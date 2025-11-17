“Rattraper l’horizon est un livre d’exil, de mémoire et de reconquête de soi

Le roman de Khosraw Mani arrive en librairie comme une déflagration silencieuse. À L’Opuscule, à Montpellier, Waldeck Moreau se souvient de l’avoir découvert lors d’une présentation de rentrée littéraire à Arles, chez Actes Sud.

D’abord, c’est la présence de l’auteur qui le frappe, puis sa façon de raconter ce livre, présenté comme son premier texte écrit directement en français. Très vite, le libraire est conquis : « C’était une découverte, que ce soit dans l’écriture, dans l’histoire, un petit peu dans le genre, un petit peu un ovni littéraire », résume-t-il.

Au cœur de Rattraper l’horizon, il y a un jeune homme afghan sans nom. C’est l’une des trouvailles du livre : « Le narrateur n’a pas de nom », insiste le libraire, qui y voit la volonté de Mani de dessiner « un personnage universel ». Le roman s’ouvre sur un village de campagne, dans un Afghanistan d’après-guerre où les Soviétiques sont partis, où les religieux ont pris le pouvoir.

Le père du garçon est le Mola, chef tout-puissant, brutal, qui « décide de la vie et de la mort des uns et des autres » et maltraite ce fils « bâtard ». Là-bas, « la vie des villageois est une longue errance », rythmée par les prières, la surveillance, l’ennui. Rien ne bouge vraiment ; lui non plus. Il ne rêve pas encore d’ailleurs, parce qu’il ignore même que cet ailleurs existe.

La bascule vient d’une rencontre, presque banale : un homme que tout le monde appelle « l’ingénieur ». Cet adulte lui parle de bars, de filles, d’une vie qu’il n’a jamais vue que par éclats. Surtout, il lui offre un poste de radio. Le jeune garçon n’en a jamais écouté. Un soir, une voix de femme s’élève dans le poste et raconte l’histoire de Don Quichotte.

Pour Waldeck Moreau, ce moment est central : « Une femme qui parle à la radio, c’est déjà quelque chose, mais alors une femme qui en plus raconte l’histoire de Don Quichotte. » C’est à travers cette voix et ce héros fou et universel que le narrateur comprend « qu’il y a autre chose que sa vie dans le village ». La littérature entre dans le texte comme une brèche dans le réel.

La seconde partie du roman bascule à Kaboul, ville-monstre, ville-personnage. Mani la dépeint comme « une espèce de ville en mouvement, une espèce de gouffre », et le libraire se souvient de cette formule qui traverse le livre : « Kaboul mange ses enfants, qu’il les recrache ensuite. »

Quand le jeune homme arrive dans la capitale, le choc est absolu : ruines partout, chars dans les rues, prostituées, alcool, drogue, deux compagnons d’errance croisés au hasard. Rien à voir avec le vide du village : ici, tout déborde, tout est trop. Le libraire insiste sur ce rythme haletant : « On a une écriture qui est très vive. C’est des phrases percutantes, vives, ça va assez vite, et ça s’accélère tout au long du roman, notamment dans la deuxième partie qui est encore plus punchy. »

Si Rattraper l’horizon frappe autant, c’est aussi par la façon dont Mani travaille la langue. Lui-même explique avoir écrit ce texte en français alors que sa langue est le persan, et Waldeck Moreau parle d’une « langue venue d’ailleurs » retranscrite dans un français singulier. L’auteur, réfugié en France depuis des années, a grandi entouré de romans des XVIIIᵉ, XIXᵉ et XXᵉ siècles – son livre en porte les traces.

Waldeck évoque un texte « parsemé de références littéraires », avec Don Quichotte en tête d’affiche, mais aussi des échos à L’Alchimiste ou à L’Étranger. Pourtant, Mani refuse d’être « le fer de lance de l’opposant afghan » : il situe l’histoire en Afghanistan parce que c’est sa culture, mais répète que ce récit pourrait se dérouler ailleurs, « en Inde, aux États-Unis, en France ou ailleurs ».

La violence n’est jamais loin. Le libraire parle de « passages assez rudes », surtout dans la première partie, où les coups du père-mola tombent sur le fils. Dans la seconde, tout s’intensifie encore. On suit un adolescent qui découvre « la vie, le sexe, les relations humaines, la religion » dans un monde fragmenté et instable. Ce n’est pas un roman qu’il conseillerait en dessous de seize ans, dit-il, tout en affirmant que « tout le monde peut le lire », tant la langue reste claire, accessible, sans perdre sa puissance.

Au fil des pages, Mani fait aussi de son livre un geste politique discret mais ferme. Waldeck y voit « un roman profondément féministe », traversé par la question de la condition des femmes, qu’elles soient enfermées au village ou marginalisées dans la capitale. « C’est un roman sur l’enfermement des femmes, sur l’emprise, sur le poids de la religion », explique-t-il. Mani lui-même, rapporte le libraire, parle d’« un acte de résistance » : une façon de dénoncer sans se transformer en simple chroniqueur de l’horreur.

Quand on referme Rattraper l’horizon, ce n’est pas fini. Le libraire insiste sur ce temps d’après : « On a quand même besoin d’un temps de digestion », confie-t-il, avant d’ajouter que c’est un livre qui « va nous travailler pendant quelque temps ».

Le texte demande à être laissé en repos, puis repris, relu à la lumière de ce qu’il a déplacé en nous. Dans les mots de la voix qui clôt la conversation, « Rattraper l’horizon est un livre d’exil, de mémoire et de reconquête de soi ». Un roman d’ouverture, de quête, qui rappelle que « l’horizon n’est pas seulement ce que l’on poursuit, mais aussi ce que l’on porte en soi ».

