Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

La gamification de la culture : du roman interactif aux jeux d’argent en ligne

Depuis quelques années, la frontière entre divertissement et culture s’estompe sous l’effet d’un phénomène croissant : la gamification. 

Le 21/11/2025 à 09:23 par Publicommuniqué

|

Publié le :

21/11/2025 à 09:23

Publicommuniqué

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

L’idée d’intégrer des éléments de jeu dans des œuvres culturelles n’est pas nouvelle, mais elle a pris une ampleur inédite avec le numérique. Dès les années 1980, des auteurs comme Douglas Adams, avec The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (Le Guide du voyageur galactique), expérimentaient des récits interactifs sur support informatique. Aujourd’hui, des plateformes comme Twine ou des applications mobiles permettent à quiconque de créer des histoires dont le déroulement dépend des choix du lecteur. Ces œuvres, souvent qualifiées de « livres dont vous êtes le héros » numériques, connaissent un succès grandissant, notamment auprès des publics en quête d’immersion.

Prenons l’exemple de "Bandersnatch", un épisode interactif de la série Black Mirror diffusé par Netflix en 2018. Ici, le spectateur est invité à prendre des décisions pour le personnage principal, influençant ainsi le cours de l’histoire. Cette expérience, saluée par la critique, a démontré que la gamification pouvait enrichir la narration, tout en posant des questions sur la liberté du choix et la responsabilité du spectateur. Le succès de Bandersnatch a ouvert la voie à d’autres projets similaires, confirmant l’appétit du public pour des récits participatifs.

Pourtant, la gamification ne se limite pas aux œuvres narratives. Elle s’étend aussi à des domaines moins attendus, comme les jeux d’argent en ligne. Au Canada, par exemple, certaines plateformes intègrent désormais des éléments de storytelling et de progression, transformant l’expérience de jeu en une aventure personnalisée. C'est ce qu'on retrouve par exemple sur un casino en ligne en argent réel au Canada sélectionné par casinoenligne.ca. Ces innovations illustrent la volonté de rendre chaque interaction plus engageante, quitte à brouiller les frontières entre divertissement et dépendance. C’est pourquoi les casinos canadiens mettent l’accent sur le jeu responsable afin de mettre en garde contre les comportements addictifs.

L’exposition comme terrain de jeu

Les musées et les centres culturels ne sont pas en reste. Depuis quelques années, des institutions comme le Louvre ou le Musée des Confluences à Lyon proposent des parcours ludiques, souvent destinés aux familles, mais de plus en plus appréciés des adultes. Ces initiatives, qui mêlent énigmes, défis et exploration, visent à rendre la culture plus accessible et attrayante.

En 2019, le Musée d’Orsay a lancé une application permettant aux visiteurs de résoudre des énigmes tout en découvrant les œuvres exposées. Cette approche, inspirée des escape games, a séduit un public varié, prouvant que la gamification pouvait aussi servir un objectif pédagogique. Selon une étude publiée par le ministère de la Culture en 2022, les visites ludiques augmentent de 30 % le temps passé dans les musées et améliorent significativement la mémorisation des informations.

L’apprentissage par le jeu

Le secteur de la formation continue et de l’autoformation a également adopté la gamification. Des plateformes comme Duolingo ou Memrise transforment l’acquisition de nouvelles compétences en une série de défis et de récompenses. Ces outils, utilisés par des millions de personnes à travers le monde, démontrent que le jeu peut être un levier puissant pour la motivation et l’engagement.

En France, des formateurs et des entreprises intègrent de plus en plus ces méthodes dans leurs programmes, notamment pour l’apprentissage des langues ou le développement de compétences professionnelles. Une enquête menée par l’Université de Paris en 2023 révèle que 78 % des utilisateurs interrogés déclarent préférer les parcours incluant des éléments ludiques, soulignant ainsi l’efficacité de cette approche.

Les limites et les risques

Cependant, la gamification n’est pas sans poser de questions. Certains critiques, comme le philosophe Bernard Stiegler, mettaient en garde contre une société où tout deviendrait jeu, au risque de perdre de vue les enjeux réels. La frontière entre engagement et manipulation peut parfois sembler ténue, notamment dans le domaine des jeux d’argent en ligne, où les mécaniques de récompense peuvent favoriser des comportements addictifs.

