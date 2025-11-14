Plan Cœur, nouvelle librairie parisienne qui veut offrir une “safe place” à la romance

Derrière ce projet, Myriam Baba-Aïssa. Titulaire d’une licence en communication et d’un master en marketing digital, elle a travaillé dans plusieurs maisons d’édition — Dunod/Armand Colin, Amphora, Pygmalion, et Hugo Publishing. C’est dans cette dernière qu’elle a réellement découvert l'univers de la romance.

« J’ai appris à connaître la romance de l’intérieur, ses autrices ainsi que la communauté de lecteurices, se souvient-elle auprès d'ActuaLitté. J’ai été très agréablement surprise de constater que ce genre littéraire fédérait énormément. »

Un bookclub en 2026

La fondatrice raconte avoir observé la naissance de liens inattendus et très solides entre lecteurs : « Beaucoup de personnes sont devenues amies à la suite d'une rencontre fortuite en dédicace, salon ou au Festival New Romance. C’est alors que m’est venue l’idée de créer une safe place dédiée à ce lectorat. »

De là naît Plan Cœur : une librairie où se procurer les nouveautés du genre, mais aussi un espace qui se veut vivant. Une petite partie café a été aménagée, pour permettre « aux lecteurices de se rencontrer et de se retrouver pour discuter de livres. L’esprit rencontre était très important pour moi », souligne Myriam Baba-Aïssa.

Inaugurée il y a peu, la librairie fonctionne pour l’instant avec une petite équipe : la gérante et une stagiaire en BTS communication, arrivée depuis une semaine.

À partir de la rentrée 2026, outre les dédicaces et autres rencontres, l’espace proposera également un bookclub, des ateliers et diverses activités autour de la lecture et de l’écriture. Myriam Baba-Aïssa ambitionne ainsi de faire de Plan Cœur une adresse incontournable, un point d’ancrage dans la capitale pour tous les amateurs du genre, non seulement comme genre littéraire, mais comme culture partagée.

L'inflation des librairies Romance

À partir du 18 novembre, Plan Cœur sera concurrencée par une nouvelle venue de taille : le groupe Gibert ouvrira dans le Quartier latin une librairie de 200 m² entièrement dédiée à la romance. Installée sur quatre niveaux, elle proposera près de 10.000 références, neuves et d’occasion, couvrant toutes les variantes du genre.

Une ouverture qui s'inscrit dans une tendance forte du secteur : la multiplication des commerces entièrement dédiés à la romance. Ces derniers mois, plusieurs adresses ont vu le jour, de L’Encre du Cœur à Caen aux Grimoires de Lorphé à Angers, en passant par Sestra’s Books Love & Coffee à Metz, Aya Books à Lille, Aux Grimoires Romantiques à Lyon, Story Time Café à Albi, ou encore l’ouverture prochaine de Romance Librairie Café, du côté de Valence.

Ces initiatives interviennent au moment où la romance connaît un essor spectaculaire, dopé par les réseaux sociaux et le phénomène #BookTok. Quelques chiffres témoignent de cette dynamique : +37 % de ventes pour la New Romance entre 2022 et 2024, +59 % de chiffre d’affaires sur la même période, 7,6 millions d’exemplaires vendus en romance en 2024, 2,7 millions de plus qu’en 2023, la romance atteignait cette année 7 % du marché du livre.

Crédits photo : Plan Cœur

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com