Into the Wilde : Oscar Wilde réinventé en Solo Théâtre

Le rendez-vous « Into the Wilde » transporte le public dans un lieu chargé d’histoire, le Salon Cordoue de la Fondation Del Duca, où l’écrivain apparaît en filigrane comme un compagnon de jeu. Les Livreurs proposent une relecture condensée de deux comédies emblématiques, pensées pour une interprétation en solo qui accentue l’élégance satirique et les rouages dramatiques imaginés par l’auteur.

L’acteur et metteur en scène Gilles Cohen accompagnera chaque moment par des commentaires nourris de son expérience, transformant la représentation en parcours guidé au cœur de la sensibilité wildienne.

Inscrit dans la programmation du festival Livres en Tête, cet événement reflète la vocation de la manifestation : remettre la lecture à voix haute au centre de la vie culturelle. Organisé par Les Livreurs et soutenu par Sorbonne Université, le festival se distingue depuis 2009 par une exploration vivante des textes.

Cette édition rassemble lecteurs professionnels, artistes et invités d’honneur autour de formes variées — lectures, performances, master class — dont « Into the Wilde » constitue l’un des temps forts, mêlant patrimoine littéraire et mise en voix contemporaine.