En 2021, une étude de l’Université de Montréal a montré que les plateformes de jeux en ligne utilisant des techniques de gamification augmentaient significativement le temps de jeu et les dépenses des utilisateurs. Ces résultats ont conduit plusieurs pays, dont la France et le Canada, à renforcer leur réglementation pour protéger les joueurs les plus vulnérables.

Vers une culture toujours plus interactive ?

La gamification de la culture semble désormais inéluctable. Que ce soit à travers des livres interactifs, des expositions ludiques ou des applications de formation, elle transforme notre rapport aux savoirs et aux œuvres. Cette évolution, porteuse d’opportunités, invite aussi à la vigilance, afin que le jeu reste un outil au service de la culture, et non l’inverse.

Reste à savoir si cette tendance, en constante expansion, parviendra à concilier innovation et éthique, pour offrir des expériences enrichissantes sans tomber dans les excès. Une chose est sûre : la culture de demain se jouera, au sens propre comme au figuré.

Crédits illustration Pexels CC 0

 
 
 
 
 

 

Par Publicommuniqué
Contact :

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Quand le jeu de mots s’invite dans la création de noms de domaine

L’avenir de la langue semble aujourd’hui s’inscrire sur la Toile et dans des déclinaisons souvent particulièrement insoupçonnées. Jouer avec les noms de domaine participe ainsi d’une nouvelle créativité.

07/01/2025, 15:47

ActuaLitté

Réalité augmentée (AR) et réalité virtuelle (VR) : des technologies immersives qui combinent mondes réel et virtuel

Ces dernières années, la réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV) sont devenues des technologies révolutionnaires, redéfinissant les frontières entre les mondes réel et virtuel. Ces innovations permettent aux utilisateurs de s'immerger dans des expériences numériques uniques, qui trouvent des applications dans de nombreux secteurs, notamment le divertissement, l'éducation, les soins de santé et le commerce, mais aussi dans le domaine de la création littéraire.

 

 

20/12/2024, 14:46

ActuaLitté

Quelle technologie a eu le plus grand impact sur l'industrie du jeu vidéo ?

Avec des évolutions très importantes qui ne cessent de se produire depuis les origines, le jeu vidéo n'en finit pas de se transformer et d'innover, tout en gardant des liens profonds avec d'autres domaines artistiques, à commencer par la littérature.

17/12/2024, 13:45

ActuaLitté

Partager ses lectures à travers des vidéos

Les contenus vidéos sont de plus en plus recherchés. Désormais, pour se faire entendre et partager ses idées, notamment sur les réseaux sociaux, c’est le format vidéo qui est plébiscité. C’est donc une perspective à prendre en compte, si l’on souhaite s’adresser au plus grand nombre. 

27/11/2024, 16:59

ActuaLitté

Navigation sécurisée : des guides pour s’y retrouver

La navigation en ligne comporte des dangers, que ce soit pour des besoins personnels ou dans le cadre d’une pratique professionnelles. Si les personnes âgées sont plus exposées aux campagnes d’hameçonnage, les plus jeunes prennent aussi des risques en visitant des sites potentiellement dangereux ou faiblement sécurisés.

25/10/2024, 10:39

ActuaLitté

11 idées uniques de promotion de livres en utilisant la vidéo

Dans une société où tout semble passer par les écrans, et donc par des images, il semble primordiale d'utiliser la vidéo pour faire la promotion des livres. C'est une façon pour les ouvrages imprimés de tirer profit d'une concurrence entre les médias qui se fait trop souvent au détriment des livres.

07/09/2024, 11:49

ActuaLitté

Au Brésil, la traque au streaming illégal d'animes continue

La lutte contre le piratage informatique continue au Brésil. L’accent est désormais mis sur la suppression des sites de streaming, diffusant illégalement des animes ou Webtoons coréens. En avril 2024, 16 sites ont ainsi été fermés pendant la deuxième phase de l’« Opération Animes », qui s’inscrit elle-même dans le cadre de l' « Opération 404 » : une initiative du gouvernement brésilien pour lutter contre le piratage informatique.

