteur.ices et lecteurs.ices autour de l’envie de donner un nouveau souffle à la lecture. Alors, rejoignez les pionniers de cette aventure dès maintenant !
16/09/2025, 10:05
L’ABC International Excellence Award for Accessible Publishing a récemment dévoilé ses lauréats. Parmi les finalistes, l’éditeur québécois Les 400 Coups a été salué pour son engagement en faveur de l’accessibilité : albums adaptés aux lecteurs dyslexiques, versions vidéo en langue des signes… Une reconnaissance qui salue une véritable transformation éditoriale.
11/09/2025, 12:02
Rakuten Kobo annonce l’arrivée d’une nouvelle déclinaison de sa liseuse couleur : la Kobo Clara Colour en blanc. Offrant toutes les fonctionnalités de la version noire, ce modèle entend, là-encore, associer confort de lecture, respect de l’environnement et design sobre. Cette liseuse légère s’adresse à ceux qui souhaitent découvrir la lecture numérique, remplacer un ancien modèle ou anticiper leurs achats pour les fêtes.
09/09/2025, 17:44
Un vent de fronde souffle sur Apple. En ce début septembre 2025, le géant au verger technologique verdoyant est confronté à une fronde inattendue : celle de deux auteurs américains, Grady Hendrix et Jennifer Roberson, qui l’accusent d’avoir utilisé leurs livres, sans crier gare ni autorisation, pour entraîner ses systèmes d’intelligence artificielle, notamment les modèles dits OpenELM et Apple Intelligence.
07/09/2025, 09:54
Iron Man s'en félicite. Anthropic, une startup spécialisée en IA, a proposé un accord financier vertigineux. 1,5 milliard de dollars seront versés à des auteurs qui l’accusaient d’avoir exploité illicitement leurs livres pour entraîner son chatbot Claude. S’il est approuvé par un juge fédéral, il deviendra ni plus ni moins le plus grand dédommagement jamais enregistré en matière de violation de droits d’auteur.
06/09/2025, 09:21
Quelques mois après les plaintes de Disney et Universal, un autre studio hollywoodien donne rendez-vous à Midjourney devant la justice. Warner Bros. Entertainment assure en effet que le programme d'intelligence artificielle générative contrevient au droit d'auteur en produisant et diffusant, entre autres, des représentations des super-héros les plus connus du catalogue DC Comics...
05/09/2025, 15:54
La question nous revient souvent : pourquoi n’avez-vous pas une application facilitant l’accès à ActuaLitté sur smartphone ou tablette ? Eh bien, c’est simple : pour ne pas subir les multiples contraintes et impératifs qu’imposent les plateformes. Pour autant, ActuaLitté sur appareil iOS ou Android, c'est tout de même possible, d'un simple geste.
05/09/2025, 12:35
Top ArticlesLa rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée
Commenter cet article