27/08/2024, 14:04

ActuaLitté

Onyx Boox Go Color 7 : les premiers tests

Rakuten Kobo propose depuis cette année ses premières liseuses en couleur, une première pour la société canadienne, qui, jusqu’à présent, s’était limitée à des écrans en noir et blanc. Quelques semaines après leurs sorties, la marque chinoise Onyx Boox sort Onyx Boox Go Color 7, et les premiers tests et essais des consommateurs sont dévoilés...

23/08/2024, 11:22

ActuaLitté

Se divertir en ligne : une pratique toujours en hausse

Que ce soit en regardant des films en streaming, en écoutant de la musique, en lisant ou en écoutant un livre, en jouant à un jeu vidéo, la consommation de produits culturels se fait de plus en plus en ligne, grâce à des interfaces hébergeant le contenu recherché.

 

20/08/2024, 13:31

ActuaLitté

Box littéraires : une offre encore en construction

Sur le modèle de ce qui peut se faire dans l’habillement, le vin, les bijoux, ou bien encore les cosmétiques, le principe des box littéraires se décline dans des versions multiples depuis quelques années.

15/08/2024, 13:06

ActuaLitté

Créer de la musique avec l'IA pour accompagner la lecture d’un livre

Se plonger dans la lecture d’un livre avec de la musique ne va pas forcément de soi. Si certains veulent s’entourer d’un univers sonore marqué, d’autres préfèrent le règne du silence le plus total. Mais les solutions à base d'IA révolutionnent le secteur musical.

02/08/2024, 23:02

ActuaLitté

Développer les ventes de ses produits : des livres pour faire le point

Quand on se lance dans une entreprise dont l’objet est la vente de produits, il est nécessaire de savoir quelles stratégies mettre en œuvre pour se positionner de la meilleure façon qui soit afin de développer progressivement ses ventes, et donc de faire décoller le chiffre d’affaires.

29/07/2024, 14:46

ActuaLitté

UPDF : un outil d’appui à l’expérience d’écriture et de lecture

Lorsqu’on travaille majoritairement en ligne, devant un écran, pouvoir compter sur une application de lecture et d’écriture performante est primordial, que l’on soit du côté de l’écrivain ou du côté du lecteur. Il existe une offre très importante, et il est souvent difficile d’y voir clair pour déterminer laquelle choisir, en fonction de nos besoins.

17/07/2024, 09:11

ActuaLitté

Commerce en ligne : des chiffres, des tendances et des livres

Si l’on dit souvent qu’il suffit de se tourner vers les Etats-Unis pour connaître notre avenir, au moins sur le plan économique, il peut être intéressant de regarder du côté du marché du colis outre-Atlantique. En effet, les chiffres qui nous parviennent sont certainement assez éclairants sur les tendances du marché.

15/07/2024, 14:09

ActuaLitté

Crunchyroll ouvre sa première boutique en ligne

Crunchyroll, plateforme de streaming dédiée à l'animation japonaise, lance sa première boutique en ligne. Ce mardi 09 juillet, Crunchyroll Store ouvre ses portes virtuelles à tous les fans désireux d'acheter mangas, produits dérivés, objets de collection et bien plus encore.

09/07/2024, 16:18

ActuaLitté

Développer des applications web pour les livres électroniques avec des technologies avancées

À l'ère numérique actuelle, le paysage de la lecture a été profondément transformé par la technologie. Les applications web pour les livres électroniques (eBooks) ont révolutionné notre manière de consommer la littérature, la rendant plus accessible et interactive. 

08/07/2024, 15:16

ActuaLitté

Quand les livres rencontrent les jeux vidéo : les personnages littéraires les plus mémorables dans les jeux vidéo

La fusion de la littérature et des jeux vidéo fait entrer des personnages bien-aimés et des histoires intemporelles dans un univers interactif, permettant aux joueurs de se plonger dans des récits qui ont captivé les lecteurs depuis des générations. 

 

25/06/2024, 10:00

ActuaLitté

L’IA : une ressource suspecte pour faciliter l’écriture

Si l’on crie souvent à l’encontre de l’IA en disant qu’elle risque de tuer la créativité humaine, il faut chercher la parade, et remettre toujours l’innovation du côté de la façon dont l’être humain s’approprie chaque nouvelle technologie. Ainsi, on peut s’amuser à tester et à mettre à profit les capacités de l’intelligence artificielle en termes de jeux d’écriture. 

16/06/2024, 11:17

ActuaLitté

Offrir des livres comme on offre des fleurs

Et si l’on se mettait à offrir des livres comme on offre des fleurs. La pratique est répandue, pour ce qui est des fleurs, avec l’aspect symbolique que recouvre l’envoi de fleurs à des proches, comme un cadeau. Elle reste certainement encore à cultiver pour ce qui est des livres.

14/03/2024, 13:41

ActuaLitté

Créer des vidéos pour parler des livres

Nombreux sont les youtubeurs à avoir créé une chaîne leur permettant de mettre en avant leur amour des livres. Ces booktubeurs de talent ont parfois plusieurs milliers d’abonnés. Mais, sans aller jusque-là, on peut, tranquillement chez soi, vouloir créer de courtes vidéos à partager pour parler librement des livres qui nous intéressent.

12/03/2024, 18:12

ActuaLitté

Le colis : un marché qui continue son développement

Si vous souhaitez envoyer un livre, que ce soit en France ou à l’étranger, vous avez le choix entre plusieurs acteurs. Ce marché de la livraison à domicile continue de s’étoffer en France pour répondre au plus près à toutes les demandes des clients. Mais est-il vraiment opportun de continuer à prôner son développement à outrance ?

09/01/2024, 10:34

ActuaLitté

Smartphones : des livres éclairants sur leurs usages

Si l’on s’inquiète beaucoup du temps que passent enfants et adolescents devant leur petit écran de téléphone, on oublie parfois de réfléchir à ce que font les parents en la matière... Et ce n’est guère mieux, voire pire. Il est peut-être temps de s’interroger sur notre rapport au portable.

02/01/2024, 09:13

ActuaLitté

Livraison par la poste : des livres mais de moins en moins de lettres

Avec l’envolée du commerce en ligne durant les deux dernières décennies, et encore plus avec les nouveaux modes de consommation induits par les habitudes prises durant la pandémie, on pense souvent que La Poste tire profit de cette situation. Sauf que, pendant que les colis saturent les circuits, les lettres se font rares.

28/12/2023, 11:00

ActuaLitté

Contes de jeux modernes : comment les auteurs d'aujourd'hui capturent l'ère numérique

Le monde de la littérature a toujours été un miroir reflétant les évolutions et tendances sociétales. Aujourd'hui, dans une ère profondément numérique, de nombreux auteurs contemporains intègrent des éléments liés aux jeux numériques, des jeux vidéo à la réalité virtuelle, dans leurs récits. Ces nouvelles formes narratives ne sont pas seulement un témoignage de la technologie, mais aussi une représentation de notre relation changeante avec elle.

 

18/10/2023, 14:29

ActuaLitté

Conseils lectures : un été de rencontres inattendues

KoboLecture - L'été est le moment le plus propice pour des rencontres inattendues. Les libraires de Kobo ont ainsi travaillé avec ActuaLitté, pour établir une sélection de romans aux histoires riches en rebondissements. Des ouvrages spécialement choisis pour pimenter les vacances...

21/07/2023, 12:20

ActuaLitté

Rédaction de contenu web : pourquoi et comment rédiger ?

Comment la rédaction professionnelle de contenu web, l'optimisation SEO, l'utilisation stratégique des images et des liens, et l'IA peuvent améliorer votre visibilité en ligne. Optimisez votre contenu web pour obtenir de meilleurs résultats avec Google.

07/07/2023, 10:35

ActuaLitté

Des livres pour vous permettre de mieux maîtriser votre téléphone portable

Appelé « smartphone », soit « téléphone intelligent par les Anglo-saxons, le téléphone portable nouvelle génération a, en un peu plus d’une décennie, considérablement modifié nos usages et notre quotidien. De la sortie de premier Iphone en juin 2007 à aujourd’hui, il semble s’être écoulé un siècle !

02/06/2023, 12:06

ActuaLitté

Liseuses électroniques : une solution pertinente pour les publics empêchés

Les liseuses ont su faire leur petite révolution numérique, en mettant à la portée de tous des livres dématérialisés, avec une facilité de lecture et une ergonomie particulièrement étudiée. Faciles à prendre en main, pratiques et avec une incroyable quantité d'œuvres numériques à disposition, les liseuses électroniques sont également de parfaits outils contre l'ennui et comme un palliatif face à la solitude.

28/02/2023, 09:20

ActuaLitté

Des ouvrages à lire pour progresser dans la gestion des réseaux sociaux

Gérer une communauté pour le compte d’une entreprise, ou dans le cadre d’une activité personnelle requiert des compétences particulières pour arriver à davantage d’efficacité. Il faut bien distinguer l’utilisation privée que l’on peut avoir des réseaux sociaux d’un usage public, à vocation commerciale. A chaque univers son cadre et ses particularités. 

24/02/2023, 12:02

ActuaLitté

Amazon dévoile Kindle Scribe, la presque première liseuse avec un stylet

Après l’annonce des liseuses Kindle 2022, plus compacte et plus légère, et de la Kindle Kids, pour les plus jeunes lecteurs, au  début du mois de septembre, Amazon étend encore sa gamme avec la Kindle Scribe. Cette dernière dispose d’un stylet afin de combiner lecture avec écriture et prise de notes.

29/09/2022, 14:41

ActuaLitté

Corneille, l'application ludique pour l'apprentissage des 3-8 ans 

Comment apprendre efficacement à lire aux enfants, tout en s'amusant ? La startup Corneille, née en 2020, a trouvé la solution : une application ludique, qui encourage les enfants dans la découverte et le développement du savoir-lire. Contrôle du temps d'écran, suivi parental : Corneille, qui a déjà été téléchargée plus de 67.000 fois, annonce avoir finalisé une collecte de fonds de 500.000 euros pour s'élargir en France et à l'international. 

11/03/2022, 15:35

ActuaLitté

Le festival Le Marathon des mots ouvre sa plateforme numérique

Le Festival Marathon des mots, créé en 2005 par Olivier Poivre d’Arvor, est l'un des plus grands festivals internationaux de littérature. Présent dans toute la métropole toulousaine, il met en avant la rencontre entre la scène et le livre. Après une édition 2020 en ligne, le festival se réinvente avec une nouvelle plateforme numérique, MARATHON. Lectures, séries littéraires, webradio : le livre, sous toutes ses formes, à découvrir tout au long de l'année. 

11/03/2022, 12:04

ActuaLitté

Les noms des survivants de l'Holocauste désormais protégés et numérisés

Il y a plus de 80 ans, le rabbin Abraham Klausner, un aumônier militaire américain, a traversé toute l'Europe afin de rassembler les noms des survivants de l'Holocauste et des camps de concentration. Les listes, réunies en un livre de cinq volumes publié en 1945, ont aujourd'hui été numérisées par l'éditeur Ken Schoen, protégeant à jamais leur histoire et leur mémoire. 

02/03/2022, 16:11

ActuaLitté

Comixology ne sera pas tout de suite intégrée à Amazon 

Lancé en 2007, le site Comixology propose un service de lecture de comics au format numérique. Racheté en 2014 par le géant Amazon, la plateforme est vouée à disparaître pour être pleinement absorbée par la multinationale. Toutefois, prévue pour cet automne, il semblerait que cette intégration soit reculée à cause - ou grâce ? - à des commentaires de la communauté.

22/11/2021, 10:48

ActuaLitté

L'immédiateté, pour lutter contre le piratage de manga sur internet 

Selon l’institut GfK, entre janvier et août 2021, plus de 28 millions de mangas se sont écoulés à travers le pays, contre près de 20 millions d'exemplaires pour tous les autres types de bande dessinée. Ces chiffres rendent compte de l’intérêt porté au manga. Cependant, comme tout grand succès, cet univers est confronté à plusieurs problématiques dont le piratage en ligne.

11/10/2021, 13:33

ActuaLitté

Frank Miller s'aventure dans le monde des NFT 

11 NFT commercialisés par le créateur de Sin City, Frank Miller, avec comme pièce principale, un des plus célèbres personnages de la série, Marv, tout de cristal vêtu. Trente ans après son comic culte, l’auteur américain réussit à se réinventer une nouvelle fois, et avec lui son œuvre la plus célèbre. L'occasion de profiter du succès de ce marché de l’art nouvelle génération.

 

 

29/09/2021, 11:42

Top Articles

La rentrée littéraire que personne n'a vu : 28 romans qui bouleversent tout en silence Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.